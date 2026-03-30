Broker Consulting hlásí růst. Předběžné výsledky ukazují obrat 4,7 mld. korun

Podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhla širší skupina Broker Consulting v roce 2025 celkového obratu přibližně 4,7 miliardy korun, což představuje meziroční růst okolo 23 procent.
Hlavní podíl na výsledcích měla tradičně společnost Broker Consulting, a.s. Velmi dobrých výsledků dosáhla také BC Real. K nejsilnějším částem skupiny patřil v roce 2025 realitní segment, který se výrazně podílel na jejím celkovém výkonu.
Model Finance. Reality. Spolu.
Za nepřetržitým růstem skupiny stojí mimo jiné model Finance. Reality. Spolu., který propojuje komplexní finanční služby s realitními službami pod jednou střechou a s jednou odpovědností. Klienti tak získávají nejen podporu při nákupu či prodeji nemovitosti, ale také komplexní servis v oblasti financování, investičního poradenství a pojištění. Tento přístup se opírá o rozsáhlou síť konzultantů a poboček Broker Point a Broker Point Premium, která umožňuje poskytovat služby napříč regiony České republiky a Slovenska.
"Předběžné výsledky potvrzují, že kombinace finančních a realitních služeb je pro klienty dlouhodobě atraktivní. Vidíme to nejen na růstu celé skupiny, ale i na počtu uzavřených smluv, který loni dosáhl téměř 138 tisíc. Zároveň je důležité zmínit, že jde o data před konsolidací a auditem, a proto se mohou ještě mírně změnit," říká Petr Hrubý, zakladatel společnosti Broker Consulting.
Reality jako jeden z hlavních pilířů růstu
V České republice, na Slovensku a ve Španělsku zprostředkovala skupina v roce 2025 prodej téměř čtyř tisíc tří set nemovitostí v celkovém objemu přes 22,7 miliardy korun. Největší část obchodů připadla tradičně na český trh, kde bylo realizováno téměř 3800 prodejů. Silnou dynamiku si držel také primární trh, nové nemovitosti tvořily přibližně 42 procent všech realizovaných transakcí.
Realitní aktivity skupiny však nekončí na českém trhu. Na Slovensku zprostředkovala skupina v roce 2025 prodej 326 nemovitostí v objemu 56,5 milionu eur, tedy přibližně 1,4 miliardy korun. 172 českým a slovenským klientům pomohla společnost Broker Consulting k vlastnictví nemovitostí zahraničí (v Dubaji a zejména ve Španělsku), kde objem transakcí přesáhl 2,19 miliardy korun.
Růst napříč skupinou
Růst skupiny se zároveň neodehrával pouze v jednom segmentu. Velmi dobré výsledky vykázala také celá řada finančních služeb. Nejrychleji rostly hypoteční úvěry, jejichž objem meziročně vzrostl o 65 procent. Meziročně se dařilo také firemním úvěrům, které vzrostly o 37 procent, a spotřebitelským úvěrům s nárůstem o 28 procent. O 21 procent se zvýšil také objem úvěrů ze stavebního spoření.
Skupina zároveň pokračuje v rozvoji investičních služeb. Majetek klientů pod investičním poradenstvím přesahuje 60 miliard korun.
Vedle finančních služeb se dařilo také dalším společnostem skupiny. Například společnost MONECO IS meziročně zvýšila svůj obrat téměř na dvojnásobek. Výrazný růst zaznamenaly také Broker Consulting Slovensko a Prodomia, která se zaměřuje na správu bytových domů a dalších nemovitostí. Celkově skupina spravuje klientům nemovitosti v hodnotě přes 250 miliard korun. Intenzivně roste také v oblasti aktivní správy nemovitostí včetně zajištění nájemníků. Výsledky tak potvrzují, že skupina roste napříč všemi segmenty svého podnikání.
Důvěra klientů jako základ růstu
Dlouhodobým základem růstu zůstává klientská důvěra. Společnost se opírá o nadstandardní hodnocení spokojenosti, které se dlouhodobě drží nad hranicí 85 bodů Net Promoter Score. Právě stabilní vztahy s klienty umožňují skupině růst i v období proměnlivých tržních podmínek.
"Růst skupiny stojí především na znalosti trhu, propracovaném systému práce silné obchodní sítě a dlouhodobé důvěře klientů. Konzultanti Broker Consulting pomáhají klientům řešit financování i bydlení komplexně a dlouhodobě, od nastavení finančního plánu přes investice. Přirozenou součástí tohoto přístupu je i nastavení vhodného pojištění. Právě tento přístup se dlouhodobě promítá do stabilního rozvoje skupiny," říká generální ředitel Broker Consulting Vilém Podliska.
Upozornění k předběžným výsledkům
Veškeré uvedené hospodářské údaje vycházejí z předběžných neauditovaných výsledků za rok 2025. Tyto údaje nebyly ověřeny auditorem a mohou se po dokončení účetní závěrky a auditu změnit.
Zdroj: Broker Consulting