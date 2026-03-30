Broker Consulting hlásí růst. Předběžné výsledky ukazují obrat 4,7 mld. korun

Praha 30. března 2026 (PROTEXT) - Širší skupina Broker Consulting podle předběžných neauditovaných výsledků v roce 2025 zvýšila celkový obrat na přibližně 4,7 miliardy korun. Meziročně tak rostla zhruba o 23 procent. Objem realitních transakcí zároveň přesáhl 22,7 miliardy korun.

Hlavní podíl na výsledcích měla tradičně společnost Broker Consulting, a.s. Velmi dobrých výsledků dosáhla také BC Real. K nejsilnějším částem skupiny patřil v roce 2025 realitní segment, který se výrazně podílel na jejím celkovém výkonu.

Model Finance. Reality. Spolu.

Za nepřetržitým růstem skupiny stojí mimo jiné model Finance. Reality. Spolu., který propojuje komplexní finanční služby s realitními službami pod jednou střechou a s jednou odpovědností. Klienti tak získávají nejen podporu při nákupu či prodeji nemovitosti, ale také komplexní servis v oblasti financování, investičního poradenství a pojištění. Tento přístup se opírá o rozsáhlou síť konzultantů a poboček Broker Point a Broker Point Premium, která umožňuje poskytovat služby napříč regiony České republiky a Slovenska.

"Předběžné výsledky potvrzují, že kombinace finančních a realitních služeb je pro klienty dlouhodobě atraktivní. Vidíme to nejen na růstu celé skupiny, ale i na počtu uzavřených smluv, který loni dosáhl téměř 138 tisíc. Zároveň je důležité zmínit, že jde o data před konsolidací a auditem, a proto se mohou ještě mírně změnit," říká Petr Hrubý, zakladatel společnosti Broker Consulting.

Reality jako jeden z hlavních pilířů růstu

V České republice, na Slovensku a ve Španělsku zprostředkovala skupina v roce 2025 prodej téměř čtyř tisíc tří set nemovitostí v celkovém objemu přes 22,7 miliardy korun. Největší část obchodů připadla tradičně na český trh, kde bylo realizováno téměř 3800 prodejů. Silnou dynamiku si držel také primární trh, nové nemovitosti tvořily přibližně 42 procent všech realizovaných transakcí.

Realitní aktivity skupiny však nekončí na českém trhu. Na Slovensku zprostředkovala skupina v roce 2025 prodej 326 nemovitostí v objemu 56,5 milionu eur, tedy přibližně 1,4 miliardy korun. 172 českým a slovenským klientům pomohla společnost Broker Consulting k vlastnictví nemovitostí zahraničí (v Dubaji a zejména ve Španělsku), kde objem transakcí přesáhl 2,19 miliardy korun.

Růst napříč skupinou

Růst skupiny se zároveň neodehrával pouze v jednom segmentu. Velmi dobré výsledky vykázala také celá řada finančních služeb. Nejrychleji rostly hypoteční úvěry, jejichž objem meziročně vzrostl o 65 procent. Meziročně se dařilo také firemním úvěrům, které vzrostly o 37 procent, a spotřebitelským úvěrům s nárůstem o 28 procent. O 21 procent se zvýšil také objem úvěrů ze stavebního spoření.

Skupina zároveň pokračuje v rozvoji investičních služeb. Majetek klientů pod investičním poradenstvím přesahuje 60 miliard korun.

Vedle finančních služeb se dařilo také dalším společnostem skupiny. Například společnost MONECO IS meziročně zvýšila svůj obrat téměř na dvojnásobek. Výrazný růst zaznamenaly také Broker Consulting Slovensko a Prodomia, která se zaměřuje na správu bytových domů a dalších nemovitostí. Celkově skupina spravuje klientům nemovitosti v hodnotě přes 250 miliard korun. Intenzivně roste také v oblasti aktivní správy nemovitostí včetně zajištění nájemníků. Výsledky tak potvrzují, že skupina roste napříč všemi segmenty svého podnikání.

Důvěra klientů jako základ růstu

Dlouhodobým základem růstu zůstává klientská důvěra. Společnost se opírá o nadstandardní hodnocení spokojenosti, které se dlouhodobě drží nad hranicí 85 bodů Net Promoter Score. Právě stabilní vztahy s klienty umožňují skupině růst i v období proměnlivých tržních podmínek.

"Růst skupiny stojí především na znalosti trhu, propracovaném systému práce silné obchodní sítě a dlouhodobé důvěře klientů. Konzultanti Broker Consulting pomáhají klientům řešit financování i bydlení komplexně a dlouhodobě, od nastavení finančního plánu přes investice. Přirozenou součástí tohoto přístupu je i nastavení vhodného pojištění. Právě tento přístup se dlouhodobě promítá do stabilního rozvoje skupiny," říká generální ředitel Broker Consulting Vilém Podliska.

Upozornění k předběžným výsledkům

Veškeré uvedené hospodářské údaje vycházejí z předběžných neauditovaných výsledků za rok 2025. Tyto údaje nebyly ověřeny auditorem a mohou se po dokončení účetní závěrky a auditu změnit.

 

Zdroj: Broker Consulting

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Jablonec odkoupí problémovou ubytovnu za 46 milionů, přestaví ji na byty

Vážně zraněného sedmapadesátiletého muže odvezli ve středu 10. prosince 2025...

Za problémovou ubytovnu Neptun zaplatí Jablonec nad Nisou maximálně 46,17 milionu korun, vlastník chtěl za budovu původně 68 milionů. Zastupitelé v pondělí na mimořádném jednání schválili odkoupení...

30. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

V centru pozornosti jsou nejnovější průlomové objevy

30. března 2026  17:47

Výstava Adamovo ucho přiblíží v Pardubicích uměleckou cestu Petra Veselého

ilustrační snímek

Tvorbu malíře, básníka a pedagoga Petra Veselého představí Galerie Univerzity Pardubice. Výstava s názvem Adamovo ucho mapuje jeho uměleckou cestu, uvedla...

30. března 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Zlínský kraj si kvůli dotaci pro FC Zlínsko nechá zpracovat právní analýzu

ilustrační snímek

Zlín 30. března (ČTK) -- Zlínský kraj si nechá zpracovat právní analýzu, která posoudí případná rizika spojená s vyplacením dotace pro spolek FC Zlínsko v...

30. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Radní Podzimek řídil opilý, kolegové tlačí na rezignaci. Je to červená, vzkazují

Mimořádné zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zleva nahoře Jiří Crha...

Nejnovější problém může jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS) vyjít pořádně draho. Zatímco všechny své předchozí potíže nakupené za poslední rok...

30. března 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Mladá Boleslav vypsala tendr na dopravní hřiště, polovinu zaplatí kraj

ilustrační snímek

Mladá Boleslav chce letos začít stavět multifunkční dopravní hřiště v areálu krajské střední školy v Jičínské ulici. Minulý týden město vyhlásilo na zakázku s...

30. března 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Pražané mění návyky, do sběrných dvorů chodí častěji. Metropole rozšiřuje speciální reuse pointy

Sběrné dvory Pražských služeb jsou trendy, každý rok přijímají desítky tisíc...

Pražané začínají uklízet efektivněji a zodpovědněji. Data Pražské služby ukazují rekordní návštěvnost sběrných dvorů a rostoucí zájem o opětovné využití věcí. Metropole proto posiluje síť takzvaných...

30. března 2026  17:30

Těžební aktiva Tulkubaš a Kyzyltaš: Prohlášení skupiny investorů

30. března 2026  17:24

Hradecký kraj chystá obchvat Hronova na Náchodsku za 300 milionů korun

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj chystá obchvat Hronova na Náchodsku za téměř 300 milionů korun. Bude se jednat o přeložku silnice II/303, která spojuje Náchod s...

30. března 2026  15:40,  aktualizováno  16:50

Plzeň po Velikonocích zahájí stavbu tří plovoucích mol na Boleveckém rybníku

ilustrační snímek

Plzeň začne po Velikonocích stavět tři plovoucí mola na Velkém boleveckém rybníku. Největší z nich bude určeno hlavně pro slunění, dvě menší pro milovníky...

30. března 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Dálnice D8 ve směru na Německo je před hranicemi kvůli nehodě kamionů zavřena

ilustrační snímek

Dálnice D8 u hranic ve směru na Německo je kvůli nehodě tří kamionů uzavřena. Informovala o tom policie na síti X. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede přes...

30. března 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

VIDEO: Řidič za jízdy ztrácel náklad. Gauč přistál těsně před policejním vozem

Řidič za jízdy ztrácel náklad. Gauč přistál těsně před policejním vozem

Pardubičtí policisté se v předchozích dnech setkali s nečekaným překvapením na silnici I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Těsně před jejich služebním vozem totiž přistál gauč, jehož části řidič...

