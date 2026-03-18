Broker Consulting výrazně posiluje v developmentu

Autor:
  14:53
Praha 18. března 2026 (PROTEXT) - Skupina Broker Consulting je na českém trhu známá především jako dlouhodobý poskytovatel finančních a realitních služeb. Vedle konzultací v oblasti investic, hypoték či pojištění se dlouhodobě věnuje také developmentu, který dnes patří mezi nejrychleji rostoucí oblasti jejích realitních aktivit a řadí Broker Consulting mezi lídry realitního trhu.

V roce 2025 skupina realizovala v České republice 1579 primárních prodejů, jejichž počet meziročně vzrostl o 63 procent. Nové nemovitosti tak tvořily téměř 42 procent všech realizovaných transakcí a v závěru roku se primární a sekundární trh dostaly téměř do vyrovnaného poměru. Development se tak postupně stává jedním z hlavních motorů růstu skupiny.

S klienty řešíme jejich finance a životní plány už téměř třicet let a stojíme u řady důležitých rozhodnutí, která během života dělají. Development nám dává možnost tuto zkušenost promítnout přímo do projektů, které připravujeme. Přemýšlíme o tom, jak mají nové domy a celé lokality fungovat, jak mají zapadat do svého okolí a jak se v nich bude lidem skutečně žít. Díky dlouholeté práci s klienty tak dnes můžeme lidem nabídnout bydlení v místech, kde chtějí skutečně žít, na adresách, o které je dlouhodobý zájem,“ vysvětluje Petr Hrubý, zakladatel Broker Consulting.

Developerské projekty skupiny vznikají především prostřednictvím dlouhodobě etablované společnosti BC Real a společnosti Broker Development. Skupina přitom nejen realizuje vlastní projekty, ale zároveň spolupracuje s desítkami prověřených developerů napříč Českou republikou i v zahraničí. Díky této kombinaci pokrývá široké spektrum bydlení od městských projektů přes rezidenční výstavbu v regionech až po bydlení s rekreačním nebo investičním přesahem. Skupina tak dokáže reagovat na aktuální poptávku trhu a přinášet projekty, o které je stabilní zájem.

Od proměny brownfieldu k nové městské čtvrti

Za zmínku rozhodně stojí projekt Nová Papírna v Plzni, kde ve čtvrté a páté etapě výstavby vzniká čtvrť pro více než tři a půl tisíce nových rezidentů. Rozsáhlý areál bývalé papírny se postupně proměňuje v plnohodnotnou část města, která navazuje na svou industriální minulost, ale dává jí současnou podobu.

Nevytváříme jen nové bydlení, ale živé místo inspirované tím nejlepším z Prahy, Londýna a Berlína. V celkem devíti etapách zde vznikne zhruba 1700 nových bytů špičkových parametrů a také bohatá infrastruktura v podobě náměstí, parků, obchodů i kulturních prostor. Součástí projektu bude také mateřská škola pro více než 100 dětí a parkovací dům, který navýší parkovací kapacitu o dalších 250 míst pro návštěvníky polyfunkčního areálu i přilehlé náplavky,“ říká Martin Hrubý, spoluzakladatel Broker Development a BC Real.

Nejnovějším přírůstkem je také koupě projektu skupiny ICP v Plzni, kde skupina navazuje na již připravené území a plánuje postupnou výstavbu nové městské části s přibližně 340 byty a důrazem na funkční bydlení a dostupné služby.

Městské projekty i bydlení v horských lokalitách

Vedle městských projektů se skupina věnuje také výstavbě v lokalitách s rekreačním a investičním potenciálem, které rozvíjí pod značkou Broker Development. Příkladem jsou apartmány na Plešivci v Krušných horách, kde se propojuje rezidenční funkce s atraktivním horským prostředím. Projekt stojí na jednoduchém přístupu: kvalitní bydlení v místě, kde je přirozená a stabilní poptávka napříč obdobími.

Do portfolia skupiny patří také rezidenční projekty Na Vyhlídce v Kaplici a Central Point Kladno, které představují moderní městské bydlení v dobře dostupných lokalitách. Zatímco projekt v Kaplici nabízí bydlení v klidné části města s výhledem do okolní krajiny, Central Point Kladno přináší nové byty v dynamicky se rozvíjející lokalitě nedaleko Prahy.

Právě kombinace velkých městských projektů, regionálních rezidenčních výstaveb i projektů v rekreačních lokalitách ukazuje šíři developerského portfolia skupiny a její schopnost reagovat na různé typy poptávky po bydlení.

Od výstavby k prodeji

Skupina Broker Consulting se v posledních letech profiluje také jako významný hráč v oblasti zprostředkování prodeje primárních i sekundárních nemovitostí, a to nejen na domácím trhu. V roce 2025 napříč Českem, Slovenskem, Španělskem a Dubají zrealizovala více než 4300 prodejů v celkovém objemu 22,79 miliardy korun. Zahraniční aktivity ve Španělsku a Dubaji přitom představovaly 172 transakcí v objemu přes 2,19 miliardy korun.

„Realitní služby dnes tvoří stále významnější součást aktivit celé skupiny. Kombinace vlastního developmentu, spolupráce s partnerskými developery a silné distribuční sítě nám umožňuje být klientům partnerem v celém procesu, od výběru nemovitosti až po její financování a správu. Právě tento komplexní přístup stojí za velmi silnými výsledky, kterých dnes jako skupina dosahujeme,“ říká Vilém Podliska, generální ředitel Broker Consulting.

Realitní služby bez hranic domácího trhu

Působení skupiny v oblasti realit přitom nekončí na českém ani slovenském trhu. V reakci na dlouhodobý zájem klientů o nemovitosti v zahraničí rozšířila své působení také do vybraných oblastí Španělska a do Dubaje, a to se stejným rozsahem služeb, na jaký jsou klienti zvyklí doma.

Stejně jako na domácím trhu i zde skupina klienty provází celým procesem koupě a zajišťuje kompletní servis v českém a slovenském jazyce od výběru nemovitosti přes právní a smluvní zajištění.

Kvalita jako základ dlouhodobého zájmu

Projekty skupiny si své majitele nacházejí přirozeně, často ještě ve fázi příprav, a to proto, že stojí na čitelných základech: práci s místem, promyšleném návrhu a realistickém pohledu na každodenní fungování bydlení.

 

Zdroj: Broker Consulting

