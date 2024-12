Bruce ATS™ se chystá na trh: Přichází nová éra nočního obchodování

Společnost PEAK6 Investments s potěšením oznamuje plány na spuštění programu Bruce ATS, alternativního obchodního systému, jehož cílem je revoluce v nočním obchodování, provozovaného společností Bruce Markets LLC. Tato připravovaná platforma, která podléhá schválení regulačních orgánů, nabízí investorům spolehlivý a bezpečný přístup na americké trhy po skončení tradičních obchodních hodin. Je vytvořena s využitím špičkové technologie společnosti Nasdaq, která poskytuje efektivní, spolehlivé a spravedlivé obchodování.

Systém Bruce ATS™ vznikl ve spolupráci s veterány v oboru a na základě poznatků prvních uživatelů, kteří identifikovali potřebu vylepšeného řešení pro jednodenní obchodování. Zakladatelský tým se skládá z vedoucích pracovníků s rozsáhlými odbornými znalostmi napříč odvětvím, což zajišťuje pokročilou technologii, která může poskytnout vyšší úroveň obchodování.

„Spuštění systému Bruce ATS mění pravidla hry v oblasti obchodování," říká Bill Capuzzi, partner společnosti PEAK6 a generální ředitel společnosti Apex Fintech Solutions. „Díky desítkám let zkušeností v oboru, dobře zavedené pověsti a spolehlivosti nejenže uspokojujeme potřeby dnešních investorů, ale zároveň nastavujeme standard pro budoucnost trhu. Naším závazkem je objevovat nové možnosti, umožnit investorům nepřetržité a bezproblémové zapojení a zajistit, aby mohli kdykoli a kdekoli jednat podle pohybů na trhu."

Nový systém bude podle plánu k dispozici pro obchodování od neděle do čtvrtka od 20:00 do 4:00 EST. Do budoucna se jeho dostupnost plánuje ještě rozšířit.

Klíčové vlastnosti systému Bruce ATS™:

• Stabilní a důvěryhodná obchodní platforma

• Zjednodušený přístup prostřednictvím osvědčených rozhraní API pro správu objednávek a tržních dat

• Odborné znalosti v oblasti řízení opatření společnosti s cílem snížit počet zrušených objednávek a minimalizovat selhání obchodu

„Mezi globálními investory roste zájem o obchodování do pozdních hodin. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se systémem Bruce ATS a pomoci tak vytvořit a rozvíjet tento důležitý trh," uvedl Magnus Haglind, senior viceprezident pro tržní technologie společnosti Nasdaq. „Naše technologie pro obchodování se již dlouho používá k podpoře nepřetržitého obchodování na trzích s digitálními aktivy a jsme rádi, že můžeme tuto službu rozšířit na širší škálu aktiv."

Systém Bruce ATS™ nejen mění časové rámce, ale také rozšiřuje možnosti pro investory po celém světě:

• Obsluhuje východoasijské a jihoasijské trhy: Nabízí ranní přístup na americké trhy pro města jako Bombaj, Peking a Soul.

• Oslovuje širokou škálu investorů: Uspokojuje poptávky po netradičních obchodních hodinách, které oslovují zejména nové investory.

• Dostojí očekáváním v oblasti kryptoměn: Umožňuje nepřetržitou dostupnost, kterou obchodníci s kryptoměnami očekávají při přechodu na investování do tradičních cenných papírů.

„Bezproblémová integrace do platformy Apex Fintech Solutions zajišťuje uživatelům výkonné a uživatelsky přívětivé obchodování," říká Connor Coughlin, obchodní ředitel společnosti Apex Fintech Solutions. „S nadcházejícím spuštěním systému Bruce s potěšením oznamujeme, že klienti společnosti Apex budou mít k této inovativní obchodní platformě přístup hned první den, což potvrzuje náš závazek poskytovat klientům špičková finanční řešení, která zvyšují jejich obchodní flexibilitu a dostupnost."

Po schválení regulačními orgány nastaví systém Bruce ATS™ nové měřítko v oblasti obchodování po skončení pracovní doby, a to s využitím svých odborných znalostí v oblasti makléřství, clearingu, podnikových akcí a dodržování předpisů, podpořených stabilitou renomovaných subjektů, které jsou schopné spravovat rozsáhlé objemy obchodů.

Společnost Bruce Markets LLC ("Bruce") je registrovaným makléřem-dealerem a členem organizací FINRA a SIPC. Po schválením regulačními orgány hodlá společnost Bruce provozovat alternativní obchodní systém (ATS), který poskytuje likviditu a služby obchodování s akciemi NMS v době od 20:00 do 4:00 hodin SEČ. Zpráva FINRA BrokerCheck pro systém Bruce ATS je k dispozici na adrese: https://brokercheck.finra.org/firm/summary/300209.

O společnosti PEAK6

Společnost PEAK6 využívá technologie k nalezení lepšího způsobu práce. První technologické řešení společnosti bylo vyvinuto v roce 1997 za účelem optimalizace obchodování s opcemi. V posledních dvou desetiletích byl stejný vzorec používán v celé řadě odvětví, tříd aktiv a fází podnikání a přinášel vynikající výsledky. Dnes společnost PEAK6 hledá transformační příležitosti k poskytování kapitálu a strategické podpory podnikatelům a perspektivním firmám.

Mezi hlavní značky společnosti PEAK6 patří PEAK6 Capital Management, PEAK6 Strategic Capital, Apex Fintech Solutions, We Insure, FOCUS, Zogo, Evil Geniuses a Poker Power.

Společnost PEAK6 Investments a její přidružené společnosti vlastní společnost Apex Fintech Solutions.

