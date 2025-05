Bublinky jako zážitek? SodaStream odměňuje zákazníky mixologickými kurzy s unikátním výhledem na Prahu

SodaStream Academy

SodaStream Academy je program, který mění domácí přípravu perlivé vody na kreativní rituál – plný chutí, barev a originálních kombinací. Ve spolupráci s profesionálním barmanem dává SodaStream svým zákazníkům šanci získat účast na zážitkovém koktejlovém kurzu v ikonickém pražském Champagne baru restaurace Fly Vista. Ten se nachází přímo v srdci města a jeho terasa ve výšce 40 metrů nabízí nezapomenutelný 360° výhled na panorama Prahy.

Není to jen o bublinkách

Cílem programu je ukázat, že příprava perlivých nápojů se systémem SodaStream otevírá dveře nejen k udržitelnosti, ale i ke kreativitě a společenskému životu. "Chceme lidi inspirovat, aby se na perlivou vodu dívali také jako na zážitkovou platformu. Ukázat jim, jak ji mohou přeměnit na originální koktejly či nealkoholické koktejly, a zpříjemnit si tak svůj každodenní život i setkání s přáteli," říká Martin Michelík, marketingový manažer značky SodaStream pro Česko a Slovensko.

Barmanský zážitek s unikátním výhledem

Workshop povede hlavní barman Fly Vista Jiří Černý, profesionál s dlouholetou praxí, který se specializuje na jednoduché, ale promyšlené kombinace chutí. Účastníci se na jeho kurzu naučí základy mixologie, jak pracovat s citrusy, bylinkami, sirupy i dekorací nápojů – to vše s důrazem na jednoduchost a chuťový zážitek. "Mým cílem je ukázat, že i doma se dá tvořit jako v baru a namíchat si drink, který překvapí, ale zároveň nebude náročný na suroviny ani přípravu. Perlivá voda je na to ideální základ – dá se s ní skvěle experimentovat, a hlavně dodá každému nápoji nezaměnitelnou svěžest," vysvětluje Jiří Černý.

Stačí jeden nákup

Program SodaStream Academy je určený pro současné i budoucí majitele výrobníků SodaStream, kteří se chtějí naučit, jak naplno využívat benefity tohoto systému. Podmínkou je nakoupit na e-shopu Sodastream.cz v hodnotě aspoň 2 000 Kč a následně zaregistrovat svůj nákup přímo na stránce. Každý registrovaný nákup postupuje do slosování o voucher pro dvě osoby, který je vstupenkou na jeden ze tří plánovaných kurzů, které se uskuteční v květnu, září a prosinci 2025. Kompletní podmínky SodaStream Academy jsou k dispozici ZDE.

Tip SodaStream:

Pokud to s domácími bublinkami myslíte vážně, dobrou volbou bude ikonický výrobník SodaStream ENSO – který navrhl světoznámý japonský designér Naoto Fukusawa. Tělo přístroje je vyrobené z nerezové oceli, stejně jako karbonizační tryska a sytící tlačítko. V balení najdete i elegantní litrovou lahev z Tritanu s odnímatelným nerezovým dnem a bombičku se systémem Quick Connect.

Cena: 5999 Kč

O značce SodaStream

SodaStream je specialistou na perlivou vodu nachystanou v pohodlí domova bez tahání lahví a jedničkou mezi perlivými vodami co do počtu vypitých litrů*. Firma se od svého počátku datovaného do roku 1903 soustředí na ucelenou nabídku výrobníků domácí perlivé vody a souvisejícího příslušenství. Jejím cílem je nabídnout příjemný způsob přípravy vlastní perlivé vody v pohodlí domova místo tahání protivných plastových lahví a následného vynášení hromad plastového odpadu. Počtem stisknutí výrobníku si zákazník sám volí výslednou perlivost vody a přidáním čerstvého ovoce má možnost vytvořit lákavé pití bez zbytečných cukrů či sladidel pro sebe i svou rodinu. Litr vlastní domácí perlivé vody přitom vyjde na velmi příznivou cenu 2,99 Kč, takže si za pohodlí nemusí zákazník zbytečně připlácet. Kromě svého pohodlí navíc používáním každého výrobníku domácí perlivé vody SodaStream domácnosti ochrání přírodu v průběhu tří let přibližně před 2500 prázdných PET lahví od nápojů. Pro další informace a novinky navštivte adresu www.sodastream.cz.

* Zdroj: Porovnání firemních dat s výzkumem trhu balené vody za rok 2014 společnosti Canadean.