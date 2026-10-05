Buď o krok napřed: jak prevence a pravidelné prohlídky pomáhají zůstat fit co nejdéle

Prevence není jen prohlídka
Podle doc. Jany Halámkové z MOÚ jde o životní postoj: dělat to, co udrží zdraví co nejdéle. Cukrovka, srdečně-cévní nemoci i rakovina vznikají z podobného základu, a proto se vyplatí starat se o tělo jako celek.
Co můžeš udělat
- Jít na preventivní vyšetření. Zejména rakovinu tlustého střeva, prsu, děložního čípku a prostaty lze zachytit včas.
- Využít Centrum onkologické prevence (COP) v Brně, které nabízí vyšetření i s přesahem do dalších nemocí a dlouhodobě vzdělává veřejnost.
- Nenechat se odradit strachem. Oldřich Zima ze spolku Stomici ILCO, sám pacient, připomíná, že prevence je součástí osobní odpovědnosti a lepší informovanost může strach snížit.
Proč se to vyplatí
Včasný záchyt šetří čas, úsilí i peníze a lidé se po něm obvykle vrátí do práce snadněji než po náročné léčbě.
A co biobanky?
Chceš-li přispět k vědě, vzorky dárců pomáhají výzkumu. Dárcovství vzorků je dobrovolné, probíhá se souhlasem a data jsou chráněna pseudonymizací a anonymizací.
Rychlé odpovědi
- Kdy začít s prevencí? Co nejdřív, nejlépe dřív, než se objeví potíže.
- Je prevence jen pro rizikové skupiny? Ne, týká se všech.hoto článku? Nebo už jste o nich slyšeli? Zapojte se do probíhajícího průzkumu po celé České republice zaměřeného na zjištění reálného povědomí o biobankách, https://forms.gle/yH5pYdxMzE7cSHRG7.
Tato debata byla podpořena velkou výzkumnou infrastrukturou BBMRI.cz - projektem č. LM2023033, institucionální podporou Masarykova onkologického ústavu MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805) a Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR v rámci projektu č. NW26A-NUVR (Projekt je realizován v rámci spolupráce Národního ústavu pro výzkum rakoviny, NÚVR).
Zdroj: Masarykův onkologický ústav
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59468.