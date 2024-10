Bude Dan Jorgensen tím, kdo se vypořádá s nedostatkem bytů v Evropě?

Rostoucí nájmy a ceny energií, pomalá nová výstavba, nezadržitelný příliv obyvatel do městských center: nedostatek cenově dostupného bydlení se stává pro Evropskou unii výzvou. „Evropa čelí bytové krizi,“ prohlásila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová (CDU) v červenci v projevu před svým znovuzvolením.

Nyní tuto oblast politiky zintenzivňuje. Poprvé v historii EU bude mít toto téma na starosti komisař; Dan Jorgensen z Dánska dostal „do vínku“ energetiku a bydlení. Jeho jmenování musí ještě potvrdit Evropský parlament. Slyšení v něm se má uskutečnit v listopadu, nová komise se oficiálně ujme práce v prosinci.

Dostupnost i nižší energetická náročnost

Devětačtyřicetiletý sociální demokrat zastával od roku 2013 v Dánsku několik ministerských funkcí, mimo jiné byl zodpovědný za zemědělství, energetiku a klima. V letech 2004-2013 byl poslancem Evropského parlamentu, takže mu bruselská a štrasburská politická aréna není cizí.

Jorgensenovým hlavním úkolem bude vypracovat evropský plán pro dostupné bydlení a snížení nákladů na energie pro domácnosti a podniky. Peníze na něj má získat mimo jiné z Fondu soudržnosti EU. Vyplývá to z návrhu strategického dokumentu, který má Handelsblatt k dispozici. Dnes, tedy 9. října, o něm bude jednat europarlament ve Štrasburku – současně se připravují slyšení nových eurokomisařů.

„Společně budeme reagovat na obavy a očekávání, které Evropané vyjádřili v posledních volbách,“ píše von der Leyenová v dopise Jorgensenovi. „Budeme blíže lidem a podnikům a podpoříme je v praktických otázkách a udržitelnými investicemi.“ Jedním z příkladů je implementace směrnice EU o budovách, která byla přijata v loňském roce. Ta má pomoci snížit emise znečišťujících látek z budov. Jorgensen bude státům radit i v této oblasti.

Varování před další regulací

To, že se von der Leyenová zaměřuje na téma bydlení, se ne všude setkává s pochopením. Andreas Ibel, který jako prezident organizace „Build Europe“ zastupuje zájmy realitního sektoru na evropské úrovni, varuje Evropskou komisi před ještě větší regulací bytové výstavby.

Ve skutečnosti, zní odpověď, usilujeme o pravý opak: komise by měla zajistit snížení administrativní zátěže a zjednodušení legislativy. Jedním z Jorgensenových úkolů je například snížit ohlašovací povinnosti alespoň o 25 procent. Pro malé a střední podniky by to mělo být dokonce 35 procent.

Aby toho bylo dosaženo, budou komisaři v budoucnu těsněji spolupracovat. Dosud se tématem bydlení zabývala různá generální ředitelství, což vedlo ke třecím ztrátám. Nyní se u Jorgensena nitky spojují.

Axel Gedaschko, prezident Spolkového svazu německých bytových a realitních společností (GdW), uvítal nově vytvořenou oblast odpovědnosti v Evropské komisi s ohledem na masivní nedostatek bytů v Evropě. Uvedl, že má smysl pověřit koordinací stávajícího komisaře.

Gedaschko doufá, že se mu podaří vybudovat „chybějící odbornost pro posuzování komplexních otázek“ v oblasti bytové výstavby. Všechny kroky EU by měly být podrobeny kontrole, zda jsou přínosné pro cíl zajistit větší bytovou výstavbu. „To zatím příliš často zůstávalo stranou,“ míní Gedaschko. Jako příklad uvedl návrhy komise na směrnici EU o budovách.

Chyba evropského designu?

Klíčovým bodem je pro Gedaschka taxonomie EU, jejímž cílem je restrukturalizace ekonomiky šetrná ke klimatu. Ta je vzhledem ke své složitosti „zcela mimo radar politického, natož obecného vnímání“. Je proto kontraproduktivní, že špatná skutečná kvalita budovy nevyhnutelně povede ke špatným úvěrovým podmínkám v budoucnu.

Například ani Německo neplní cíle v oblasti bytové výstavby

„Pokud je cílem dosáhnout lepšího stavu na základě špatného stavu, musíte se na cestě k němu smířit s ještě horšími podmínkami,“ kritizoval Gedaschko. „To je skutečná chyba evropského designu, kterou by si měl vzít na starost a napravit komisař s koordinační odpovědností za bytovou výstavbu.“

Navzdory všem výzvám, které na nového komisaře v Bruselu čekají, je otázka bytové výstavby v zásadě národní odpovědností. Například Německo v loňském roce nesplnilo svůj cíl postavit 400 tisíc nových bytů.