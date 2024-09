Buďme hrdí, že jsme Češi! Sokolský běh republiky v lidech probouzí vlastenectví

Česko je národ s bohatou historií, světovými činy a objevy. Přesto navenek jen málokdy projevujeme vlasteneckou hrdost. A právě to chtějí pořadatelé letošního Sokolského běhu republiky změnit: „Český národ má na co být hrdý – od vynálezů, přes naše světoznámé filmy až po naše úspěchy ve sportu, mezi které patří i mnoho sokolů. Buďme patřičně hrdí na to, co jsme dokázali. Proto je národní hrdost letos jedno z našich klíčových komunikačních témat pro nadcházející ročník Sokolského běhu republiky,” popisuje starosta České obce sokolské Martin Chlumský.

Sokolskou běžeckou tradici si na říjnový státní svátek užijí jak dospělí na hlavním závodě se společným startem po celé České republice ve 14 hodin, tak děti na kratších trasách. Na start se postaví opět několik tisíc účastníků – profesionální běžci i celé rodiny s dětmi.

Do seznamu zapojených míst také v letošním roce přibyly nové lokality - poprvé se vyběhne třeba v České Třebové, v americkém Pittsburghu nebo kanadském Torontu. “Severní Amerika měla poměrně významný podíl na založení a podpoře naší republiky od samého počátku. Je pro nás důležité udržovat pouto s českým Sokolem a dát svému okolí v Torontu najevo, že Česká republika, která byla vybudována i s pomocí Severo-Amerických demokratů, stále žije podle společných demokratických zásad,” říká organizátorka běhu v Torontu Josefína Tichá.

Součástí běhu republiky budou i letos české sportovní hvězdy - na start se postaví mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková a spousta dalších českých sportovců. “Sokolský běh republiky je unikátní projekt, kde tisíce běžců po celém Česku vyběhnou ve stejný čas oslavit vznik naší republiky pohybem. Jsem hrdá Češka a moc mě těší, že jsem dostala možnost stát se součástí,” doplňuje Marie Horáčková.

Šestý ročník Sokolského běhu republiky bude mít znovu také dobročinný přesah. Pomoc tentokrát poputuje pětileté Vanessce s vrozenou nervovou poruchou. Pomoci mohou i účastníci běhů, a to přímo při registraci na kterýkoli běh nebo také nově příspěvkem na účet.

„Máme za sebou veleúspěšný XVII. všesokolský slet a já mám velkou radost, že rok 2024 pokračuje na podzim další významnou akcí. Sokolský běh republiky na oslavu 28. října přináší neopakovatelnou atmosféru a jedinečný zážitek. Akce každoročně láká tisíce lidí v Česku i v krajanských komunitách po světě. Těším se v říjnu na startu a věřím, že znovu posuneme účastnický rekord," uzavírá Chlumský.

Seznam všech letos zařazených běhů najdete také na webových stránkách www.behrepubliky.cz.

Zdroj: RAUL

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.