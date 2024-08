Budoucnost doručování v centru města: speciální bezemisní vozidla UPS již brázdí ulicemi olympijské Paříže

Společnost UPS nasadila před Olympijskými hrami v Paříži více než 100 nových elektromobilů eDaily od značky IVECO. Jedná se o první krok v rámci plošného zavádění doručovacích elektromobilů po celé Evropě, do konce roku by jich na silnicích mělo být okolo 600. Na zakázku vyrobená vozidla P45E jsou navržena speciálně pro provoz v městských bezemisních zónách, produkují totiž nulové emise výfukových plynů, mají plně recyklovatelný exteriér a dojezd až 230 km, navíc nabízejí celkové užitné zatížení až 1,1 tuny při objemu nákladu až 14 m3.

Jedná se o iniciativu společnosti UPS v rámci dekarbonizace svojí logistické sítě prostřednictvím integrace udržitelnějších řešení, včetně nasazení elektrických silničních vozidel, eQuadů a elektrokol, které jsou již v provozu po celé Evropě. Globálním cílem společnosti je dosáhnout 40% podílu alternativních paliv v pozemním provozu do roku 2025 a 100% uhlíkové neutrality do roku 2050. Ve Francii, kde je UPS lídrem trhu, již v současnosti jezdí více než 66 % doručovacích vozidel UPS na obnovitelnou energii. Nasazení je také v souladu s úsilím pařížské městské samosprávy přejít na nízkouhlíkovou mobilitu a snížit do roku 2050 svou uhlíkovou stopu o 80 %. "Udržitelnost a inovace jsou hluboce zakořeněny v naší DNA. Tyto zásady nám umožňují lépe sloužit našim zákazníkům, řešit jedinečné výzvy městské logistiky a plnit jejich požadavky na přepravu. Nová elektrická vozidla pomohou našim přepravním klientům splnit rostoucí požadavky zákazníků na udržitelnější postupy," uvedl Michiel van Veen, generální ředitel UPS Francie a Beneluxu.

"Pokračujeme v rozšiřování a zvětšování naší flotily více než 18 tisíc vozidel na alternativní paliva a pokročilé technologie, která jsou již v provozu po celém světě," dodal Luke Wake, viceprezident pro globální automobilovou údržbu a techniku.

O společnosti UPS

Společnost UPS (NYSE: UPS) jako jedna z největších světových společností s výnosy v roce 2023 ve výši 91,0 mld. amerických dolarů poskytuje širokou škálu integrovaných logistických řešení ve více než 220 zemích a územích. Jejích více než 500 000 zaměstnanců a zaměstnankyň naplňuje firemní motto „Posouváme svět kupředu doručováním toho, na čem záleží“, při čemž se opírá o jednoduchou firemní strategii „Se zákazníkem na prvním místě, vedená lidmi, poháněná inovacemi“. Společnost se zavázala snižovat svůj dopad na životní prostředí a podporovat komunity všude tam, kde působí. Pevný a nekompromisní postoj zaujímá také v podpoře diverzity, rovnosti a inkluze. Více informací naleznete na www.ups.com, about.ups.com a www.investors.ups.com.

Zdroj: Native PR

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.