Klinická zkušenost jako zdroj inovací
První ročník nesl motto „Klinická zkušenost jako zdroj poznání a inovací“ a představil široké spektrum témat od interní medicíny, chirurgie a neurologie přes psychiatrii a onkologii až po precizní medicínu, telemedicínu a využití umělé inteligence ve zdravotnictví. „Chceme vytvářet prostředí, kde se zkušenosti sdílejí, nové poznatky společně objevují a bezprostředně přenášejí do klinické praxe. Prostředí otevřené spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi i předními odborníky doma i v zahraničí. Letošní Vědecký den je prvním krokem na této cestě,“ uvedl Ing. Sotirios Zavalianis, zakladatel a majitel zdravotnického holdingu AKESO.
Podle odborného garanta akce prof. MUDr. Karla Pacáka, DrSc., FACE, d.h.c. vznikl Vědecký den jako platforma, která propojuje každodenní klinickou zkušenost s vědeckým myšlením a hledáním nových diagnostických a léčebných postupů: „Jsme přesvědčeni, že právě v každodenní práci s pacienty a s odvahou položit si otázku, zda by věci nemohly být jinak, vznikají podněty, které mohou posouvat medicínu kupředu. Velké objevy nemusí často vznikat ve velkých laboratořích. Někdy začínají u lůžka jednoho pacienta. Těší nás zájem odborné veřejnosti i vysoká úroveň prezentovaných projektů a zapojení mladé generace, ve které vidíme budoucnost medicíny.“
Od moderní onkologie po umělou inteligenci
Program reflektoval aktuální výzvy českého zdravotnictví. Diskutovaly se nové diagnostické a léčebné postupy, moderní přístupy v péči o duševní zdraví, rozvoj precizní medicíny i přínosy digitálních technologií. Značný ohlas vzbudily také prezentace zaměřené na inovace v psychiatrii, včetně využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch nebo zkušeností společnosti Mindwell s digitálními nástroji pro podporu duševního zdraví, jejichž přínos publiku přiblížil vrchní ředitel pro strategii a inovace holdingu AKESO MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA.
Dětská paliativní péče jako součást moderní medicíny
Silné a důležité téma otevřela ve své přednášce MUDr. Mahulena Exnerová, primářka oddělení podpůrné a paliativní péče Nemocnice Hořovice, která představila význam dětské paliativní péče a její roli v současném zdravotnictví. „Dětskou paliativní péči vnímám jako nedílnou součást moderní medicíny. Zahrnuje nejen zdravotní péči, ale také širokou podporu rodin, které se musí vyrovnávat se závažným onemocněním dítěte. Přináší důležitou perspektivu zaměřenou na hodnoty, přání a potřeby nemocného člověka i jeho blízkých a ukazuje, že kvalita života má své místo i v situaci vážné nemoci,“ vysvětlila lékařka, která letos převzala za svou práci významné ocenění za zásluhy o stát ve zdravotnictví z rukou prezidenta Petra Pavla.
Virtuální realita otevírá nové možnosti léčby
Svůj prostor dostala také nastupující generace mladých lékařů a výzkumníků, kteří představili vlastní odborné práce a klinické projekty. O inovativních přístupech v psychiatrii hovořil také MUDr. Jan Pásztor, psychiatr Centra duševní rehabilitace v Berouně, který představil využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch. Podle něj může moderní technologie pomoci pacientům, kteří by klasickou terapii jen obtížně zvládali. „Terapie pomocí virtuální reality otevírá cestu klientům, kteří by standardní léčbu nezvládli podstoupit. Člověk s výrazným strachem z létání se často ani nepřiblíží k letišti. Virtuální realita mu ale umožní udělat první krok v bezpečném prostředí a postupně si na situaci zvykat,“ popsal psychiatr.
Ocenění odborných prací a rozvoj vzdělávání
Součástí programu bylo i ocenění nejlepších odborných prací a projektů autorů do 35 let, čímž AKESO podpořilo mladé talenty, které budou formovat budoucnost českého zdravotnictví. První Vědecký den AKESO potvrdil ambici holdingu aktivně přispívat nejen k poskytování kvalitní zdravotní péče, ale také k rozvoji vědy, vzdělávání a inovací. „Protože na konci vědeckého úsilí stojí člověk - náš pacient. Věda nám na této cestě otevírá dveře, které byly ještě nedávno zavřené. Přináší nové poznatky, umožňuje rychlejší a přesnější diagnostiku a otevírá nové možnosti léčby. A v tom spočívá i hluboký smysl našeho setkání,“ uzavírá profesor Pacák.
Naše motto „Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.“ sdružuje hodnoty, kterých se v našich zařízeních držíme. Společně tak posouváme zdravotnictví na vyšší úroveň.
Zdroj: AKESO holding
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60114.