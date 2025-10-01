Budoucnost účetnictví: Kombinace AI a lidské odbornosti

Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Digitalizace a umělá inteligence mění podobu účetnictví i personalistiky. Jak konkrétně? Odpovědi nabídne veletrh Automation4Business – veletrh automatizace a digitalizace pro účetnictví a HR, který proběhne 15. října 2025 v CIIRK Praha.

AI a digitalizace v účetnictví: Výhody lákají, obavy přetrvávají

Podle průzkumu nakladatelství Verlag Dashöfer již téměř 96 % českých účetních vyzkoušelo nástroje AI jako ChatGPT, Bard či Bing AI. Vidí v nich potenciál pro úsporu času a efektivnější práci. Přesto téměř polovina respondentů (44,75 %) uvádí, že mají stále obavy z jejich zavádění.

Zatímco automatizace by mohla ušetřit čas i peníze, 45,71 % odborníků se obává dopadu na pracovní místa. Digitalizaci navíc brzdí nedůvěra k ukládání dat v cloudu a obavy ze ztráty dat, které zmínilo přes 61,76 % respondentů.

Budoucnost tak podle odborníků spočívá v kombinaci AI a lidské odbornosti – technologie převezmou rutinní úkoly a účetní se budou moci soustředit na analýzy, poradenství a podporu strategického rozhodování firem.

„Čeští účetní mají o technologie zájem, ale zároveň cítí obavy z jejich zavádění. Právě proto jsme připravili veletrh Automation4Business, aby těmto odborníkům ukázal, jak technologie využívat bezpečně a efektivně,“ říká Marek Běhal z Verlag Dashöfer. „Z loňského ročníku veletrhu vyplynulo, že pokud se účastníkům ukáží technologické možnosti a praktické cesty, jak technologie zavádět, včetně konzultací přímo na veletrhu, digitalizace a automatizace nejsou pak vnímány jako hrozba, ale jako příležitost. Navíc v brzké době budou již nutností.“ dodává.

„Účetnictví se bude stále více posouvat od rutinních činností k roli strategického partnera byznysu. Automatizace uvolní ruce účetním, aby se mohli věnovat analýzám, poradenství a rozvoji firem,“ zdůrazňuje Robert Soudný z wflow.

Co vás čeká na veletrhu Automation4Business 2025

  • Nejnovější trendy v automatizaci – praktické nástroje, které usnadní každodenní práci.
  • Praktické ukázky – reálné scénáře využití AI a digitalizace v účetnictví a HR.
  • Odborníci na svém místě – možnost konzultace s experty z praxe.

Proč se vyplatí přijít:

  • Zbavíte se rutinní práce a získáte více času na strategii.
  • Otevřete dveře novým obchodním příležitostem.
  • Minimalizujete riziko chyb díky automatizaci procesů.

 

Přijďte se inspirovat a dozvědět se více o tom, jak může digitalizace pozitivně ovlivnit vaši práci.

Více informací a vstupenku najdete na webové stránce: https://www.automation4business.cz/

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. je společnost působící na českém trhu více než 30 let. Specializuje se na odborné publikace, školení a online vzdělávání v oblasti účetnictví, daní, práva, HR a podnikání.

 

 

 

