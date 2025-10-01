Budoucnost účetnictví: Kombinace AI a lidské odbornosti

AI a digitalizace v účetnictví: Výhody lákají, obavy přetrvávají
Podle průzkumu nakladatelství Verlag Dashöfer již téměř 96 % českých účetních vyzkoušelo nástroje AI jako ChatGPT, Bard či Bing AI. Vidí v nich potenciál pro úsporu času a efektivnější práci. Přesto téměř polovina respondentů (44,75 %) uvádí, že mají stále obavy z jejich zavádění.
Zatímco automatizace by mohla ušetřit čas i peníze, 45,71 % odborníků se obává dopadu na pracovní místa. Digitalizaci navíc brzdí nedůvěra k ukládání dat v cloudu a obavy ze ztráty dat, které zmínilo přes 61,76 % respondentů.
Budoucnost tak podle odborníků spočívá v kombinaci AI a lidské odbornosti – technologie převezmou rutinní úkoly a účetní se budou moci soustředit na analýzy, poradenství a podporu strategického rozhodování firem.
„Čeští účetní mají o technologie zájem, ale zároveň cítí obavy z jejich zavádění. Právě proto jsme připravili veletrh Automation4Business, aby těmto odborníkům ukázal, jak technologie využívat bezpečně a efektivně,“ říká Marek Běhal z Verlag Dashöfer. „Z loňského ročníku veletrhu vyplynulo, že pokud se účastníkům ukáží technologické možnosti a praktické cesty, jak technologie zavádět, včetně konzultací přímo na veletrhu, digitalizace a automatizace nejsou pak vnímány jako hrozba, ale jako příležitost. Navíc v brzké době budou již nutností.“ dodává.
„Účetnictví se bude stále více posouvat od rutinních činností k roli strategického partnera byznysu. Automatizace uvolní ruce účetním, aby se mohli věnovat analýzám, poradenství a rozvoji firem,“ zdůrazňuje Robert Soudný z wflow.
Co vás čeká na veletrhu Automation4Business 2025
- Nejnovější trendy v automatizaci – praktické nástroje, které usnadní každodenní práci.
- Praktické ukázky – reálné scénáře využití AI a digitalizace v účetnictví a HR.
- Odborníci na svém místě – možnost konzultace s experty z praxe.
Proč se vyplatí přijít:
- Zbavíte se rutinní práce a získáte více času na strategii.
- Otevřete dveře novým obchodním příležitostem.
- Minimalizujete riziko chyb díky automatizaci procesů.
Přijďte se inspirovat a dozvědět se více o tom, jak může digitalizace pozitivně ovlivnit vaši práci.
Více informací a vstupenku najdete na webové stránce: https://www.automation4business.cz/
Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. je společnost působící na českém trhu více než 30 let. Specializuje se na odborné publikace, školení a online vzdělávání v oblasti účetnictví, daní, práva, HR a podnikání.