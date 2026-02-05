Budoucnost vlasové péče: Spojení vědy a špičkových technologií

Dyson Beauty představuje Dyson Amino™, bezoplachovou pěnovou péči navrženou pro ochranu, hydrataci a posílení všech typů pokožky hlavy i vlasů. Tato receptura s klinicky ověřenou účinností přináší okamžitou úlevu, snižuje vypadávání vlasů o 63 %, redukuje přebytečný maz o 62 % a zároveň chrání před vnějšími vlivy. Produkt obsahuje ječmen z vlastních farem Dyson a další ingredience v kvalitě prémiové pleťové kosmetiky. Díky tomuto spojení jde o revoluční přípravek ve světě vlasové anti-aging péče, který podporuje kožní bariéru hlavy a zachovává zdraví vlasů.
Síla směsi Dyson Amino11™
Základem receptury je směs Dyson Amino11™, kombinující ječmen vypěstovaný na farmách Dyson Farming s 11 aminokyselinami. Ječmen je přirozeně bohatý na látky, které vyživují vlasové folikuly, zlepšují zdraví pokožky a podporují růst vlasů. Vitamíny, antioxidanty a minerály (zejména železo a zinek) pomáhají vlasy posilovat, zvyšovat jejich lesk a omezovat jejich vypadávání.
„Zemědělství a krása se mohou zdát jako dva zcela odlišné světy, ale oba obory mají své hluboké kořeny ve vědě. Dyson Farming zkoumá, jak kvalita pěstovaných a testovaných ingrediencí může zlepšit kvalitu přípravků v oblasti krásy. Tato nová receptura je unikátní tím, že byla nejen vyvinuta společností Dyson, ale přímo vypěstována na našich vlastních farmách. Využitím aminokyselinového profilu našeho ječmene podporujeme ochranu pokožky hlavy a její hydrataci. Je to účinná ingredience, která tvoří základ pro zdravější vlasy,“ uvedl James Dyson, zakladatel a hlavní inženýr.
Problémy s pokožkou hlavy se odrážejí i na zdraví vlasů
Zdravá pokožka hlavy je základem pro růst kvalitních vlasů. Ochrana její bariéry je nezbytná pro udržení rovnováhy, hydratace a odolnosti. Globální studie potvrzují, že stav pokožky hlavy je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících celkový vzhled vlasů. Přesto zůstávají svědění či mastnota častými problémy, které signalizují narušenou kožní bariéru. Některé tradiční přípravky zanechávají vlasy mastné, působí těžce nebo se špatně nanášejí, což snižuje nejen komfort při používání, ale i jejich účinnost.
Dyson Amino™: Bezoplachová pěnová péče o pokožku hlavy
Nová receptura od společnosti Dyson okamžitě pění a neoplachuje se. Navržena je tak, aby hydratovala, zklidňovala a chránila, a zároveň je dermatologicky testovaná a vhodná pro všechny typy vlasů.
Klíčové vlastnosti
- Optimální prostředí: Obnovuje rovnováhu vlhkosti a mazu. Zvyšuje hydrataci pokožky hlavy až o 65 % a okamžitě redukuje maz až o 62 %.
- Lehká nemastná textura: Receptura ve formě pěny a séra zároveň a přesná tryska umožňují snadnou aplikaci. 94 % uživatelů potvrdilo, že vlasy po použití nejsou mastné ani lepkavé.
- Směs Dyson Amino11™: Unikátní spojení ječmene z farmy Dyson Farming a 11 aminokyselin pro silnou kožní bariéru.
- Aktivní látky známé z péče o pleť: Obsahuje niacinamid a Ectoin Natural® pro posílení bariéry pokožky hlavy a kofein pro její povzbuzení.
- Prokazatelně zdravější a silnější vlasy: Pravidelné používání snižuje vypadávání vlasů o 63 % a zlepšuje jejich hustotu. 90 % uživatelů uvedlo, že jejich vlasy a pokožka hlavy prošly viditelnou proměnou.
Kompletní sada receptur
Dyson nyní nabízí komplexní řadu produktů pro každou fázi vlasové péče:
- Dyson Amino™ pro péči o pokožku hlavy: Chrání před vnějšími vlivy a podporuje dlouhodobou odolnost pokožky hlavy a vlasů.
- Dyson Chitosan™ pro styling: Vyvinutá k ochraně vlasů při úpravě účesu.
- Dyson Omega™ pro zlepšení kvality vlasů: Obnovuje a udržuje zdraví vlasového vlákna.
Tyto receptury Dyson Beauty jsou navrženy tak, aby je bylo možné používat společně s technologiemi Dyson. Díky tomu vytvářejí komplexní rutinu zaměřenou na zdraví vlasů.
Kde koupit
Bezoplachová pěnová péče o pokožku hlavy Dyson Amino™ bude v České republice dostupná v květnu 2026. Produkt si poté můžete zakoupit v prodejnách Pop – up store Dyson v OC Nový Smíchov nebo v Metropole Zličín v Praze, Dyson na www.dyson.cz a u vybraných prodejců.
Zdroj: Dyson
