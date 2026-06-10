Budoucnost začíná teď. Aukce Nadace Via vynesla rekordních 10 milionů korun

Od umění přes šperky až po zážitky
Letošní aukční nabídka byla stejně pestrá jako příběhy lidí, které výtěžek podpoří. Nechyběla výrazná umělecká díla, český design, autorské šperky ani zážitky otevírající dveře na místa, kam se člověk běžně nedostane. Velký zájem vzbudilo dílo Čestmíra Sušky, které se vydražilo za 660 tisíc korun. Pozornost poutalo také plátno Michala „TRON“ Škapy, obrazy Františka Skály, Petra Síse a Pavla Šťastného nebo fotografie Marka Musila. Mezi designovými objekty zazářily vázy Clear Natura od Lukáše Jabůrka i křišťálová váza Rosaline z rodinné sklárny Rückl.
Silné dražební momenty přinesly také šperky. Diamantový náhrdelník od Jana Drahoňovského se vydražil za 550 tisíc korun. Zaslouženou pozornost získaly také briliantové náušnice SENSU z dílny Luboše Korbičky nebo zlatý přívěsek Sun od Michala Kadaníka. Velký zájem byl tradičně také o zážitky. Dražitele zaujala exkurze do zákulisí automobilky Škoda Auto nebo prohlídka Českého rozhlasu s režisérem a hercem Jiřím Mádlem.
Skokan roku
Největším překvapením večera a nečekaným „skokanem roku“ se stal autentický střep z Lennonovy zdi. Symbol svobody a dialogu startoval na vyvolávací ceně 1000 korun. Po lavině příhozů se jeho cena vyšplhala až na 140 tisíc korun.
„A můžu to ještě zaokrouhlit?“
Nejdojemnější moment přišel na samotném konci večera. Na obrazovce se objevila vydražená částka, která už sama o sobě brala dech. Poté se od jednoho ze stolů ozvalo: „A můžu to ještě zaokrouhlit?“ Díky tomuto spontánnímu a nezištnému gestu výsledná částka činila neuvěřitelných 10 milionů korun.
Společně pro lepší budoucnost
Výtěžek aukce pomůže mladým lidem prostřednictvím grantů a vzdělávání rozhýbávat život v místech, kde žijí. Podpoří proměny veřejných prostranství, oživování komunit i aktivity zaměřené propojování a dialog různých skupin obyvatel.
Zdroj: Nadace Via
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