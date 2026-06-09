Budujeme firmy od roku 2014. Ve fondu FWG SICAV máme vlastní kapitál

Máte za sebou první celý fiskální rok fondu FWG SICAV. Když se podíváte na zhodnocení přes 11 % od založení a roční výnos za rok 2025 bezmála 7,8 % p.a.*, splnilo to očekávání? *pozn. 7,74 % p.a. PIA a 7,79 % p.a. PRIA v roce 2025.
S pokorou říkám, že ano. Když jsme v roce 2024 fond zakládali, trh byl ve znamení vysoké volatility a makroekonomické nejistoty. Věříme v naší dlouhodobou strategii: investovat do zavedených soukromých společností z tradičních lokálních odvětví, které mají reálný produkt, zdravé jádro a růstový potenciál pro období transformace evropského průmyslu. Výsledky ukazují, že to byla správná cesta. Majetek podfondu meziročně vzrostl o téměř 25 % na 162,8 milionu korun. Naše průmyslové Private Equity má pevnou půdu pod nohama.
Za těmi čísly je spojena výkonnost firem ve vašem portfoliu. Jak se v roce 2025 dařilo vaší vlajkové lodi, společnosti TESLA lighting?
Značka TESLA má dlouholetou tradici. Od roku 2014 se zaměřuje na moderní světelné zdroje, které vykazují růstový trend. Od začlenění do skupiny FWG atlantiso v roce 2020 a následně i pod fondem prochází kontinuálním rozvojem, což v roce 2025 potvrdila meziročním nárůstem obratu o více než 8 %. Skvěle zafungovalo silnější propojení retailu přes velké B2B partnery a projekty na klíč. Nejvíc mě těší úspěšná expanze na nové trhy. Tradiční české know-how a kvalita mají ve světě obrovský zvuk, pokud jim dáte správnou manažerskou a finanční podporu.
Výrazný skok zaznamenala také společnost FWG communication, kde tržby vyrostly o 49 %. Jak se vám podařilo dosáhnout takového růstu?
Tam se naplno projevily synergie, které v rámci skupiny budujeme. Jako je sdílení informací a obchodních příležitostí, rozšíření produktového portfolia a výborná práce manažerů.
Při akvizici je důležitý způsob integrace a pevně daný cíl za kterým jdeme. Nevstupujeme do společností s cílem agresivní restrukturalizace. Zakládáme si na zachování managementu, který trhu nejlépe rozumí. My poskytujeme kapitál a procesní optimalizaci, oni oborové know-how a znalost odvětví.
Na trhu je obrovské množství FKI. V čem je váš přístup jiný?
Zásadní je, že jako zakladatelé jsme do fondu vložili náš vlastní, dlouhodobě budovaný kapitál. Nenakládáme pouze s prostředky partnerů. Jsme s investory na jedné lodi, sdílíme vizi, výnosy i případná rizika, takže máme enormní zájem na tom, aby každé rozhodnutí bylo stoprocentně promyšlené.
Alokujeme kapitál do segmentů, kterým rozumíme a které investor zná, do českých podniků a tradičních značek. Strategii stavíme na transparentnosti, zdraví podniků, možnosti růstu, obchodních synergií a partnerství. Externí investoři mají v rámci investičních akcií přednostní postavení a výnos do výše 7 % p.a. je prioritně alokován jim.
Rok 2025 byl stabilizační, od září jste v distribuční síti AVANT. Co plánujete pro zbytek roku 2026?
Zahájení oficiální distribuce byl zásadní milník, což potvrdil i růst hodnoty akcie v posledním čtvrtletí roku 2025 o přibližně 8,5 %. Nyní přecházíme k anorganickému růstu. Náš tým aktuálně provádí hloubkové prověrky (Due Diligence) u několika dalších průmyslových subjektů s vysokou přidanou hodnotou. Chceme dál diverzifikovat portfolio. Pro investory se teď otevírá zajímavé okno pro vstup před dokončením připravovaných investic. Naším cílem zůstává doručovat výnos v horním koridoru 12 % p.a. pro prioritní akcie a 15 % p.a. pro prémiové akcie*. Máme před sebou hodně práce, ale právě tento dynamický rozvoj a dosahování cílů nás pohání kupředu.
*Maximální výnosy jsou zatíženy tzv. „performance fee“. Více info viz Statut podfondu.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.
Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ . V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle občanského zákoníku.
Zdroj: FWG SICAV