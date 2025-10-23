Budvar oslavil 130 let českým rekordem

Kromě slavnostního přiťuknutí na návštěvníky čekala i nabídka piv z Budějovického Budvaru, možnost vytvoření památky ve fotokoutku a ochutnávka jihočeských specialit.
Budvar drží českou tradici již od roku 1895 – při výrobě používá tuzemský chmel, moravský slad a vodu z vlastních artéských studní (více se dozvíte během prohlídky při návštěvě pivovaru).
Původ, kvalita surovin a národní hrdost patří k základním pilířům jednoho z nejuznávanějších českých pivovarů, který vyváží piva do více než 80 zemí světa. Oslava v srdci města tak připomínala nejen minulost, ale i odhodlání pokračovat v tradici oblíbeného ležáku a pivních speciálů i do budoucna.
Zdroj: Budějovický Budvar
PROTEXT