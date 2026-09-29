Budyšínská ulice v Liberci prochází opravou, řidiči projedou jen směrem do centra

Stavba v Budyšínské začala v polovině srpna. Opravuje se úsek navazující na Tržní náměstí včetně křižovatek s Durychovou a Novou Pastýřskou. Ulice dostane nový povrch, chodníky a veřejné osvětlení. Projekt počítá také s úpravou autobusové zastávky.
„Rekonstrukce Budyšínské proběhne ve dvou etapách, pak bude následovat rozšíření prací do celé oblasti Tržního náměstí,“ uvedl stavbyvedoucí Štěpán Verner.
Výraznou změnou bude nová světelně řízená křižovatka. Propojí Budyšínskou, Durychovu, Novou Pastýřskou a výjezd z Tržního náměstí. Úpravy mají především zlepšit rozhledové poměry a zvýšit bezpečnost. Lokalitou podle města denně projede téměř 12 tisíc aut.
Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora: "Připravujeme dotažení vnitřního městského okruhu přes Novou Pastýřskou, Sokolskou, dále na Durychovu a Vítěznou, kterou jsme teď otevřeli. Pokračujeme v plánu zvýšit kvalitu dopravy v našem městě."
Omezení v Budyšínské ale nyní komplikuje dopravu. Zejména během ranní a odpolední špičky se u křižovatky Budyšínské a Durychovy tvoří kolony.
Řidiči mohou Budyšínskou projet pouze směrem do centra. V opačném směru musí využít objízdnou trasu přes Durychovu, Generála Píky, Božích bojovníků a Přemyslovu ulici na Ruprechtickou.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
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