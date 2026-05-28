Burger už není jen fast food. O jeho úspěchu dnes rozhoduje kvalita a řemeslo

Burger je dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších jídel, přesto jeho popularita v posledních letech oslabuje. Tento vývoj ale neznamená ústup ze scény – naopak. Tržby za hamburgery v českém HoReCa segmentu za poslední dva roky vzrostly o 17 %. „Burger nezmizel, jen se proměňuje. Lidé dnes nehledají rychlé jídlo, ale chuť, kvalitu a zážitek. Rozhoduje maso, jeho původ a způsob přípravy,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR.
Symbolem této změny je fenomén smash burgeru, jehož popularita podle interních dat makro meziročně vzrostla o 140 %. Trend ukazuje návrat k jednoduchosti: místo složitých kombinací rozhoduje kvalita surovin a správná technika. Důležitou roli hraje například struktura mletí masa nebo samotná příprava – u smash burgeru se maso na rozpáleném grilu „rozmáčkne“, čímž vzniká výraznější chuť i typická křupavá krusta.
Proměna se netýká jen hovězích burgerů. Vedle klasiky roste zájem o kuřecí i bezmasé varianty. Flexitariánský přístup a změna stravovacích návyků, zejména u mladší generace, otevírá prostor pro nové produkty – například veggie burgery, sýry typu halloumi nebo grilované houby, které dokážou nabídnout plnohodnotný chuťový zážitek.
Makro na vývoj trhu reaguje rozvojem vlastního sortimentu s důrazem na čerstvost a efektivní řešení pro gastronomii. Klíčovou roli v tom hraje vlastní výroba masa v Kozomíně, která umožňuje mít pod kontrolou kvalitu, ale i flexibilně reagovat na aktuální poptávku. Právě zde vznikají produkty pod značkou MASO Made by makro, včetně volně loženého masa nebo hotových burgerů připravených pro profesionální provoz. Sortiment doplňují i burgery z prémiových surovin, například z irského chuck rollu pod značkou METRO Chef, který je díky ideálnímu poměru masa a tuku vhodný pro přípravu moderních burgerů, včetně smash varianty.
Vedle burgerů rozšiřuje makro i nabídku dalších produktů pro grilovací sezónu – od čerstvých klobás s vyladěnu recepturou přes marinovaná masa až po kompletní sortimentní řešení. „Naším cílem je nabídnout zákazníkům kvalitní řešení, které je zároveň praktické a snadno použitelné v provozu. Důležitá je nejen chuť, ale i efektivita,“ doplňuje Jiří Nehasil.
O makro ČR
Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650.000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.
Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů.
