Burger už není jen fast food. O jeho úspěchu dnes rozhoduje kvalita a řemeslo

Autor:
  12:15
Praha 28. května 2026 (PROTEXT) - Burger patří mezi nejčastěji objednávaná jídla v Česku, jeho role se ale výrazně proměňuje. Zatímco zájem o burgery v jejich klasické fastfoodové podobě postupně klesá, roste poptávka po kvalitnějších variantách, které staví na dobrém masu, menším počtu ingrediencí a jednoduché přípravě. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti makro ČR.

Burger je dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších jídel, přesto jeho popularita v posledních letech oslabuje. Tento vývoj ale neznamená ústup ze scény – naopak. Tržby za hamburgery v českém HoReCa segmentu za poslední dva roky vzrostly o 17 %. „Burger nezmizel, jen se proměňuje. Lidé dnes nehledají rychlé jídlo, ale chuť, kvalitu a zážitek. Rozhoduje maso, jeho původ a způsob přípravy,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR.

Symbolem této změny je fenomén smash burgeru, jehož popularita podle interních dat makro meziročně vzrostla o 140 %. Trend ukazuje návrat k jednoduchosti: místo složitých kombinací rozhoduje kvalita surovin a správná technika. Důležitou roli hraje například struktura mletí masa nebo samotná příprava – u smash burgeru se maso na rozpáleném grilu „rozmáčkne“, čímž vzniká výraznější chuť i typická křupavá krusta.

Proměna se netýká jen hovězích burgerů. Vedle klasiky roste zájem o kuřecí i bezmasé varianty. Flexitariánský přístup a změna stravovacích návyků, zejména u mladší generace, otevírá prostor pro nové produkty – například veggie burgery, sýry typu halloumi nebo grilované houby, které dokážou nabídnout plnohodnotný chuťový zážitek.

Makro na vývoj trhu reaguje rozvojem vlastního sortimentu s důrazem na čerstvost a efektivní řešení pro gastronomii. Klíčovou roli v tom hraje vlastní výroba masa v Kozomíně, která umožňuje mít pod kontrolou kvalitu, ale i flexibilně reagovat na aktuální poptávku. Právě zde vznikají produkty pod značkou MASO Made by makro, včetně volně loženého masa nebo hotových burgerů připravených pro profesionální provoz. Sortiment doplňují i burgery z prémiových surovin, například z irského chuck rollu pod značkou METRO Chef, který je díky ideálnímu poměru masa a tuku vhodný pro přípravu moderních burgerů, včetně smash varianty.

Vedle burgerů rozšiřuje makro i nabídku dalších produktů pro grilovací sezónu – od čerstvých klobás s vyladěnu recepturou přes marinovaná masa až po kompletní sortimentní řešení. „Naším cílem je nabídnout zákazníkům kvalitní řešení, které je zároveň praktické a snadno použitelné v provozu. Důležitá je nejen chuť, ale i efektivita,“ doplňuje Jiří Nehasil.

O makro ČR    
Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650.000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.    
Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů.   
Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yIj0DU5zUBo

Zdroj: makro ČR    
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

