Buřinka spustila třetí ročník grantů a stipendií na podporu domácí paliativní péče

Dvojí podpora: pro hospice i jejich lídry
Grantový program je určen novým i zkušeným poskytovatelům mobilní specializované paliativní péče. Menším organizacím pomůže stabilizovat týmy, zavést nové služby nebo nastartovat fundraising, a to díky podpoře až 300.000 Kč. Zkušeným poskytovatelům nabídne až 500.000 Kč na strategický rozvoj – třeba zahraniční stáže, partnerství s nemocnicemi nebo inovace v péči. „Naší rolí je pomáhat hospicům růst a stát se stabilní součástí systému. Každý podpořený projekt ukazuje, že i relativně malá investice může zásadně změnit dostupnost a kvalitu péče pro rodiny,“ doplňuje Karolína Fialová z Fóra mobilních hospiců.
Vedle toho běží také stipendijní program pro vedoucí pracovníky hospiců. Ti si sami zvolí oblast, ve které se chtějí rozvíjet – od leadershipu přes řízení týmů až po osobní mentoring. „Dobře vedený tým je základ toho, aby rodiny dostaly péči, jakou potřebují. Proto podporujeme nejen rozvoj služeb, ale i profesionály, kteří je tvoří,“ vysvětluje Markéta Červenková z Nadačního fondu pro rozvoj paliativní péče.
Co je nové ve 3. ročníku
- Důraz na fundraising – organizace mohou žádat o podporu pro rozvoj.
- Větší důraz na kombinaci výzev – organizace mohly podávat grant i nominovat stipendisty už dříve, letos tuto možnost více zdůrazňujeme. Nově je možné nominovat více stipendistů z jedné organizace.
- Podpora strategických partnerství – granty cílí i na spolupráci s nemocnicemi, praktickými lékaři a dalšími službami.
- Rozšířený mentoring pro lídry – stipendisté mohou nově získat podporu zkušeného mentora z oboru.
Devět příběhů, které už pomáhají
V předchozích dvou ročnících bylo podpořeno 9 projektů a 13 stipendistů. Díky grantům vznikla například poradna pro rodiny pečující o lidi s demencí v Třeboni, posílil tým hospice Nablízku v Lysé nad Labem nebo se pracovníci Cesty domů inspirovali praxí v dánských hospicích. „Bez podpory bychom poradnu pro rodiny pečující o blízké s demencí nezvládli otevřít. Díky grantu se ale podařilo proškolit tým a dnes už vidíme, jak velkou úlevu rodinám přináší, když na náročnou péči nejsou sami,“ sdílí pozitivní zkušenost Irena Kalná z Kleofáše.
„Paliativní péče nás učí pokoře. To nejdůležitější v životě nejsou výsledky nebo čísla, ale to, jak se dokážeme postarat jeden o druhého. I proto je pro nás v Buřince tahle podpora tak významná,“ dodává Monika Laušmanová, místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.
Jak se zapojit
Žádosti do grantového programu i stipendijní výzvy lze podat prostřednictvím systému Grantys na stránkách www.fondpaliativnipece.cz. Zájemci se mohou také připojit k on-line webináři 8. září nebo využít osobní konzultace na Celostátní konferenci paliativní medicíny 19. září v Plzni.
Harmonogram 3. ročníku grantů a stipendií
|Termín
|Událost
|1. září 2025
|Vyhlášení grantové a stipendijní výzvy
|8. září 2025
|On-line webinář k podávání žádostí
|19. září 2025
|Konzultace na Celostátní konferenci paliativní medicíny v Plzni
|15. října 2025
|Uzávěrka příjmu žádostí
3. listopadu 2025
10. listopadu 2025
Vyhlášení výsledků stipendijní výzvy
Vyhlášení výsledků 1. kola hodnocení grantové výzvy
|12. listopadu 2025
|2. kolo hodnocení grantové výzvy (on-line)
|21. listopadu 2025
|Vyhlášení výsledků grantové výzvy
|15. ledna 2026
|Výroční setkání s podpořenými grantisty a stipendisty
O Buřince
Již přes 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.
O Fóru mobilních hospiců
Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 48 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta v závěru života. Fórum mobilních hospiců usiluje o co nejširší dostupnost a kvalitu těchto služeb s cílem umožnit všem lidem, kteří si to přejí, strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými.
O Nadačním fondu pro rozvoj paliativní péče
Podporuje vzdělávání odborníků, rozvoj organizací a zařízení poskytujících paliativní péči, a přispívá k vytváření systémových změn zlepšujících její dostupnost. Úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, jakožto garantem odbornosti v této oblasti. Společně tak vytváří prostor pro erudovanou spolupráci mezi dárci a odborníky, aby přispěli k systémovému rozvoji paliativní péče v ČR.
