Buřinka spustila třetí ročník grantů a stipendií na podporu domácí paliativní péče

  10:33
Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - Domácí hospicová péče pomáhá lidem zůstat doma i v nejtěžších chvílích života. Přestože je v Česku stále dostupnější, její poskytovatelé denně čelí výzvám – od nedostatku financí po nároky na vedení týmů. Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) proto ve spolupráci s Fórem mobilních hospiců a Nadačním fondem pro rozvoj paliativní péče spustila už třetí ročník grantového a stipendijního programu. Žádosti mohou organizace i jednotlivci podávat od 1. září do 15. října 2025.

Dvojí podpora: pro hospice i jejich lídry

Grantový program je určen novým i zkušeným poskytovatelům mobilní specializované paliativní péče. Menším organizacím pomůže stabilizovat týmy, zavést nové služby nebo nastartovat fundraising, a to díky podpoře až 300.000 Kč. Zkušeným poskytovatelům nabídne až 500.000 Kč na strategický rozvoj – třeba zahraniční stáže, partnerství s nemocnicemi nebo inovace v péči. „Naší rolí je pomáhat hospicům růst a stát se stabilní součástí systému. Každý podpořený projekt ukazuje, že i relativně malá investice může zásadně změnit dostupnost a kvalitu péče pro rodiny,“ doplňuje Karolína Fialová z Fóra mobilních hospiců.

Vedle toho běží také stipendijní program pro vedoucí pracovníky hospiců. Ti si sami zvolí oblast, ve které se chtějí rozvíjet – od leadershipu přes řízení týmů až po osobní mentoring. „Dobře vedený tým je základ toho, aby rodiny dostaly péči, jakou potřebují. Proto podporujeme nejen rozvoj služeb, ale i profesionály, kteří je tvoří,“ vysvětluje Markéta Červenková z Nadačního fondu pro rozvoj paliativní péče.

Co je nové ve 3. ročníku

  • Důraz na fundraising – organizace mohou žádat o podporu pro rozvoj.
  • Větší důraz na kombinaci výzev – organizace mohly podávat grant i nominovat stipendisty už dříve, letos tuto možnost více zdůrazňujeme. Nově je možné nominovat více stipendistů z jedné organizace.
  • Podpora strategických partnerství – granty cílí i na spolupráci s nemocnicemi, praktickými lékaři a dalšími službami.
  • Rozšířený mentoring pro lídry – stipendisté mohou nově získat podporu zkušeného mentora z oboru.

Devět příběhů, které už pomáhají

V předchozích dvou ročnících bylo podpořeno 9 projektů a 13 stipendistů. Díky grantům vznikla například poradna pro rodiny pečující o lidi s demencí v Třeboni, posílil tým hospice Nablízku v Lysé nad Labem nebo se pracovníci Cesty domů inspirovali praxí v dánských hospicích. „Bez podpory bychom poradnu pro rodiny pečující o blízké s demencí nezvládli otevřít. Díky grantu se ale podařilo proškolit tým a dnes už vidíme, jak velkou úlevu rodinám přináší, když na náročnou péči nejsou sami,“ sdílí pozitivní zkušenost Irena Kalná z Kleofáše.   

„Paliativní péče nás učí pokoře. To nejdůležitější v životě nejsou výsledky nebo čísla, ale to, jak se dokážeme postarat jeden o druhého. I proto je pro nás v Buřince tahle podpora tak významná,“ dodává Monika Laušmanová, místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

 

Jak se zapojit

Žádosti do grantového programu i stipendijní výzvy lze podat prostřednictvím systému Grantys na stránkách www.fondpaliativnipece.cz. Zájemci se mohou také připojit k on-line webináři 8. září nebo využít osobní konzultace na Celostátní konferenci paliativní medicíny 19. září v Plzni.

Harmonogram 3. ročníku grantů a stipendií

TermínUdálost
1. září 2025Vyhlášení grantové a stipendijní výzvy
8. září 2025On-line webinář k podávání žádostí
19. září 2025Konzultace na Celostátní konferenci paliativní medicíny v Plzni
15. října 2025Uzávěrka příjmu žádostí

3. listopadu 2025

10. listopadu 2025

Vyhlášení výsledků stipendijní výzvy

Vyhlášení výsledků 1. kola hodnocení grantové výzvy

12. listopadu 20252. kolo hodnocení grantové výzvy (on-line)
21. listopadu 2025Vyhlášení výsledků grantové výzvy
15. ledna 2026Výroční setkání s podpořenými grantisty a stipendisty

 

O Buřince

Již přes 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.

O Fóru mobilních hospiců

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 48 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta v závěru života. Fórum mobilních hospiců usiluje o co nejširší dostupnost a kvalitu těchto služeb s cílem umožnit všem lidem, kteří si to přejí, strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými.

O Nadačním fondu pro rozvoj paliativní péče

Podporuje vzdělávání odborníků, rozvoj organizací a zařízení poskytujících paliativní péči, a přispívá k vytváření systémových změn zlepšujících její dostupnost. Úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, jakožto garantem odbornosti v této oblasti. Společně tak vytváří prostor pro erudovanou spolupráci mezi dárci a odborníky, aby přispěli k systémovému rozvoji paliativní péče v ČR.

 

Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

11. září 2025  10:12

11. září 2025  10:07

11. září 2025  10:07

11. září 2025  10:04

11. září 2025  9:56

11. září 2025  9:53

11. září 2025  9:51

11. září 2025  9:49

11. září 2025  9:49

11. září 2025  11:25

11. září 2025  11:22

11. září 2025  11:22

