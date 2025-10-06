Busworld 2025: CRRC EV představila dva plně elektrické autobusy a digitálně-inteligentní nízkouhlíkový systém městské dopravy, který mění pojetí chytré mobility

Společnost CRRC EV na veletrhu rovněž představila svůj digitální a inteligentní nízkouhlíkový systém řešení městské dopravy CRRC („řešení"), čímž potvrdila své vedoucí postavení v oblasti systémů užitkových vozidel na nové zdroje energie, technologií čisté energie (větrné, solární a akumulační) a komplexních schopností napříč celým výrobním řetězcem.
Model EU12C, prémiový plně elektrický autokar určený pro luxusní dálkovou dopravu, využívá architekturu s napětím 800 V, dosahuje špičkového výkonu 480 kW a točivého momentu 5100 N•m, díky čemuž zvládne stoupání s více než 30% sklonem. Jeho aerodynamicky tvarovaná karoserie s nízkým odporem vzduchu a pokročilý hnací systém zajišťují dojezd až 550 km na jedno nabití, přičemž podporuje ultrarychlé nabíjení, aby se minimalizovaly prostoje.
Model ED12, plně elektrický dvoupatrový městský autobus, pojme až 126 cestujících a nabízí dojezd až 560 km na jedno nabití při městském provozu podle podmínek ESORT. Jeho lehká karoserie z hliníkové slitiny řady 6000, používané v rychlovlacích, zaručuje životnost až 20 let. Autobus je rovněž vybaven desetivrstvou bezpečnostní architekturou baterií.
Systém společnosti CRRC EV se skládá ze čtyř úrovní, které dohromady tvoří ucelené řešení pro městskou dopravu:
• Smart Cloud Brain (TOCC) je centralizovaná platforma, která spojuje velká data, umělou inteligenci a internet věcí (IoT) a poskytuje komplexní systém sběru, přenosu, analýzy a využití dat. Tím zvyšuje přesnost řízení a umožňuje rozhodování v reálném čase v oblasti městské dopravy.
• Městský systém MaaS (Mobility as a Service – Mobilita jako služba) upřednostňuje efektivní veřejnou dopravu prostřednictvím plánování řízeného umělou inteligencí, přepravy na vyžádání a inteligentní údržby vozidel. Jeho dvouúrovňová síť využívá metro, chytrou železnici a autobusy jako páteřní dopravní systém, zatímco příměstské linky a mikroshuttly zajišťují poslední úseky spojení. V prefektuře Ču-čou je v rámci pilotního projektu „Yunshang Bus" v provozu pět vozidel CRRC H05 na principu dopravy na vyžádání; měsíční tržby zde dosahují více než desetinásobku oproti klasickým autobusovým linkám s pevně stanovenými trasami.
• Smart Logistics (Chytrá logistika) propojuje veřejnou dopravu s logistickými službami, čímž snižuje náklady na doručení v posledním úseku o 50 % a zároveň zvyšuje efektivitu o 40 %.
• Green Infrastructure (Zelená infrastruktura) prostřednictvím postupných, na konkrétní scénáře zaměřených modernizací zavádí propojení vozidel, silniční infrastruktury a cloudových systémů s úrovní vnímání SL3 na klíčových městských křižovatkách. Tím podporuje autonomní řízení, inteligentní řízení dopravy a síťově propojené služby.
CRRC využívá své komplexní know-how napříč celým výrobním řetězcem v oblasti komponentů pro nové zdroje energie a řešení čisté energie, aby vytvářela udržitelnou mobilitu budoucnosti. Její sektor „vítr–slunce–vodík–vozidlo" každoročně vyrábí 32,5 miliardy kilowatthodin čisté elektřiny a snižuje emise oxidu uhličitého o 40 milionů tun. Společnost se zavazuje pokračovat v inovacích a rozvoji ekologičtějších a inteligentnějších systémů městské dopravy po celém světě.
Video – https://mma.prnewswire.com/media/2789131/crrc_ev.mp4
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2789132/crrc_ev_photo.jpg
KONTAKT: luoxi.cy@crrcgc.cc, crrcmedia@outlook.com