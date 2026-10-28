BWH® Hotels představuje transformaci společnosti a sjednocení globálního portfolia pod značkou WorldHotels™

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Phoenix (USA) 27. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Tento strategický krok sdružuje více než 4000 hotelů ve 100 zemích a zavádí WorldHotels Rewards™, jednotný věrnostní program, který bude spuštěn 5. ledna 2027. 

Přední globální hotelová společnost BWH Hotels dnes oznámila komplexní transformaci, v rámci které sjednotí více než 4 000 hotelů a 18 značek pod jediný věrnostní program a globální zastřešující značku WorldHotels. Cílem tohoto kroku je posílit povědomí o portfoliu, zajistit větší přehlednost pro cestující i majitele hotelů a urychlit růst prostřednictvím jednotné platformy a vylepšených digitálních funkcí, přičemž hostům bude poskytován zážitek založený na místních znalostech.

Tento strategický vývoj, založený na důkladném průzkumu spotřebitelů a zpětné vazbě od hostů, odráží způsob, jakým dnešní cestovatelé vyhledávají, hodnotí a rezervují hotely, a zároveň zachovává místní charakter každého samostatného hotelu.

Máme hotel prakticky pro každou příležitost k cestování, ale mnoho cestovatelů zná pouze část našeho portfolia," uvedl Larry Cuculic, prezident a generální ředitel společnosti WorldHotels. „WorldHotels nám poskytuje jasnější způsob, jak vyprávět náš příběh. Propojením našich značek, věrnostního programu a digitálních možností pod jednou zastřešující značkou usnadňujeme cestovatelům pochopit, kým dnes jsme, a zároveň umožňujeme našim hoteliérům lépe konkurovat v globálním měřítku a zachovat nezávislost a individualitu našich 4 000 hotelů."

Ačkoli se portfolio společnosti rozšířilo napříč segmenty luxusního, butikového a exkluzivního ubytování a dále dlouhodobých pobytů i lacinějších hotelů, průzkumy ukazují, že mnoho cestujících zná pouze část její nabídky. Přechod na značku WorldHotels má za cíl vytvořit větší přehlednost a povědomí, přičemž zachovává jedinečnou identitu jednotlivých značek a objektů. Sjednocení pod značkou WorldHotels tuto mezeru překlenuje a hostům poskytuje plynulý způsob, jak se orientovat v celém spektru možností ubytování.

Místní odbornost v globálním měřítku

Na rozdíl od mnoha velkých hotelových společností, které staví na standardizovaných zážitcích, buduje WorldHotels svou platformu na místní odbornosti. Cílem této transformace je rozšířit znalosti tisíců nezávislých hoteliérů v rámci globální sítě – zviditelnit místní poznatky od hotelových týmů přímo v terénu a usnadnit cestovatelům objevování těchto místních zážitků napříč celým portfoliem.

Zatímco identita jednotlivých hotelů, jejich označení a ikonické vlajky zůstanou beze změny, platforma WorldHotels rozšíří možnosti vyhledávání napříč portfoliem, posílí přímé vztahy s hosty a zvýší viditelnost majitelů hotelů po celém světě.

Díky kombinaci místních znalostí s rozsahem globální společnosti v oblasti pohostinství nabídne WorldHotels cestovatelům jak jistotu důvěryhodné sítě, tak autentičnost zážitků zaměřených na konkrétní destinace.

WorldHotels Rewards: sjednocený věrnostní program pro 70 milionů členů

Ústředním bodem této transformace je WorldHotels Rewards, nový sjednocený věrnostní program, který spojuje programy Best Western Rewards® a WorldHotels Rewards s celkovým počtem 70 milionů stávajících členů. Nový program, který je jednoduchý, transparentní a výhodný, zavádí tři zjednodušené úrovně členství a zároveň zachovává všechny stávající výhody, jako je převedení věrnostního statusu, členské sazby a body, které nikdy nevyprší. Členové si zachovají hodnotu svých stávajících bodů a budou mít další příležitosti k jejich získávání, přičemž získají přístup k propojenějšímu globálnímu portfoliu a zjednodušenému systému odměn.

Další podrobnosti o novém věrnostním programu budou oznámeny 16. listopadu 2026.

Program WorldHotels Rewards byl navržen tak, aby naši hosté stáli v centru každého rozhodnutí. Díky rozsáhlému průzkumu mezi spotřebiteli a zpětné vazbě od členů jsme zjistili, že cestovatelé chtějí věrnostní program, který je intuitivní a transparentní a který je rozpozná, ať už cestují kamkoli," uvedla Joelle Parková, marketingová ředitelka společnosti WorldHotels. „Sjednocením našeho věrnostního programu pod značkou WorldHotels Rewards usnadňujeme hostům objevovat celou šíři našeho portfolia, najít ten správný hotel pro každou cestu a cítit se vítáni, ať už se ubytují kdekoli."

Vylepšená digitální platforma navržená pro podporu místního pohostinství

Aby mohl tento nový věrnostní program fungovat a modernizovat interakci s hosty, společnost WorldHotels výrazně investovala do své digitální infrastruktury a spustila nový web a přepracovanou mobilní aplikaci. Jádrem tohoto zážitku je vlastní vyhledávací platforma, která vychází z více než 10 000 hodin poznatků shromážděných od hotelových týmů po celém světě.

Tyto poznatky pomohou cestovatelům objevovat hotely, okolí a zážitky v rámci celého portfolia, a to spolu s uživatelským prostředím, které usnadňuje správu rezervací a věrnostních aktivit. Propojením místních znalostí, věrnostního programu a digitálního vyhledávání na jedné platformě pomáhá WorldHotels cestovatelům prozkoumat více z jeho portfolia a zároveň zvyšuje viditelnost a příležitosti k přímým rezervacím pro majitele hotelů.

WorldHotels Collection™: nezávislé hotely s jedinečným charakteremV rámci této transformace budou luxusní a exkluzivní hotely z portfolia nyní sjednoceny pod značkou WorldHotels Collection, globální platformou pro nezávislé hotely, která zachovává individualitu, jež stále více ovlivňuje volbu cestujících. WorldHotels Collection zahrnuje šest kategorií: WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive, WorldHotels Crafted, WorldHotels Backdrop™ a WorldHotels Residences™.

Budoucnost luxusního pohostinství nespočívá ve standardizaci. Jde o to pomoci výjimečným nezávislým zařízením konkurovat a růst na globální scéně, přičemž si zachovají svou identitu," uvedl Ron Pohl, prezident WorldHotels Collection. „WorldHotels Collection se nachází na pomezí nezávislosti a rozsahu, čímž majitelům poskytuje přístup k obchodní síle, technologiím a faktorům ovlivňujícím poptávku velké sítě v oblasti pohostinství, a zároveň zachovává na míru šité místní zážitky, které dnešní cestovatelé hledají."

WorldHotels Collection se rozšiřuje v některých z nejrychleji rostoucích kategorií hotelového průmyslu: WorldHotels Residences kombinuje soukromé vlastnictví nemovitostí s luxusními hotelovými službami a příslušností ke značce, zatímco WorldHotels Backdrop propojuje cestovatele s jedinečnými destinacemi, kde se snoubí působivé přírodní prostředí s nadstandardním ubytováním. Společně tyto platformy rozšiřují příležitosti k růstu pro developery, majitele a nezávislé provozovatele, kteří hledají přístup ke globální distribuci a uznání značky.

Další informace najdete na WorldHotels.com. Nová loga WorldHotels, obrázky ve vysokém rozlišení a doprovodné videozáznamy jsou k dispozici zde.

O WorldHotels™

WorldHotels™ je globální portfolio v oblasti pohostinství s více než 4 000 hotely a resorty napříč 18 značkami ve více než 100 zemích. Od luxusních a butikových pobytů až po cestování s dobrým poměrem ceny a kvality – WorldHotels spojuje globální rozsah s místními znalostmi a uspokojuje potřeby trávení volného času i obchodních cestujících, stejně jako hoteliérů po celém světě. Vedena závazkem učinit cestování příjemnějším, společnost WorldHotels propojuje hosty s místními čtvrtěmi a zážitky, díky nimž je každá destinace jedinečná.

Prostřednictvím programu WorldHotels Rewards™ může 70 milionů členů využívat zjednodušené výhody v rámci celého portfolia díky bodům, které nikdy nevyprší, exkluzivním členským sazbám a flexibilním možnostem jejich uplatnění. Další informace najdete na WorldHotels.com a sledujte WorldHotels na Instagramu, Facebooku a LinkedInu.

O programu WorldHotels Rewards™

WorldHotels Rewards je globální věrnostní program portfolia WorldHotels™, který propojuje 70 milionů členů s obohacujícími cestovatelskými zážitky ve více než 4 000 hotelech po celém světě. Program je navržen s důrazem na jednoduchost a nabízí body, které nikdy nevyprší, exkluzivní členské sazby a flexibilní možnosti uplatnění. Členové mohou spravovat rezervace, sledovat odměny a uplatňovat body prostřednictvím aplikace WorldHotels Rewards i online.

Členové programu WorldHotels Rewards mohou získávat a uplatňovat odměny v rámci celého portfolia značek. Jsou to:

  • Luxus a životní styl: WorldHotels Collection™, WorldHotels Backdrop™, Aiden®
  • Prémiová kategorie: Best Western Premier®, BW Premier Collection®
  • Cestování pro každodenní potřebu: BW Signature Collection®, Best Western Plus®, GLo®, Best Western®
  • Hospodárné: SureStay® Hotels, SureStay Collection®
  • Dlouhodobé pobyty: Executive Residency®, @HOME by Best Western®, SureStay Studio®

 

Zjistěte více nebo se zdarma zaregistrujte na WorldHotels.com/RewardsOverview.

 

Kontakt pro média: Praytell, worldhotels@praytellagency.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59833.

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