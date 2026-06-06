Bybit EU posiluje své postavení v Evropě před přechodem na regulaci MiCAR

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  21:46
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Vídeň 6. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V době, kdy se Evropa blíží k přelomovému okamžiku pro odvětví digitálních aktiv, pokračuje společnost Bybit EU v budování své dlouhodobé přítomnosti na evropském trhu před skončením přechodného období nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR), které skončí 1. července 2026.

Zavedení nařízení MiCAR představuje jeden z nejvýznamnějších regulatorních kroků v historii evropského kryptoměnového odvětví, protože vytváří jednotný rámec pro poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP). S blížícím se koncem přechodného období se očekává, že neautorizovaní poskytovatelé služeb v oblasti kryptoaktiv ukončí svou činnost v souladu s pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), což urychlí přechod trhu směrem k regulovaným platformám přizpůsobeným místním podmínkám.

Evropský trh s kryptoměnami vstupuje do nové fáze, která je čím dál více charakterizována transparentností, provozní odolností a přehlednou regulací. S tím, jak odvětví dozrává, přestávají mít uživatelé zájem pouze o přístup k digitálním aktivům, ale začínají se zajímat také o platformy vybudované tak, aby fungovaly v rámci vyvíjejícího se evropského regulačního prostředí.

Společnost Bybit EU GmbH působí na základě licence MiCAR udělené rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) a sídlí ve Vídni. Prostřednictvím specializované evropské struktury poskytuje své služby uživatelům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP).

„Evropa vytváří základy pro vyspělejší a udržitelnější ekosystém digitálních aktiv," uvedla Mazurka Zeng, generální ředitelka společnosti Bybit EU. „V průběhu přechodu na MiCAR si uživatelé čím dál více cení jasnosti, kontinuity a platforem navržených s ohledem na dlouhodobou regulační připravenost. Společnost Bybit EU byla založena s cílem podpořit tuto budoucnost a poskytnout evropským uživatelům důvěryhodné prostředí v souladu s vyvíjejícími se standardy regionu."

Společnost uvedla, že se očekává, že v další fázi vývoje evropského trhu budou hrát ještě významnější roli regulatorní připravenost, lokální působení, důvěryhodnost vůči institucionálním partnerům a ochrana uživatelů. Tyto faktory jsou při hodnocení platforem pro digitální aktiva ze strany uživatelů čím dál důležitější.

V rámci své širší evropské strategie společnost Bybit EU nadále rozšiřuje svou regionální přítomnost prostřednictvím činností zaměřených na dodržování regulatorních požadavků, místních partnerství, vzdělávacích iniciativ a dlouhodobého zapojení do rozvoje ekosystému napříč Evropským hospodářským prostorem (EHP).

Společnost si rovněž klade za cíl přispívat k širšímu povědomí o nařízení MiCAR a o dopadech přechodu Evropy k více harmonizovanému regulačnímu prostředí pro digitální aktiva.

#BybitEU | #NewFinancialPlatform

O společnosti Bybit EU

Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb v oblasti kryptoaktiv (CASP), který je v Rakousku autorizován podle nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR). Prostřednictvím platformy bybit.eu poskytuje společnost Bybit EU služby zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP) s výjimkou Malty.

Společnost Bybit EU GmbH je oprávněna poskytovat následující služby:

  • úschova a správa kryptoaktiv jménem klientů;
  • výměna kryptoaktiv za finanční prostředky;
  • výměna kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;
  • umísťování kryptoaktiv;
  • služby převodu kryptoaktiv jménem klientů.

Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoaktiva ani neposkytuje investiční poradenství.

Kontakt pro média: press@bybit.eu

www.bybit.eu

Upozornění: Tato tisková zpráva má pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji digitálních aktiv. Produkty a služby zde uvedené podléhají platným zákonům a předpisům v příslušných jurisdikcích a nemusí být dostupné ve všech regionech.

 

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