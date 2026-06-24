Bybit EU před přechodem na MiCAR posiluje své postavení v Evropě

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Vídeň (Rakousko) 24. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) – Vzhledem k tomu, že se různá národní přechodná období pro implementaci nařízení MiCAR blíží ke svému konečnému termínu 1. července 2026, spouští společnost Bybit EU kampaň Move Your Funds, Get Rewarded – časově omezený motivační program, jehož cílem je přivítat nové uživatele na platformě s licencí MiCAR v Rakousku a který nabízí 3 % anualizovaný cashback z vkladů v kryptoměnách, rychlé upgrady na VIP status, exkluzivní výhody spojené s kartou a další.

Přijetí nařízení MiCAR představuje jeden z nejvýznamnějších regulačních milníků v historii evropského kryptoměnového odvětví, neboť zavádí jednotný rámec pro služby v oblasti kryptoměn v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). S blížícím se koncem přechodného období se očekává, že neautorizovaní poskytovatelé služeb v oblasti kryptoměn (CASPs) přikročí k ukončení činnosti v souladu s pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), čímž se urychlí přechod trhu k regulovaným platformám, které jsou v souladu s místními předpisy.

Evropský trh s kryptoměnami vstupuje do nové fáze, která se stále více vyznačuje transparentností, provozní odolností a jasnými regulačními pravidly. S tím, jak se tento sektor vyvíjí, uživatelé hledají platformy, které jsou navrženy tak, aby fungovaly v rámci měnícího se evropského prostředí, a které odměňují uživatele, když na ně přejdou.

Společnost Bybit EU GmbH působí na základě licence MiCAR udělené rakouským Úřadem pro finanční trhy (FMA) a má sídlo ve Vídni. Poskytuje služby uživatelům v celém EHP s výjimkou Malty.

O kampani

Kampaň Move Your Funds, Get Rewarded probíhá od 19. června 2026 do 31. července 2026 a je určena výhradně novým uživatelům, kteří na platformě Bybit EU dosud neměli účet a kteří jsou rezidenty Evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Malty).

Účastníci splňující podmínky mají přístup ke třem různým programům výhod:

  • Uvítací balíček pro nové uživatele: Noví uživatelé mohou získat regionální uvítací dárek v podobě dobití kreditu již od 20 € a uvítací balíček k kartě, který nabízí uvítací bonusy v hodnotě až 120 €, a v prvním měsíci navíc 100% cashback na vybrané předplatné služby (Netflix, Spotify, ChatGPT), maximálně však do výše 50 €.
  • Rychlý přístup k výhodám pro VIP členy: Uživatelé, kteří během období kampaně provedou kumulativní vklady v kryptoměnách v minimální výši 100 USD, mohou získat výhody v podobě VIP sazeb poplatků – a to bez nutnosti splnit standardní limity pro aktiva nebo objem obchodování stanovené programem Bybit EU VIP. Úrovně VIP se odvíjejí od výše vkladu: od 30denní zkušební karty VIP 1 (od 100 USD) až po 90denní zkušební kartu VIP Supreme (od 1,000.000 USD). Po odemčení je VIP výhoda poskytována prostřednictvím časově omezené zkušební karty, jejíž platnost činí 30 nebo 90 dní od data vydání.
  • 3 % cashback za dobití kryptoměn: Uživatelé, kteří provedou kumulativní vklady v kryptoměnách v minimální výši 50.000 USD, mají nárok na 3% anualizovanou sazbu cashbacku, která se vyplácí měsíčně po dobu 12 měsíců v USDC. Úroveň cashbacku se uzamkne na konci registračního období kampaně (31. července 2026) a měsíční výplaty podléhají požadavku na minimální objem spotových obchodů. Maximální limit pro vrácení peněz je 1,000.000 USD v podobě vkladů, přičemž celková potenciální výplata může během 12 měsíců dosáhnout až 30.000 USD v USDC.

„Evropa vytváří základy pro vyspělejší a udržitelnější ekosystém digitálních aktiv," uvedla Mazurka Zeng, generální ředitelka společnosti Bybit EU. „S postupujícím přechodem na MiCAR uživatelé stále více oceňují přehlednost, kontinuitu a platformy navržené s ohledem na dlouhodobou připravenost na regulační požadavky. Společnost Bybit EU byla založena s cílem podpořit tuto budoucnost – a tato kampaň odráží náš závazek zajistit, aby byl tento přechod pro uživatele, kteří se rozhodnou převést své prostředky na licencovanou platformu, výhodný."

Společnost uvedla, že termín pro přechod na MiCAR stanovený na 1. července představuje významný zlomový bod pro evropský trh s kryptoměnami – bod, který podtrhuje důležitost působení na platformě s platným regulačním oprávněním, místním zastoupením a dlouhodobým závazkem vůči evropské uživatelské základně.

V rámci své širší evropské strategie společnost Bybit EU nadále rozšiřuje svou regionální působnost prostřednictvím aktivit zaměřených na dodržování předpisů, místních partnerství, vzdělávacích iniciativ a dlouhodobého zapojení do ekosystému v rámci EHP.

Rovněž si klade za cíl přispívat v odvětví k širšímu povědomí o iniciativě MiCAR a o dopadech přechodu Evropy na harmonizovanější regulační prostředí pro digitální aktiva.

Podrobné informace o kampani, podmínky účasti a smluvní podmínky jsou k dispozici na stránkách: https://www.bybit.eu/MoveYourFunds  
#BybitEU | #NewFinancialPlatform

O společnosti Bybit EU

Společnost Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb v oblasti kryptoměn (CASP), který je v Rakousku oprávněn k činnosti na základě nařízení o trzích s kryptoměnami (MiCAR). Bybit EU poskytuje služby zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP) – s výjimkou Malty – prostřednictvím platformy bybit.eu.

Společnost Bybit EU GmbH je oprávněna poskytovat následující služby:

  • správa a vedení kryptoaktiv jménem klientů,
  • výměna kryptoměn za finanční prostředky,
  • výměna kryptoměn za jiné kryptoměny,
  • umístění kryptoměn
  • služby převodu kryptoměn jménem klientů.

Společnost Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoměny ani neposkytuje investiční poradenství. 
www.bybit.eu

Prohlášení o odpovědnosti: Investice do kryptoměn jsou spojeny s riziky. Tento obsah představuje marketingové sdělení společnosti Bybit EU GmbH. Nejedná se o investiční poradenství.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg 

Zdroj: Bybit 

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