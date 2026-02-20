Bybit EU rozšiřuje přístup k USDC a EURC prostřednictvím nových kampaní se stablecoiny v Evropě

Společnost Bybit EU, evropská odnož společnosti Bybit a poskytovatel služeb v oblasti kryptoměn s licencí MiCA se sídlem ve Vídni, dnes oznámila nové kampaně a iniciativy týkající se stablecoinu, které představují USDC a EURC, digitální aktiva vydaná regulovanými subjekty společnosti Circle, zaměřené na podporu odpovědného využívání digitálních aktiv v celé Evropě.
Tato iniciativa prohlubuje využívání stablecoinů USDC a EURC na regulované platformě Bybit EU, umožňuje přístup k produktům založeným na stablecoinech určeným pro obchodování a platby v souladu s evropskými předpisy. Současně odráží zaměření Bybit EU na praktické využití, které podporuje informovanou a strukturovanou interakci s digitálními aktivy.
První fáze této iniciativy byla spuštěná 2. února. Zaměřuje se na produkty Stablecoin Earn, které mají podporovat finanční gramotnost a dlouhodobé plánování. Namísto krátkodobé spekulace programy uživatele povzbuzují k rozvíjení zdravých návyků ve spoření a k využití nečinných prostředků k dosažení konkrétních cílů, jako je například vytvoření finanční rezervy, plánování do budoucna nebo podpora dlouhodobých záměrů.
Produkty Earn zahrnují exkluzivní nabídku pro nové uživatele USDC 10denní Fixed Earn s 20% ročním výnosem, USDC 10denní Fixed Earnse 14% ročním výnosem, USDC 30denní Fixed Earn s 16% ročním výnosem a EURC–USDC Cross-Yield (30denní) s 15% ročním výnosem.
Tyto produkty na dobu určitou jsou navrženy tak, aby poskytovaly jasnost a předvídatelnost a pomáhaly uživatelům spořit podle plánu namísto sledování krátkodobých pohybů na trhu.
„Integrace stablecoinů USDC a EURC nám umožňuje rozšířit přístup k regulovaným stablecoinům a zároveň podporovat uvážlivější a odpovědnější způsoby, jak uživatelé mohou pracovat s digitálními aktivy," uvedla Mazurka Zeng, Co-CEO of Bybit EU. „Prostřednictvím produktů Earn zaměřených na spoření se snažíme podporovat finanční gramotnost a dlouhodobou účast v regulovaném evropském prostředí."
Tato kampaň ukazuje, jak mohou regulované stablecoiny umožnit odpovědnou a uživatelsky orientovanou inovaci na evropských trzích.
Souběžně s iniciativami Earn spustila společnost Bybit EU registraci do obchodní soutěže Consistency Counts . V této soutěži je k dispozici prize pool v hodnotě 110.000 USDC a jsou odměňovány konzistence a disciplína. S blížícím se rozšířením integrací v produktovém portfoliu Bybit EU, které zahrnuje zvýšené každodenní využitelnosti Bybit Card, se uživatelé mohou těšit na ještě smysluplnější způsoby využití USDC a EURC na platformě.
O stablecoinech USDC a EURC
EURC a USDC patří mezi nejdůležitější plně kryté stablecoiny na světě. EURC a USDC fungují nativně na internetu a využívají blockchainové sítě k umožnění téměř okamžitých a nízkonákladových globálních transakcí pro podniky, vývojáře i jednotlivce. EURC a USDC jsou v souladu s regulačním rámcem Evropské unie pro trhy s kryptoměnami (MiCA).
Rozšíření USDC a EURC na platformě Bybit EU představuje důležitý krok k širšímu zpřístupnění regulovaných stablecoinů v Evropě a podporuje širší spektrum jejich využití v oblasti obchodování, spoření a plateb. Bybit EU bude nadále podporovat ekosystém stablecoinů prostřednictvím dalších kampaní a iniciativ, a to v rámci svého trvalého závazku k odpovědné účasti a dlouhodobé angažovanosti uživatelů.
O společnosti Bybit EU
Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb s kryptoaktivy oprávněný podle nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR). Bybit EU poskytuje prostřednictvím platformy bybit.eu služby zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP) s výjimkou Malty.
Společnost Bybit EU GmbH je oprávněna nabízet následující služby:poskytování úschovy a správy kryptoaktiv jménem klientů;výměnu kryptoaktiv za finanční prostředky;výměna kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;umísťování kryptoaktiv;poskytování služeb převodu kryptoaktiv jménem klientů.Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoaktiva ani neposkytuje investiční poradenství.
Upozornění: Tato tisková zpráva slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje investiční doporučení ani nabídku ke koupi či prodeji digitálních aktiv. Uvedené produkty a služby podléhají příslušným zákonům a předpisům v daných jurisdikcích a nemusí být dostupné ve všech regionech.
