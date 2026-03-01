Bybit EU spouští kampaň Vyšší výnos, kratší držení napříč EHP

Vídeň 1. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Vzhledem k tomu, že se tržní podmínky nadále vyvíjejí a investoři hledají strukturované způsoby, jak řídit expozici vůči digitálním aktivům, společnost Bybit EU představila časově omezenou kampaň s ročním procentním výnosem 3 % napříč Evropským hospodářským prostorem (EHP), která v rámci regulovaného prostředí nabízí jasně definovaný mechanismus odměn.

Bybit EU působí v rámci svého regulovaného prostředí podle evropském nařízení o kryptoaktivech (MiCA) a nadále se zaměřuje na poskytování zákonných a transparentních řešení přizpůsobených evropským uživatelům. Nová kampaň Vyšší výnos, kratší držení nabízí roční výnos 3 % na způsobilé čisté vklady držené po definované 180denní období, jednoduchý proces účasti, který nevyžaduje registraci do samostatného stakingu nebo strukturovaného produktu. Uživatelé mohou své prostředky nadále používat běžným způsobem na platformě Bybit EU.

Jednoduchý přístup: Přidejte prostředky, držte je a vydělávejte

Okno pro přidávání prostředků probíhá od 25. února do 31. března 2026. Účastníci, kteří se zaregistrují přes oficiální stránku kampaně a během tohoto období provedou způsobilé čisté vklady ve fiatu nebo kryptoměnách, budou mít nárok na odměny, pokud udrží svůj čistý zůstatek po dobu 180 dnů od 31. března 2026.

Odměny se počítají při ročním výnosu 3 % a jsou vypláceny po úspěšném dokončení 180denního držení. Účast je možná již od 1 € způsobilých čistých vkladů.

Během 180denního držení mohou uživatelé:

• obchodovat na spotových trzích,

• využívat strategie založené na spotu,

• vkládat způsobilá aktiva,

• používat své prostředky v rámci ekosystému platformy.

Výběry během tohoto období povedou k diskvalifikaci z nároku na odměny.

Hlavní body kampaně

• okno pro přidávání prostředků: 25. února 2026–31. března 2026,

• roční výnos: 3 %,

• minimální účast: od 1 € do 10.000 €,

• způsobilé kanály: vklady ve fiat měně a kryptoměnách,

• doba držení: 180 dní od 31. března 2026,

• registrace: povinně přes oficiální stránku kampaně,

• vyplácení odměn: po úspěšném dokončení 180denní doby držení.

 

Podpora evropských uživatelů v měnícím se tržním prostředí

V prostředí formovaném makroekonomickou nejistotou a měnícími se očekáváními investorů se Bybit EU snaží poskytnout strukturovaný a transparentní rámec pro uživatele spravující expozici vůči digitálním aktivům. Kampaň umožňuje účastníkům udržovat způsobilé zůstatky na regulované platformě digitálních aktiv a zároveň obchodovat, ukládat způsobilá aktiva nebo držet své pozice podle vlastní strategie.

Kompletní podmínky a informace o účasti uživatelé naleznou na oficiální stránce kampaně.

#BybitEU | #TheCryptoHub

 

O společnosti Bybit EU

Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb s kryptoaktivy oprávněný podle nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR). Bybit EU poskytuje prostřednictvím platformy bybit.eu služby zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP) s výjimkou Malty.

Společnost Bybit EU GmbH je oprávněna nabízet následující služby:

• poskytování úschovy a správy kryptoaktiv jménem klientů;

• výměnu kryptoaktiv za finanční prostředky;

• výměna kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;

• umísťování kryptoaktiv;

• poskytování služeb převodu kryptoaktiv jménem klientů.

Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoaktiva ani neposkytuje investiční poradenství.

Kontakt pro média: press@bybit.com

www.bybit.eu

Upozornění: Tato tisková zpráva slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje investiční doporučení ani nabídku ke koupi či prodeji digitálních aktiv. Uvedené produkty a služby podléhají příslušným zákonům a předpisům v daných jurisdikcích a nemusí být dostupné ve všech regionech.

 

 

SluneÄŤnĂ© poÄŤasĂ­ a nezvyklĂ© teplo pĹ™ilĂˇkalo na Slavnosti uzenĂ©ho tisĂ­ce lidĂ­

