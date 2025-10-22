Bybit Pay propojuje Web3 a maloobchodní platby v Arménii

U příležitosti oficiálního zahájení spolupráce Bybit Pay s Idram v Arménii se 22. října 2025 v Jerevanu v Arménii uskuteční zahajovací ceremoniál. Klíčoví představitelé společností Bybit a Idram osloví partnery z oboru finanční technologie a platební komunitu v regionu a představí svůj společný závazek k rozvoji digitální platební infrastruktury a inovací v celém regionu.
Spojení sil za účelem spuštění komplexních platebních služeb v Arménii mezi Bybit Pay a Idramem umožní uživatelům provádět platby pomocí QR kódů ve více než 25.000 prodejních místech v zemi. Společnost Idram, která má v Arménii více než devadesátiprocentní podíl na trhu QR plateb, se specializuje na kompatibilní a inovativní digitální platební řešení a slouží komunitě již více než dvě desetiletí.
Obchodníkům umožňuje Idram jednotný přístup na jednotném trhu zemí Euroasijské hospodářské unie, kde žije více než 185 milionů lidí. Mezinárodní uživatelé Bybit Pay si také budou moci při cestách do Arménie užít plynulý platební zážitek pouze pomocí své aplikace.
„Bybit a tradiční společnosti finanční technologie jsou přirozenými partnery. Expanze Bybit Pay do Arménie, podporovaná sítí Idram, je dalším krokem při budování našeho globálního dosahu a zvyšování pohodlí kryptoměn pro naši komunitu," řekla Sophie Chen, Head of Marketing, Payment Business Unit v Bybitu. „Zavázali jsme se k navazování hlubokých a smysluplných partnerství, která vytvářejí trvalou hodnotu pro místní komunity."
„Toto partnerství demonstruje závazek společnosti Idram k inovacím a posilování globálních spojení," řekl Arsene Kdenian, CEOIdramu. „Díky integraci našeho QR systému s Bybit Pay umožňujeme zahraničním návštěvníkům provádět při návštěvě Arménie pohodlné a bezpečné platby. Zároveň si uvědomujeme, že používání kryptoměn se po celém světě teprve začíná rozvíjet, a proto tato spolupráce umožňuje uživatelům Bybitu provádět platby již v Arménii pomocí jejich aplikace pro digitální aktiva na více než 25.000 prodejních místech snadným a přístupným způsobem," dodal Kdenian.
Platba pomocí QR kódu – jak to funguje
1. Uživatel naskenuje QR kód obchodníka pomocí aplikace Bybit Pay (výběrem „Bybit Pay" -> „QR Pay").
2. Během několika sekund se otevře okno s potvrzením platby, ve kterém se zobrazí podrobnosti transakce.
3. Uživatel stiskne „Potvrdit" a schválí a dokončí platbu.
Bybit Pay pokračuje v otevírání nových destinací pro své uživatele a zároveň prosazuje širší misi globální finanční dostupnosti. Krypto-nativní platební řešení v současné době slouží oprávněným globálním uživatelům, kteří úspěšně absolvovali ověření identity na Bybitu. Uživatelé ze zemí s omezenými službami nebo místní subjekty Bybitu nejsou v současné době podporováni. Nejnovější aktualizace a podrobné podmínky mohou uživatelé najít na oficiální stránce Bybit Pay.
O společnosti Bybit
Bybit je druhou největší burzou kryptoměn na světě podle objemu obchodů a poskytuje služby globální komunitě více než 70 milionů uživatelů. Společnost Bybit byla založena v roce 2018 a přináší nový pohled na otevřenost v decentralizovaném světě tím, že vytváří jednodušší, otevřený a rovný ekosystém pro všechny. Se silným zaměřením na Web3 spolupracuje Bybit strategicky s předními blockchainovými protokoly, aby poskytoval robustní infrastrukturu a podporoval inovace v oblasti blockchainu. Bybit, známý svou bezpečnou správou, rozmanitými tržišti, intuitivním uživatelským prostředím a pokročilými blockchainovými nástroji, překlenuje propast mezi TradFi a DeFi a umožňuje vývojářům, tvůrcům a nadšencům plně využít potenciál Web3. Objevte budoucnost decentralizovaného financování na Bybit.com.
O společnosti Idram
Společnost Idram byla založena v roce 2004 a je přední digitální finanční platformou v Arménii, která nabízí komplexní služby včetně elektronické peněženky, plateb QR a NFC (na krátkou vzdálenost), převodů peněz a dalších finančních nástrojů pro jednotlivce i podniky. Další informace o společnosti Idram naleznete na stránkách idram.am.
