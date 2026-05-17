Bybit spouští akci „BTC Pizza Day" pro držitele karet Bybit

Akce potrvá od 15. května 2026, 00:00 UTC do 25. května 2026, 23:59 UTC. Odměnu přitom získá prvních 500 účastníků, kteří splní podmínky.
Pro účast v kampani musí uživatelé ve vyhlášeném období zakoupit jakoukoli pizzu pomocí své Bybit Card. Současně mají povinnost zaznamenat celý proces platby, přičemž musí být jasně vidět obrazovka s potvrzením úspěšné platby kartou Bybit.
Po dokončení nákupu musí uživatelé video zveřejnit na X, dříve známém jako Twitter, označit @Bybit_Official a přidat hashtag #BybitPizzaDay.
Součástí příspěvku musí být následující popisek: "2026 BTC Pizza Day, I bought a pizza with Bybit Card. Please reimburse me to my UID: *****, @Bybit_Official." (BTC Pizza Day 2026, koupil jsem si pizzu pomocí karty Bybit. Prosím o proplacení na mé UID). Hvězdičky v popisku se přitom nahradí UID (jedinečným identifikátorem) uživatele.
Poté musí uživatelé odeslat své UID a odkaz na svůj příspěvek na X prostřednictvím oficiálního Google formuláře. Podle pravidel Bybit získá odměnu prvních 500 platných účastí, a to formou proplacení 20 USDT. Odměny budou připsány do sedmi pracovních dnů po skončení kampaně.
Do akce se započítávají pouze nákupy provedené kartou Bybit Card. Soukromé nebo smazané příspěvky na sociálních sítích nebudou uznány a každé UID se může zúčastnit pouze jednou.
BTC Pizza Day připomíná výročí prvního známého nákupu za bitcoiny v reálném světě. Ten se uskutečnil v roce 2010, kdy byly za bitcoiny zakoupeny dvě pizzy. Tato událost je dnes v odvětví kryptoměn široce přijímaným symbolem jejich přijetí a užitečnosti v běžném životě.
#Bybit / #NewFinancialPlatform
O společnosti Bybit
Bybit je druhá největší burza kryptoměn na světě (měřeno podle objemu obchodů), která slouží globální komunitě více než 80 milionů uživatelů. Burza Bybit, založená v roce 2018, redefinuje otevřenost v decentralizovaném světě budováním jednoduššího, otevřeného a rovného ekosystému pro všechny. V rámci své silné orientace na Web3 navazuje Bybit strategická partnerství s předními blockchainovými protokoly s cílem poskytovat robustní infrastrukturu a podporovat inovace v rámci blockchainu. Bybit, známá svou bezpečnou úschovou, různorodými tržišti, intuitivním uživatelským prostředím a pokročilými blockchainovými nástroji, překlenuje propast mezi TradFi a DeFi a umožňuje vývojářům, tvůrcům a nadšencům plně využít potenciál Web3. Objevte budoucnost decentralizovaných financí na Bybit.com.
Další informace o společnosti Bybit naleznete v jejím tiskovém centru.
Aktuální informace můžete sledovat prostřednictvím komunit a sociálních sítí Bybit
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2932256/Bybit_TNFP_Logo.jpg
Zdroj: Bybit