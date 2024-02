Bybit Trader of 2024: Brána k mistrovskému ovládnutí krypta pro každého

Iniciativa se v souladu s hodnotami konceptu CryptoArk snaží kultivovat růst a rozvoj obchodníků na všech úrovních a podporovat komunitu, která prosperuje díky znalostem, inovacím a strategickým obchodním rozhodnutím. Účastníci při zapojení do rozmanité škály vzdělávacích aktivit a měsíčních soutěží objevují individuální příležitosti a témata, která je hladce provedou všemi úrovněmi vývoje až k prestižnímu statusu VIP obchodníků v rámci živé a pestré komunity Bybit. Čeká je vytříbení dovedností a rozšíření obzorů pod ochranou společnosti Bybit, která jako loajální partner aktivně napomáhá vytvoření bezpečného a prosperujícího obchodního prostředí.

Co vše nabídne Bybit Trader of 2024

Zaměření na vzdělávání

Společnost Bybit se dlouhodobě zaměřuje na podporu obchodníků prostřednictvím znalostí, dovedností a informací, které jim pomáhají orientovat se v proměnlivém světě kryptoměn. Její oddanost vzdělávání se jednoznačně projevuje v pestré nabídce měsíčních aktivit, určených obchodníkům na různých úrovních vývoje.

Začínajícím obchodníkům s kryptoměnami nabízí Bybit sérii výukových kurzů a informacemi nabitých článků na celou řadu témat. Využít mohou také onboardingové obchodní nástroje, které zjednodušují křivku učení a zvýší jejich obchodní zdatnost. Tyto nástroje jsou strategicky vybírány tak, aby vyhovovaly různorodým potřebám uživatelů. Ti je mohou objevovat prostřednictvím praktických zkušeností s podporou interaktivních prvků a jednoduše zapojovat do svých obchodních strategií.

Pro obchodníky, kteří mají zájem o hlubší znalosti, připravila společnost Bybit rozsáhlou zásobu vzdělávacích zdrojů v mnoha jazycích. Patří sem poutavé série AMA, zasvěcené webové semináře a výukové lekce zaměřené na různé obchodní nástroje, jako jsou TradeGPT, Future Grid, Dual Asset, Unified Trading Account, Spot Grid, Copy Trading a Liquidity Mining. Nechybí ani komplexní informace o našich produktech, jako je VIP program, systém Fiat, P2P a další.

Ať už jste opatrný HODLer, strategizující Grid Trader, odvážný Risk Taker nebo zkušený High-capital Trader, kampaň Bybit Trader of 2024 vám zajistí přístup k těm nejlepším zdrojům, které přesně odpovídají vašemu obchodnímu stylu. Kampaň zaměřená na inkluzi neopomíjí ani začátečníky a poskytuje jim základní nástroje potřebné k suverénní orientaci a zapojení do vzrušujícího světa obchodování s kryptem.

Žhavá témata, oborové zprávy a infoservis na míru

Bybit Trader of 2024 každý měsíc plynule zapracovává aktuální témata a trendy v odvětví a slibuje tak uživatelům přehled o nejnovějším vývoji v dynamickém krypto světě. Tento závazek odráží nejen naše odhodlání držet krok s dobou, ale zároveň pečuje o to, aby byla naše komunita dobře připravena a vybavena k vynášení informovaných, strategických obchodních rozhodnutí.

Pokud se chcete do problematiky ponořit hlouběji, naše oborové zprávy poskytují profesionálním a institucionálním obchodníkům neocenitelné znalosti a umožňují skutečně proniknout do spletitých úskalí dynamiky trhu. Pro nováčky jsou tu zase naše žhavá témata a výklady oborových trendů, která jim poslouží jako spolehlivý maják v neustále se proměňující krajině obchodování. Ve společnosti Bybit totiž věříme, že každý obchodník bez ohledu na své zkušenosti by měl mít přístup k nástrojům a informacím, které mu umožní činit sebevědomá a informovaná obchodní rozhodnutí.

Bezkonkurenční exkluzivní VIP program

Ponořte se do světa výjimečnosti s našimi exkluzivními VIP akcemi, které pořádáme v průběhu roku s cílem ocenit a odměnit věrnost našich nejlepších obchodníků. VIP akce Bybit však nabízejí víc, než jen uznání – směle míří za hranice všednosti a přinášejí exkluzivní networkingové příležitosti, unikátní pohledy největších jmen v oboru a nepřekonatelnou nabídku prémiových funkcí na platformě Bybit.

Ve společnosti Bybit dobře víme, že naši VIP si zaslouží něco opravdu výjimečného. Proto u nás získají nejen exkluzivní přístup ke speciálním akcím, ale i možnost využít maximální potenciál našich produktů díky personalizovaným službám navrženým podle jejich potřeb. Tato „VIP zkušenost na míru" znamená, že naši nejlepší obchodníci sklízí nejen úspěchy na trhu, ale mohou si vychutnat i privilegia světa uzpůsobeného jen pro ně.

Obchodní soutěže

Bybit nabízí začínajícím i zkušeným obchodníkům vzrušující možnost využít tržních příležitostí prostřednictvím našich nadcházejících měsíčních obchodních soutěží. Svými obchodními schopnostmi a strategiemi se budou moci pochlubit v soutěživé, ale přesto kamarádské atmosféře. Kromě šance zazářit díky své obchodní zdatnosti však získají i možnost vyhrát lákavé ceny a prosadit se v té nejsilnější konkurenci na poli kryptoměn. Připojte se k nám v přípravách na napínavé soutěže, v nichž každý obchod znamená další krůček k vítězství!

„V nestálé a proměnlivé dimenzi obchodování s kryptem jsou podpora a vzdělávání spolehlivými pilíři úspěchu. ‚Bybit Trader of 2024' zhmotňuje náš závazek podpořit uživatele burzy Bybit klíčovými znalostmi a nástroji, které jim pomohou utvářet jejich obchodní dráhu. Kampaň, kterou vyjadřuje heslo ‚Ignite Your Trades, Seize the Crowns' (Rozjeďte obchody, sklízejte úspěchy) slibuje rok nabitý příležitostmi pro vzdělávání, špičkovými obchodními nástroji a exkluzivními událostmi," říká spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit Ben Zhou. „Společnost Bybit spolupracuje s profesionálními derivátovými obchodníky od roku 2018 a toto partnerství je naší srdeční záležitostí i posláním. Nyní, když se rozrostla na prominentní burzu, nastává čas se naší komunitě obchodníků odvděčit."

Pro více informací a zapojení do kampaně navštivte stránku: https://www.bybit.com/en/promo/events/Bybit-Trader-Year-2024.

O společnosti Bybit

Bybit je kryptoměnová burza s 20 miliony uživatelů, která byla založena v roce 2018 a patří mezi tři největší burzy na světě dle objemu. Nabízí profesionální platformu pro kryptoinvestory a obchodníky s ultrarychlým párovacím systémem, nepřetržitým zákaznickým servisem a vícejazyčnou komunitní podporou. Společnost Bybit je hrdým partnerem týmu Oracle Red Bull Racing, úřadujících šampionů poháru konstruktérů i jezdců Formule 1.

Další podrobnosti o společnosti Bybit najdete na stránkách Bybit Press. S dotazy médií se můžete obracet na adresu media@bybit.com Další informace najdete na adrese https://www.bybit.com Aktuální informace můžete sledovat prostřednictvím komunit a sociálních sítí společnosti Bybit:

