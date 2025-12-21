Bybit vstupuje na britský trh, aby uspokojil rostoucí poptávku po platformách pro digitální aktiva

Londýn 21. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Bybit vstupuje na britský trh, aby uspokojil rostoucí poptávku po platformách pro digitální aktiva 

Bybit spouští svou britskou platformu, která funguje v rámci systému navrženého tak, aby splňoval finanční propagační standardy FCA (Úřadu pro finanční etiku) a zvyšoval transparentnost pro britské uživatele.

• Globální burza představuje britským uživatelům Spot a P2P, které jsou podporovány vysokou likviditou a robustními standardy pro provoz a řízení rizik.

Bybit, přední globální burza kryptoměn s více než 80 miliony uživatelů po celém světě, dnes oznámila své oficiální spuštění ve Velké Británii. Díky tomuto zahájení je platforma Bybit dostupná britským uživatelům a nabízí přístup ke Spot (okamžitému obchodování) 100 různých finančních párů a P2P (zprostředkování půjček přes online platformy), a to s podporou hluboké globální likvidity a robustních provozních standardů.

Přijetí kryptoměn ve Velké Británii nadále rychle roste, přičemž Úřad pro finanční etiku odhaduje, že digitální aktiva nyní vlastní 8 % dospělých ve Velké Británii. Tento rostoucí zájem podtrhuje očekávání uživatelů ohledně spolehlivých a vysoce kvalitních platforem. Počáteční produkty Bybit jsou navrženy tak, aby podporovaly spolehlivý přístup a nabízely uživatelům flexibilitu v tom, jak s digitálními aktivy nakládají.

„Naším cílem je poskytnout britským uživatelům spolehlivý přístup ke globálním příležitostem v oblasti digitálních aktiv," uvedl Mykolas Majauskas, vrchní ředitel pro politiku ve společnosti Bybit. „Spojené království je domovem jednoho z nejsofistikovanějších finančních ekosystémů na světě a díky jasnému regulačnímu směřování je ideálním prostředím pro odpovědné inovace. V nadcházejících měsících se budeme snažit tento inovativní duch ztělesnit zavedením nových produktů přizpůsobených potřebám britských uživatelů, a to vždy v rámci, který upřednostňuje transparentnost a dodržování předpisů."

„V uplynulém roce jsme vyvinuli produkty přizpůsobené potřebám britských uživatelů a jsme velice rádi, že můžeme oslavit nejen návrat, ale také začátek nové kapitoly, ve které uživatelé získají přístup k platformě navržené tak, aby podporovala informované zapojení do ekonomiky digitálních aktiv," řekl Ben Zhou, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit.

Činnost společnosti Bybit ve Velké Británii se řídí přísnými standardy AML (proti praní špinavých peněz) a KYC (ověření klienta), které mají za cíl zvýšit integritu platformy, a všechny služby jsou v souladu s místními požadavky na finanční propagaci.

Tento produkt s sebou nese značné investiční riziko, včetně možnosti ztráty celé investované částky. V případě problému nemusí být ochranné mechanismy použitelné. Věnujte prosím dvě minuty časy, abyste se dozvěděli víc, a přečtěte si další informace.

O společnosti Bybit

Bybit je přední burza kryptoměn podle objemu obchodování, která slouží globální komunitě více než 80 milionů uživatelů. Společnost Bybit, založená v roce 2018, nově stanovuje otevřenost v decentralizovaném světě tím, že vytváří ekosystém zaměřenější na uživatele, otevřený a rovný pro všechny. Se silným zaměřením na Web3 spolupracuje Bybit strategicky s předními blockchainovými protokoly, aby poskytoval robustní infrastrukturu a podporoval inovace v řetězci. Bybit, známý svou globální správou, rozmanitými tržišti, intuitivním uživatelským prostředím a pokročilými blockchainovými nástroji, překlenuje propast mezi TradFi (tradičními financemi) a DeFi (decentralizovanými financemi) a umožňuje vývojářům, tvůrcům a nadšencům plně využít potenciál Web3. Objevte budoucnost decentralizovaného financování na http://www.bybit.com/en-gb.

V Evropském hospodářském prostoru působí společnost Bybit EU GmbH na základě povolení MiCAR, které umožňuje poskytování služeb v rámci celého EHP.

Další informace o společnosti Bybit naleznete na stránkách Bybit PressPro dotazy médií kontaktujte: media@bybit.comAktuální informace naleznete na: : Bybit's Communities and Social Media

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Kryptoaktiva jsou vysoce riziková a velmi volatilní. Likvidita kryptoaktiv není zaručena a může být obtížné kryptoaktiva koupit nebo prodat, kdykoli si to budete přát. Můžete přijít o všechny investované prostředky a minulé výsledky nejsou spolehlivým vodítkem pro budoucí výsledky. Bybit poskytuje služby ve Velké Británii na základě ujednání, která jsou navržena tak, aby splňovala platná pravidla FCA pro finanční propagaci, a není autorizována, regulována ani registrována ze strany FCA. Služby v oblasti kryptoměn nespadají pod Službu finančního ombudsmana ani Systém odškodnění za finanční služby. Ujistěte se, že rozumíte tomu, jak kryptoměny fungují, a že si můžete dovolit riziko ztráty. Na jakékoli zisky se může vztahovat daň. Tyto informace slouží pouze pro obecné účely a nepředstavují investiční, daňové ani právní poradenství. Pokud si nejste jisti, vyhledejte nezávislé finanční poradenství.

Schváleno společností Archax 18. 12. 2025 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

 

 

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Prodloužený čas a prodloužené koleje na Václavském náměstí. Když místo oblečení nabízeli kávu

Miloš Kopecký v restauraci Paláce ČKD. Miloš Kopecký a Táňa Fischerová v...

Nafilmovat herce Miloše Kopeckého, aby jen tak korzoval, navíc s mladou krásnou ženou, po pražských ulicích a nikdo ho „neočumoval“, nebylo snadné ani pro Jaromila Jireše, režiséra filmu Prodloužený...

21. prosince 2025

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v Praze, spoje nabírají velká zpoždění

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění více než dvě hodiny nabírají od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě...

21. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  11:34

Vánoční perníčkové šílenství. Přes den Irena Burdová prodává a v noci peče

Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

Malý sladký perníček s bílou polevou. Málokdo si dovede představit, kolik práce a zručnosti je potřeba k jeho výrobě. Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

21. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Hasiči v noci likvidovali požár domu na Třebíčsku, škoda je 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár rodinného domu ve Vladislavi na Třebíčsku. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořela udírna, pergola...

21. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Požár bytu v panelovém domě v U. Hradišti způsobil škodu pět mil. Kč

ilustrační snímek

Sobotní požár bytu v panelovém domě v Uherském hradišti, při kterém se zranili čtyři lidé, způsobil škodu za pět milionů korun. ČTK dnes informaci získala ze...

21. prosince 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Kraj chce pro střední školu v M. Budějovicích nové dílny za téměř 250 mil. Kč

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chce pro svoji střední školu v Moravských Budějovicích na Třebíčsku postavit nový pavilon dílen a odborného výcviku v Chelčického ulici....

21. prosince 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20....

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních...

21. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Plzeňská zoologická zahrada bude mít medúzárium, má být největší v Česku

V plzeňské zoo má stát největší medúzárium v Česku. V rozpočtu města na příští...

Zastupitelé Plzně schválili v rozpočtu města na příští rok 15 milionů korun na projektovou dokumentaci na nové medúzárium. To má stát v areálu zoologické zahrady a má být největším v Česku.

21. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Krokodýl i středověk v „(ne)stálé“ expozici

ilustrační snímek

Průřez historií města od pravěku až po konec 20. století nabízí návštěvníkům Městské muzeum v Přelouči.

21. prosince 2025  9:41

Škola hrou. Mladí stavaři v Brodě se připravují i s pomocí simulátoru rypadla

„Kokpit“ simulátoru je totožný s tím, jaké jsou v běžném rypadlu značky Volvo....

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě pořídila novinku, která není k vidění nikde jinde. Jako jediná škola v republice zakoupila věrný simulátor rypadla. Studenti se s jeho pomocí...

21. prosince 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

