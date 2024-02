Bybit Web3 ve spolupráci s LightCycle přináší nezapomenutelný virtuální zážitek – virtuální koncert Robbieho Williamse k 25. výročí zahájení kariéry

Dubaj, SAE, 2. února 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - V rámci průlomové spolupráce s Hape2.0-LightCycle, oficiálním partnerem 25. výročí virtuálního koncertu Robbieho Williamse, chystá společnost Bybit, třetí největší kryptoměnová burza na světě co do objemu, revoluci v prostředí Web3 v podobě nevšední oslavy 25. výročí zahájení kariéry Robbieho Williamse. Společnost Bybit Web3 je oficiálním partnerem NFT Marketplace pro nadcházející virtuální koncert Robbie Williams Beyond Reality in LightCycle – A Virtual Music Experience, který přináší společnost LightCycle.

Jakožto oficiální tržiště NFT pro prodej vstupenek na virtuální živé koncerty a předmětů pro sběratele přináší Bybit Web3 vizionářské propojení hudby a technologie. Tato jedinečná spolupráce je přelomem ve vývoji Web3. Je to důkaz velkého odhodlání společnosti Bybit být průkopníkem v oblasti Web3. Toto partnerství předznamenává revoluční éru, v níž se technologie a zábava hladce prolínají a vytvářejí jedinečnou oslavu hudby a komunity v jednodušším, otevřeném ekosystému nabízejícím rovnost pro všechny. Show, na které v metaverzu vystoupí ikonický Robbie Williams, uvádí společnost LightCycle a bude to nejvelkolepější koncert roku 2024. Společnost Bybit navázala historické partnerství se společností LightCycle, která nastavuje novou laťku v zábavním průmyslu jakožto exkluzivní oficiální tržiště NFT pro Williamsův průkopnický koncert v metaverzu, který nově definuje spojení zábavy a blockchainu. Níže uvádíme 3 inovace, které společnost Bybit ve spolupráci s LightCycle přináší do prostředí Web3. 1. Otevření a spojení upomínkových předmětů, vstupenek na koncert a metaverzového pasu do jednoho produktu – Bybit jako jedno z největších tržišť NFT na světě poskytuje fanouškům exkluzivní platformu k nákupu vstupenek na koncert Robbieho Williamse, a nabízí tak jedinečnou příležitost v dynamickém světě blockchainu. 2. Jednodušší, bezproblémový a přínosný uživatelský prožitek – intuitivní platforma Bybit a rychlé transakce nově definují proces nákupu vstupenek a umožňují uživatelům zajistit si vstupenky na koncert snadno a rychle. 3. Zrovnoprávnění přístupu k fanouškům Robbieho Williama v prostředí Web3 i Web2 – virtuální koncert si bude možné užít různými způsoby. Fanoušci Robbieho Williama a uživatelé služby Bybit si mohou zakoupit vstupenky na Bybit NFT Pro a také vyhrát vstupenky a podepsaný koncertní merch v akcích na sociálních sítích. "Toto partnerství představuje pro společnost Bybit Web3 klíčový milník. Chceme Web3 vnést do každodenního života každého z nás a definovat nové hranice v zábavním průmyslu tím, že do virtuálního koncertu plynule začleníme možnosti blockchainu," řekl Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit (spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit). "Partnerství se společností LightCycle je v souladu s naší snahou nabízet komunitě Web3 jedinečné a poutavé příležitosti nad rámec běžné zábavy." Bobby Chow, co-founder and CEO of LightCycle (spoluzakladatel a generální ředitel společnosti LightCycle), o výběru společnosti Bybit jako oficiálního exkluzivního partnera: "Společnost Bybit je pro společnost LightCycle díky svému závazku k inovacím a významnému postavení na trhu NFT ideálním partnerem. Spojuje nás touha vytvářet nezapomenutelné zážitky ve virtuálním světě. Odbornost společnosti Bybit v oblasti technologie blockchain skvěle ladí s naším cílem poskytovat bezpečné a pohlcující zážitky během koncertů v metaverzu. Hodláme spolu nově definovat standardy virtuální zábavy. Tento koncert je výjimečný tím, že vedle hudby nám jde také o posun hranic možností digitálního věku." Více informací: https://learn.bybit.com/web3/buy-robbie-williams-virtual-concert-nfts/ #Bybit #BybitWeb3 #TheCryptoArk O Bybit Web3 Bybit Web3 redefinuje otevřenost v decentralizovaném světě a vytváří jednodušší, otevřený a rovný ekosystém pro všechny. S naší stále rostoucí komunitou (čítající přes milion uživatelů peněženek a více než 10 velkých ekosystémových partnerů) vytváříme na blockchainu prostor pro tvůrce, kreativce a partnery a zveme nejen stávající nadšence do krypta, ale i ty, kteří se s ním chtějí teprve seznámit. Bybit Web3 poskytuje komplexní sadu Web3 produktů navržených tak, aby umožnily co nejotevřenější a nejjednodušší přístup k Web3 aktivům, jejich výměnu, shromažďování a rozšiřování. Naše peněženky, tržiště a platformy stojí na zabezpečení a odborných znalostech, které Bybit řadí mezi tři nejlepší světové kryptoburzy, jež se těší důvěře 20 milionů uživatelů po celém světě. Staňte se součástí revoluce a otevřete bránu ke své Web3 budoucnosti s Bybit! O společnosti Bybit Bybit je kryptoměnová burza s 20 miliony uživatelů, která byla založena v roce 2018 a patří mezi tři největší burzy na světě dle objemu. Nabízí profesionální platformu pro kryptoinvestory a obchodníky s ultrarychlým párovacím systémem, nepřetržitým zákaznickým servisem a vícejazyčnou komunitní podporou. Společnost Bybit je hrdým partnerem týmu Oracle Red Bull Racing, úřadujících šampionů poháru konstruktérů i jezdců Formule 1. Další podrobnosti o společnosti Bybit najdete na stránkách Bybit Press. 