Bybit získala licenci MiCAR v Rakousku a v rámci strategického plánu expanze otevírá evropské sídlo ve Vídni

Licence MiCAR potvrzuje neochvějné odhodlání společnosti Bybit plnit nejpřísnější regulační standardy v Evropě, včetně klíčových opatření, která mají posílit transparentnost, zabránit nezákonné činnosti a chránit spotřebitele v digitálním finančním ekosystému Evropské unie.

„Získání licence MiCAR v Rakousku je důkazem našeho důsledného přístupu založeného na dodržování předpisů," uvedl Ben Zhou, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit. „Aktivně spolupracujeme s regulačními orgány a usilujeme o získání licencí po celém světě, abychom zajistili, že naši uživatelé budou mít přístup k naší inovativní platformě s maximální mírou právní jistoty a souladu s předpisy."

V rámci připravované expanze na evropský trh hodlá společnost Bybit výrazně investovat v Rakousku a plánuje přijmout více než 100 odborníků ve Vídni, aby mohla uživatelům poskytovat lokalizované a regulované služby.

„Získání licence MiCAR je důkazem našeho závazku k dodržování předpisů a transparentnosti, v souladu s vysokými regulačními standardy Evropské unie," uvedla Mazurka Zeng, generální ředitelka společnosti Bybit Europe.

„Vídeň se stala domovem společnosti Bybit Europe a jsme hrdí na to, že investicemi do talentu a inovací přispíváme k progresivnímu finančnímu prostředí v Rakousku. Kromě toho se zavazujeme podporovat silnou místní kryptoměnovou komunitu. Prostřednictvím iniciativy Blockchain for Good Alliance (BGA) také nabídneme své zdroje k úzké spolupráci s univerzitami v celém regionu s cílem vychovávat novou generaci inovátorů v oblasti blockchainu a hledat smysluplná reálná uplatnění této technologie," uvedla Mazurka Zeng.

O platformě Bybit

Bybit je druhou největší platformou pro obchodování s kryptoaktivy na světě. Poskytuje více než 70 milionům uživatelů po celém světě přístup ke svým inovativním investičním produktům a službám v oblasti kryptoměn. Bybit EU je nově zřízené sídlo společnosti v rámci Evropské unie, které bude prostřednictvím specializované platformy Bybit EU obsluhovat klienty z Evropského hospodářského prostoru (EHP).

