BYD chystá největší expozici e-Salonu. Ukáže 12 vozů včetně pick-upu Shark

Automobilka BYD postaví na letošním e-SALONu, největší tuzemské výstavě čisté mobility, největší expozici celé akce. Od 12. do 15. listopadu ukáže v halách 2D a 2C výstaviště PVA EXPO Praha na více než 1000 metrech čtverečních dvanáct elektromobilů a plug-in hybridů. Hlavní hvězdou bude pick-up SHARK, který si návštěvníci prohlédnou ještě před jeho oficiálním uvedením na český trh.
Od baterií přes mobilní telefony až na vrchol automobilového světa
Příběh BYD začal v roce 1995 výrobou baterií. Dnes je společnost největším světovým výrobcem elektrifikovaných automobilů. Jen v roce 2025 prodala téměř 4,6 milionu elektromobilů a plug-in hybridů. Vedle automobilového průmyslu se nadále věnuje také elektronice a energetice. Podle údajů společnosti najdete komponenty BYD zhruba v každém třetím mobilním telefonu na světě, takže je možná máte právě v kapse.
Na vývoji pracuje víc než 120.000 inženýrů. BYD podle vlastních údajů přihlásí v průměru 52 patentů denně, takže jen během čtyř dnů e-SALONu jich přibude přes 200.
„BYD dnes vyrábí nejvíce elektrifikovaných automobilů na světě, ale víme, že pro řadu českých řidičů je stále novou značkou. Právě proto chceme, aby si naše auta mohli nejen prohlédnout, ale především sami vyzkoušet. Věříme, že osobní zkušenost řekne víc než jakákoli reklama,“ říká Shawn Wang, Country Manager BYD pro Českou republiku a Slovensko.
BYD SHARK: Plug-in hybridní pick-up poprvé v Praze
Jedním z nejočekávanějších vozů expozice je BYD SHARK. Robustní plug-in hybridní pick-up s výrazným designem ukazuje, že elektrifikace už dávno není záležitostí pouze městských elektromobilů.
Návštěvníci si jej v Letňanech budou moci prohlédnout v předpremiéře ještě před jeho oficiálním uvedením na český trh.
Vedle něj BYD ukáže například modely BYD SEAL U DM-i a SEALION 7 a další vozy ze současné nabídky, od plně elektrických po plug-in hybridy.
Technologie, na kterých BYD staví
Součástí expozice bude také představení klíčových technologií BYD. Návštěvníci se prostřednictvím informačních panelů seznámí s baterií Blade Battery, navrženou s důrazem na bezpečnost, a pokročilým plug-in hybridním systémem Super DM-i. Odborníci BYD jim na místě přiblíží jejich fungování, výhody a zodpoví případné dotazy.
K odpočinku a konzultaci s prodejci poslouží také lounge přímo v expozici.
SEALION 5 DM-i: Rodinné SUV se speciální listopadovou nabídkou
Vedle očekávaného SHARKu se představí také BYD SEALION 5 DM-i, prostorné rodinné SUV s plug-in hybridním pohonem. Technologie DM-i umožňuje využívat elektrický pohon při každodenním dojíždění a zároveň nabízí flexibilitu spalovacího motoru při delších cestách.
Právě pro SEALION 5 DM-i připravila automobilka BYD mimořádnou listopadovou cenovou nabídku, která bude dostupná během veletrhu i u autorizovaných prodejců až do 23. listopadu.
Nejlepší způsob, jak poznat BYD? Sednout si za volant
Design můžete obdivovat na fotografii, výbavu porovnat v katalogu. O tom, jak vám automobil skutečně vyhovuje, ale rozhodne až osobní zkušenost. BYD proto na e-SALONu nabídne testovací jízdy přímo na místě. Zájemci se mohou přihlásit u registračního stánku před halou 2. Na místě budou zástupci BYD i autorizovaných prodejců, kteří představí aktuální nabídku a odpoví na dotazy.
BYD na e-SALONu 2026
- Termín: 12. až 15. listopadu 2026
- Místo: PVA EXPO Praha, Letňany, haly 2D a 2C
- Expozice BYD: přes 1000 m2, 12 vozů, největší expozice veletrhu
- Na co se těšit: předpremiéra pick-upu SHARK, SEAL U DM-i, SEAL, SEALION 7, SEALION 5 DM-i, ATTO 2 DM-i, SEAL 6 DM-i Touring, technologie Blade Battery a DM-i, lounge BYD, testovací jízdy a listopadové nabídky
- Pro novináře: rádi vás přivítáme po celou dobu veletrhu. Rozhovory se zástupci BYD doporučujeme domluvit na 12. listopadu.
- Více o značce: byd.com/cz
- Veletrh a vstupenky: e-salon.cz
O společnosti BYD
BYD je globální technologická společnost založená v roce 1995. Působí v automobilovém průmyslu, bateriových technologiích, elektronice a energetice. V roce 2025 prodala celosvětově téměř 4,6 milionu elektrifikovaných vozidel. Na český trh oficiálně vstoupila v roce 2025.
Zdroj: Twoblondes
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59916.