Bydlení META Modřany slaví glajchu a investoři představují vizi druhé etapy s 206 novými byty

„Když jsme poprvé vstupovali do areálu Chirany, viděli jsme silný potenciál průmyslového dědictví i jeho polohy u Vltavy. Loftová první etapa byla do jisté míry experiment. Nabídli jsme na trh 133 funkčních smart loftů v dispozicích 1+kk a 2+kk s vysokými stropy až 4,3 m. Nejmenší lofty mají užitnou plochu 26,6 m2, kterou díky vloženému patru rozšiřují až na 36 m2. Reakce a zájem nás příjemně překvapily. Ukázalo se, že když nabídnete originální koncept a kvalitní řešení, lidé na něj slyší. Druhá etapa vnáší do projektu další rozměr — přinese více než dvě stovky moderních bytů v novostavbách. Rozšíříme nabídku pro různé skupiny kupujících a podpoříme vznik plnohodnotné městské čtvrti včetně klidové zóny pro odpočinek a setkávání,“ říká Jiří Thein výkonný ředitel Alma Development a zástupce joint venture partnera ve společnosti Coopera Development.
Lofty s galerií, standardní byty a kvalitní zpracování
Bydlení META Lofts naplňuje vysoké požadavky, které lidé v 21. století od moderního bydlení očekávají. V kompaktním prostoru smart loftů i standardních jednotek v 5. a 6. NP se o teplotní komfort rezidentů postará podlahové topení, ohřev vody zajistí solární termické panely v kombinaci s plynovým kotlem, přísun čerstvého vzduchu mají na starost rekuperační jednotky s membránovým výměníkem. V nejvyšším podlaží je ve standardu instalována také klimatizace. Díky akcentu na odpovědnost vůči životnímu prostředí získá projekt energetický štítek B – velmi úsporná budova.
V první etapě vzniká 133 smart loftů s dispozicemi 1+kk a 2+kk, doplněných o 50 standardních jednotek 2+kk a 3+kk v horních podlažích s výhledem do okolí. Stropní výška ve standardních
jednotkách činí 2,64 m v loftech pak až 4,3 metrů. Důraz je kladen na kvalitu materiálů, akustický komfort a technologické vybavení. Stěny loftů tvoří akustické a bezpečnostní příčky z desek HABITO, standardní jednotky v 5. a 6. patře mají tradiční zděné příčky. O přirozené světlo se starají velkoformátová hliníková okna s izolačními trojskly po celé výšce jednotek. Většina jednotek má balkon a v nižších patrech pak terasu. Smart lofty budou vybaveny nábytkovou vestavbou, která zahrnuje koupelnu v přízemí a prostor pro ložnici v patře. Standard pro koupelny lze vybírat ze 3 možností: Standard, Plus nebo Black & White, s důrazem na kvalitu a styl.
Druhá etapa moderní novostavba a 206 nových bytů
Na úspěch loftové konverze naváže nová etapa Bydlení META Court, která přinese 206 moderních bytů v dispozicích od 1+kk po 4+kk. Zatímco první etapa pracuje s industriálním dědictvím, druhá etapa nabídne soudobou architekturu navrženou tak, aby přirozeně doplnila stávající urbanistický koncept, otevřený veřejný prostor i pěší prostupnost lokality. Architektonická podoba navazuje na práci ateliéru QARTA Architektura, který stojí i za koncepcí první etapy i celého území.
Předpoklad zahájení předprodeje nové etapy je na přelomu roku 2025/2026. Výstavba má začít v průběhu roku 2026.
„Od počátku jsme pracovali s myšlenkou vtisknout areálu jasnou identitu, propojit jeho historii s novou zástavbou a vytvořit čtvrť, která bude fungovat dlouhodobě. První etapa odkazuje na silný industriální charakter místa a ukázala, že loftové bydlení má v Praze velký potenciál. Druhá etapa nám umožňuje tuto vizi rozšířit o moderní novostavby a vytvořit celistvé prostředí s kvalitními veřejnými prostory, průchody a byty orientovanými tak, aby využily světlo a výhledy. Zajímavé inspirace hledáme rovněž v zahraničí, převážně v Holandsku, kde je architektura a urbanismus na vysoké úrovni. Projekty navrhujeme tak, jako bychom v nich sami chtěli bydlet — a lidé to poznají,“ říká Jiří Řezák z QARTA Architektura.
Tři etapy, komunitní prostor a život na brownfieldu
Projekt je poslední fází dlouhodobé výstavby v této atraktivní lokalitě Modřan v blízkosti Vltavy s dostupností do centra Prahy pohodlně autem i MHD. Plánovanou součástí první etapy Bydlení META Lofts je mateřská školka. V parteru budov v první a druhé etapě vzniknou obchodní jednotky, které doplní místní občanskou vybavenost Modřan. Druhá a třetí etapa je tvořená novostavbami s veřejnými prostranstvími, náměstíčky a zelenými plochami.
„Transformace bývalého areálu Chirany nám umožňuje navázat na zkušenosti z Karlína a znovu promyslet, jak může vzniknout současná městská čtvrť s jasnou identitou. Od prvních úvah jsme věděli, že chceme vytvořit živé místo s vazbou na své okolí. Proto jsme společně s architekty ze studia QARTA už v úvodních fázích hledali správné urbanistické řešení a jednali s městskou částí o podobě území. Výsledkem je koncept čtvrti s novým náměstím, zelení a veřejným prostorem, který lidé skutečně využijí. Zachování čelní části původní budovy pro nás bylo klíčové — nejen jako respekt k historii místa, ale i jako způsob, jak dát projektu charakter a odlišit jej od běžné rezidenční výstavby,“ říká Petr Pujman, předseda představenstva KKCG Real Estate Group.
Klíčové informace:
- Projekt: Bydlení META Modřany / odkaz na původní název továrny META /
- Lokalita: Praha 12 – Modřany (brownfield, bývalý areál Chirana)
- Počet jednotek v 1. etapě: 183 (133 loftů + 50 standardních jednotek)
- Dispozice: 1+kk a 2+kk (smart lofty s vloženým patrem), 2+kk a 3+kk (standardní jednotky)
- Užitná plocha smart loftů: od 26,6 m2 + vestavěné patro 9,2 m2, celková plocha 36 m2
- Užitná plocha jednotek 2+kk 44,6 m2 + lodžie, celková 53,3 m2
- Užitná plocha u jednotek 3+kk 59,8 m2 + lodžie, celková 73,7 m2
- Zahájení výstavby: listopad 2024
- Plánované dokončení 1. etapy: Q1 2027
- Počet etap: 3 (Bydlení META Lofts, Bydlení META Court, Bydlení META Towers)
- Developer: COOPERA Development (KKCG Real Estate Group & Alma Development)
- Architekt: QARTA Architektura
- Generální dodavatel stavby: NOVECON (člen skupiny KKCG)
- Web: www.bydlenimeta.cz
O společnosti Coopera Development
Coopera Development je joint venture KKCG Real Estate Group a Alma Development. Společnost se zaměřuje zejména na segment rezidenčních projektů středního standardu a výstavbu administrativních budov, které realizuje prostřednictvím dceřiných (objektových) společností. Projekty v realizaci jsou kancelářská budova PernerKa a Bydlení Meta Modřany (www.bydlenimeta.cz). Další projekty jsou v přípravě.
Zdroj: Coopera Development