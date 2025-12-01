Bydlení META Modřany slaví glajchu a investoři představují vizi druhé etapy s 206 novými byty

Praha 1. prosince 2025 (PROTEXT) - Rezidenční projekt Bydlení META Modřany, který postupně mění bývalý areál Chirany v moderní městskou čtvrť u Vltavy, dosáhl významného milníku – dokončení nejvyššího bodu hrubé stavby (glajchy) první etapy s loftovým bydlením. Dokončení první etapy je plánováno na začátek roku 2027. Současně Coopera Development (joint venture zkušených developerů KKCG Real Estate Group a Alma Development) představila vizi druhé etapy, která nabídne 206 nových bytů v novostavbách s plánovaným zahájením výstavby ve 2. kvartálu 2026. Generálním dodavatelem stavby je společnost NOVECON, která je součástí skupiny KKCG Real Estate Group. Za architektonickým řešením celého projektu stojí renomované studio QARTA Architektura. Aktuálně je prodáno více než 80 % jednotek z první etapy.

Když jsme poprvé vstupovali do areálu Chirany, viděli jsme silný potenciál průmyslového dědictví i jeho polohy u Vltavy. Loftová první etapa byla do jisté míry experiment. Nabídli jsme na trh 133 funkčních smart loftů v dispozicích 1+kk a 2+kk s vysokými stropy až 4,3 m. Nejmenší lofty mají užitnou plochu 26,6 m2, kterou díky vloženému patru rozšiřují až na 36 m2. Reakce a zájem nás příjemně překvapily. Ukázalo se, že když nabídnete originální koncept a kvalitní řešení, lidé na něj slyší. Druhá etapa vnáší do projektu další rozměr — přinese více než dvě stovky moderních bytů v novostavbách. Rozšíříme nabídku pro různé skupiny kupujících a podpoříme vznik plnohodnotné městské čtvrti včetně klidové zóny pro odpočinek a setkávání,“ říká Jiří Thein výkonný ředitel Alma Development a zástupce joint venture partnera ve společnosti Coopera Development.

Lofty s galerií, standardní byty a kvalitní zpracování

Bydlení META Lofts naplňuje vysoké požadavky, které lidé v 21. století od moderního bydlení očekávají. V kompaktním prostoru smart loftů i standardních jednotek v 5. a 6. NP se o teplotní komfort rezidentů postará podlahové topení, ohřev vody zajistí solární termické panely v kombinaci s plynovým kotlem, přísun čerstvého vzduchu mají na starost rekuperační jednotky s membránovým výměníkem. V nejvyšším podlaží je ve standardu instalována také klimatizace. Díky akcentu na odpovědnost vůči životnímu prostředí získá projekt energetický štítek B – velmi úsporná budova. 

V první etapě vzniká 133 smart loftů s dispozicemi 1+kk a 2+kk, doplněných o 50 standardních jednotek 2+kk a 3+kk v horních podlažích s výhledem do okolí. Stropní výška ve standardních 

jednotkách činí 2,64 m v loftech pak až 4,3 metrů. Důraz je kladen na kvalitu materiálů, akustický komfort a technologické vybavení. Stěny loftů tvoří akustické a bezpečnostní příčky z desek HABITO, standardní jednotky v 5. a 6. patře mají tradiční zděné příčky. O přirozené světlo se starají velkoformátová hliníková okna s izolačními trojskly po celé výšce jednotek. Většina jednotek má balkon a v nižších patrech pak terasu. Smart lofty budou vybaveny nábytkovou vestavbou, která zahrnuje koupelnu v přízemí a prostor pro ložnici v patře. Standard pro koupelny lze vybírat ze 3 možností: Standard, Plus nebo Black & White, s důrazem na kvalitu a styl.

Druhá etapa moderní novostavba a 206 nových bytů

Na úspěch loftové konverze naváže nová etapa Bydlení META Court, která přinese 206 moderních bytů v dispozicích od 1+kk po 4+kk. Zatímco první etapa pracuje s industriálním dědictvím, druhá etapa nabídne soudobou architekturu navrženou tak, aby přirozeně doplnila stávající urbanistický koncept, otevřený veřejný prostor i pěší prostupnost lokality. Architektonická podoba navazuje na práci ateliéru QARTA Architektura, který stojí i za koncepcí první etapy i celého území.

Předpoklad zahájení předprodeje nové etapy je na přelomu roku 2025/2026. Výstavba má začít v průběhu roku 2026.

Od počátku jsme pracovali s myšlenkou vtisknout areálu jasnou identitu, propojit jeho historii s novou zástavbou a vytvořit čtvrť, která bude fungovat dlouhodobě. První etapa odkazuje na silný industriální charakter místa a ukázala, že loftové bydlení má v Praze velký potenciál. Druhá etapa nám umožňuje tuto vizi rozšířit o moderní novostavby a vytvořit celistvé prostředí s kvalitními veřejnými prostory, průchody a byty orientovanými tak, aby využily světlo a výhledy. Zajímavé inspirace hledáme rovněž v zahraničí, převážně v Holandsku, kde je architektura a urbanismus na vysoké úrovni. Projekty navrhujeme tak, jako bychom v nich sami chtěli bydlet — a lidé to poznají,“ říká Jiří Řezák z QARTA Architektura.

Tři etapy, komunitní prostor a život na brownfieldu

Projekt je poslední fází dlouhodobé výstavby v této atraktivní lokalitě Modřan v blízkosti Vltavy s dostupností do centra Prahy pohodlně autem i MHD. Plánovanou součástí první etapy Bydlení META Lofts je mateřská školka. V parteru budov v první a druhé etapě vzniknou obchodní jednotky, které doplní místní občanskou vybavenost Modřan. Druhá a třetí etapa je tvořená novostavbami s veřejnými prostranstvími, náměstíčky a zelenými plochami.

„Transformace bývalého areálu Chirany nám umožňuje navázat na zkušenosti z Karlína a znovu promyslet, jak může vzniknout současná městská čtvrť s jasnou identitou. Od prvních úvah jsme věděli, že chceme vytvořit živé místo s vazbou na své okolí. Proto jsme společně s architekty ze studia QARTA už v úvodních fázích hledali správné urbanistické řešení a jednali s městskou částí o podobě území. Výsledkem je koncept čtvrti s novým náměstím, zelení a veřejným prostorem, který lidé skutečně využijí. Zachování čelní části původní budovy pro nás bylo klíčové — nejen jako respekt k historii místa, ale i jako způsob, jak dát projektu charakter a odlišit jej od běžné rezidenční výstavby,“ říká Petr Pujman, předseda představenstva KKCG Real Estate Group.

 

Klíčové informace:

  • Projekt: Bydlení META Modřany / odkaz na původní název továrny META /
  • Lokalita: Praha 12 – Modřany (brownfield, bývalý areál Chirana)
  • Počet jednotek v 1. etapě: 183 (133 loftů + 50 standardních jednotek)
  • Dispozice: 1+kk a 2+kk (smart lofty s vloženým patrem), 2+kk a 3+kk (standardní jednotky)
  • Užitná plocha smart loftů: od 26,6 m2 + vestavěné patro 9,2 m2, celková plocha 36 m2
  • Užitná plocha jednotek 2+kk 44,6 m2 + lodžie, celková 53,3 m2
  • Užitná plocha u jednotek 3+kk 59,8 m2 + lodžie, celková 73,7 m2
  • Zahájení výstavby: listopad 2024
  • Plánované dokončení 1. etapy: Q1 2027
  • Počet etap: 3 (Bydlení META Lofts, Bydlení META Court, Bydlení META Towers)
  • Developer: COOPERA Development (KKCG Real Estate Group & Alma Development)
  • Architekt: QARTA Architektura
  • Generální dodavatel stavby: NOVECON (člen skupiny KKCG)
  • Web: www.bydlenimeta.cz

 

O společnosti Coopera Development

Coopera Development je joint venture KKCG Real Estate Group a Alma Development. Společnost se zaměřuje zejména na segment rezidenčních projektů středního standardu a výstavbu administrativních budov, které realizuje prostřednictvím dceřiných (objektových) společností. Projekty v realizaci jsou kancelářská budova PernerKa a Bydlení Meta Modřany (www.bydlenimeta.cz). Další projekty jsou v přípravě.

 

Zdroj: Coopera Development

 

 

