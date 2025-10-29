Bydlení potřebuje investory. Nová vláda by s nimi měla spolupracovat, ne bojovat

Investoři roztáčejí kola výstavby
Bez investorů by velká část developerských projektů vůbec nevznikla. Developeři často začínají stavět teprve ve chvíli, kdy mají prodanou polovinu bytů – a prvními kupujícími bývají právě investoři. Ti pomáhají rozjet financování a dostat výstavbu z papíru do reality. Stejně to funguje i v Londýně, Berlíně či v Mnichově.
A nový dům neznamená bydlení jen pro bohaté. Díky tzv. filtračnímu efektu se uvolňují starší byty, které pak nacházejí nové nájemníky s nižšími příjmy. Klíčem je ale tempo výstavby, protože pokud se staví málo, efekt se prostě neprojeví.
Ideologie stranou, bydlení potřebuje fakta
Vstup Motoristů do možné koalice může změnit podobu městského plánování. Tlak na parkovací místa a odpor k zahušťování měst mohou brzdit výstavbu bytů tam, kde jsou naopak nejvíc potřeba – v dobře dostupných lokalitách s MHD. Pokud vláda začne prosazovat politiku, která výstavbu komplikuje, doplatí na to nejen developeři, ale i lidé hledající bydlení.
Profesionální investoři jako jistota
Investiční fondy nejsou anonymní spekulanti. Často jsou to stabilní pronajímatelé, kteří byty rychle dokončují, nabízejí dlouhodobé nájmy a investují do úsporných technologií. V mnoha evropských městech se jedná o běžnou a funkční formu nájemního bydlení, u nás to zatím naráží na předsudky. Místo ideologických bitev bychom měli zjednodušit povolovací procesy, digitalizovat stavební agendu a otevřít spolupráci mezi městy a investory. Jen tak se dostupnost bydlení skutečně zlepší.
Chceme-li, aby lidé měli kde bydlet, musíme přestat dělat z investorů nepřátele. Nejsou překážkou, ale součástí řešení. Nová vláda má šanci nastavit věcný, chytrý přístup k bydlení. Otázkou zůstává, zda ji využije.
David Bureš, zakladatel & CEO FLET
