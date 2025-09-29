Bydlení se bez výstavby nezlevní

Česko čelí zásadní bytové krizi. Jen Praha každoročně potřebuje 10.000 nových bytů – staví se ale sotva polovina. Deficit v hlavním městě se blíží 150 tisícům bytů. Pokud se zásadně nezrychlí a nezjednoduší výstavba, dostupnost bydlení se zhorší pro celé generace.
Na to upozornila konference Plán B(ydlení): Jak skutečně zdostupnit bydlení v Česku?, kterou v rámci veletrhu FOR ARCH uspořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) ve spolupráci s ABF. Událost spojila přední experty, developery i politiky napříč spektrem.
Masivní výstavba je klíčem. Ale Česko ji neumí
„Pokud nezačneme ve velkém stavět, nic se nezmění. Povolovací procesy jsou pomalé, územní plánování zkostnatělé a samosprávy často výstavbu blokují,“ uvedl Zdeněk Soudný, viceprezident SPS, který konferenci inicioval a vedl i závěrečnou politickou debatu.
Dnes trvá v Česku získání stavebního povolení v průměru až 10 let. Kromě toho trh brzdí nedostatek kvalifikovaných lidí, materiálů, ale i nevyužitý potenciál brownfieldů a moderních technologií.
Lidé chtějí do měst, ale tam se byty nestaví
„Již 30 let probíhá urbanizace. Lidé se stěhují do Prahy a dalších velkých měst za prací, školami a zázemím. Výstavba jim ale nestačí,“ upozornil Zdeněk Soudný.
Poptávka je tak koncentrovaná tam, kde je nabídka nejmenší. A rostoucí počet jednočlenných domácností situaci dál zhoršuje. „Od roku 1991 se jejich počet zdvojnásobil,“ uvedl Petr Hána z Deloitte. Mnozí žijí sami – ať už z vlastního rozhodnutí, nebo kvůli rozvodům.
15 ročních platů za byt. A nájmy rostou také
„V Praze potřebuje člověk na koupi bytu 15 hrubých ročních platů, v Ostravě jedenáct,“ spočítal Petr Hána. I u nájemního bydlení, které může být alternativou k hypotéce, ceny rostou. Zejména v prémiových lokalitách ale stále představuje recept na lepší dostupnost: „Pokud chce někdo bydlet na pražských Vinohradech, platit za tamní byt nájem je rozhodně přívětivější než platit hypotéku,“ poznamenal Petr Vondrášek ze společnosti Fidurock.
I v tomto segmentu je však zásadním problémem nedostatek. „Bytů k pronájmu se staví stejně málo jako bytů do vlastnictví. A v 90. letech jsme navíc většinu obecních bytů rozprodali,“ připomněl Milan Roček ze společnosti Flatzone.
Pomoci mohou nové iniciativy – třeba pro učitele a sestřičky
Náklady na bydlení dnes přesahují možnosti mnoha lidí s průměrnými příjmy. Řešení hledá například Česká spořitelna, která přes iniciativu Dostupné bydlení nabízí pracovníkům veřejného sektoru byty za 80 % tržního nájmu. „Naším cílem je, aby náklady nepřesáhly 40 % jejich čistého příjmu,“ vysvětlil Pavel Kelner, CFO iniciativy.
Modulární výstavba a brownfieldy: stále nevyužitý potenciál
„V zahraničí tvoří až 50 % nové výstavby modulární stavby. U nás to není ani procento,“ upozornil Stanislav Martinec, zakladatel KOMA Modular. Přitom právě tento typ výstavby by mohl přinést rychlé, levné a kvalitní řešení.
Významné rezervy má i využití brownfieldů. Rozvoj nevyužitých areálů uvnitř měst často naráží na NIMBY efekt (not-in-my-backyard). „Z brownfieldů se stávají chráněné zóny, které lidé přestávají vnímat. Jejich potenciál si vlastně ani neumí představit a jsou z principu proti změnám. Je proto důležité ukazovat, že revitalizace těchto míst nepřináší hodnotu a kvalitní vybavenost jen novým obyvatelům, ale především těm, co v okolí už žijí,“ uvedl Leoš Anderle, CEO Sekyra Group.
Tři konkrétní kroky, na kterých se politici shodli
Debatu uzavřela panelová diskuse za účasti ministra Petra Kulhánka a zástupců ANO, Motoristů, Pirátů, SPOLU, STAN a SPD. Pod taktovkou SPS našli společnou řeč:
1. Motivovat obce přes rozpočtové určení daní: Aby měly obce z výstavby přímý prospěch a přestaly ji blokovat.
2. Zjednodušit územní plánování: Tak, aby se politické rozhodnutí dalo uskutečnit v jednom volebním období.
3. Opravit stavební zákon: Zjednodušit fázi povolování, ne ji dál zatěžovat regulacemi.
SPS: Dáváme výstavbě hlas a tah na bránu
„Všichni mluví o digitalizaci. Ale přenášet chaos do on-line prostředí problém neřeší. Nejdřív musíme systém opravit, pak digitalizovat,“ uzavřel Zdeněk Soudný s odkazem na příklad Finska, které nyní dále zjednodušuje svůj – oproti Česku už tak přehlednější – stavební zákon.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví dlouhodobě upozorňuje na bariéry výstavby a přináší konkrétní návrhy, jak je odstranit. Konference Plán B(ydlení) byla důkazem, že odborná i politická shoda existuje – teď je třeba jednat.
