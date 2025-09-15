Byl spuštěn pilotní projekt propojení přeshraničních QR plateb mezi Čínou a Indonésií

Při zahajovací ceremonii v Pekingu byla předvedena pilotní transakce prostřednictvím indonéské mobilní platební aplikace. V Jakartě zase vybraní uživatelé úspěšně provedli transakce pomocí aplikace UnionPay a Alipay naskenováním QRIS, jednotného QR kódu v Indonésii. Během této zkušební fáze mohou vybraní uživatelé z pevninské Číny provádět QR platby pomocí těchto dvou čínských mobilních platebních aplikací u více než 40 milionů obchodníků s QRIS v Indonésii. Současně mohou pilotní obchodníci v sítích UnionPay a Alipay v Číně přijímat QR platby z 22 hlavních indonéských mobilních platebních aplikací.
Je důležité poznamenat, že zmíněná zkušební fáze je v současnosti omezena pouze na vybrané účastníky a obchodníky. Očekává se, že propojení přeshraničních QR plateb bude plně funkční během roku 2025, jakmile bude zkušební fáze dokončena.
Propojení přeshraničních QR plateb, klíčový projekt realizovaný mezi Čínou a Indonésií v modelu vládní spolupráce, postupuje pod vedením obou centrálních bank stabilně. V lednu 2025 podepsala UPI memorandum o spolupráci s Indonéskou asociací platebních systémů (ASPI), společností Ant International a pobočkou Bank of China (Hong Kong) v Jakartě. Následně UPI uzavřela samostatné dohody o spolupráci se čtyřmi indonéskými platebními sítěmi – Rintis, ALTO, Artajasa a Jalin – stejně jako s Ant International a Alipay, čímž byla urychlena implementace projektu.
V souladu s dohodou mezi oběma centrálními bankami budou přeshraniční QR platby mezi Čínou a Indonésií vypořádávány v příslušných místních měnách. Toto uspořádání nejenže v budoucnu usnadní zkušenost s přeshraničními mobilními platbami pro obyvatele obou zemí, ale také pomůže obchodníkům rozšířit jejich zákaznickou základnu. Projekt navíc představuje důležitý krok v úsilí společnosti UnionPay vytvořit nový čtyřstranný model ve spolupráci s průmyslovými partnery, který přispěje k oboustranně výhodné spolupráci v odvětví a zároveň podpoří rozvoj společnosti.
Dosud společnost UnionPay dosáhla nebo usiluje o propojení přeshraničních QR plateb se sítí platebních systémů ve 19 zemích a regionech mimo čínskou pevninu. V budoucnu bude UnionPay pokračovat v rozšiřování propojení pro přeshraniční platby.
