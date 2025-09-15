Byl spuštěn pilotní projekt propojení přeshraničních QR plateb mezi Čínou a Indonésií

Autor:
  9:24
Peking 15. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 11. září 2025 oznámila společnost UnionPay International (UPI) ve spolupráci se svými partnery pilotní spuštění propojení přeshraničních QR plateb mezi Čínou a Indonésií, a to pod dohledem obou centrálních bank.

Při zahajovací ceremonii v Pekingu byla předvedena pilotní transakce prostřednictvím indonéské mobilní platební aplikace. V Jakartě zase vybraní uživatelé úspěšně provedli transakce pomocí aplikace UnionPay a Alipay naskenováním QRIS, jednotného QR kódu v Indonésii. Během této zkušební fáze mohou vybraní uživatelé z pevninské Číny provádět QR platby pomocí těchto dvou čínských mobilních platebních aplikací u více než 40 milionů obchodníků s QRIS v Indonésii. Současně mohou pilotní obchodníci v sítích UnionPay a Alipay v Číně přijímat QR platby z 22 hlavních indonéských mobilních platebních aplikací.

Je důležité poznamenat, že zmíněná zkušební fáze je v současnosti omezena pouze na vybrané účastníky a obchodníky. Očekává se, že propojení přeshraničních QR plateb bude plně funkční během roku 2025, jakmile bude zkušební fáze dokončena.

Propojení přeshraničních QR plateb, klíčový projekt realizovaný mezi Čínou a Indonésií v modelu vládní spolupráce, postupuje pod vedením obou centrálních bank stabilně. V lednu 2025 podepsala UPI memorandum o spolupráci s Indonéskou asociací platebních systémů (ASPI), společností Ant International a pobočkou Bank of China (Hong Kong) v Jakartě. Následně UPI uzavřela samostatné dohody o spolupráci se čtyřmi indonéskými platebními sítěmi – Rintis, ALTO, Artajasa a Jalin – stejně jako s Ant International a Alipay, čímž byla urychlena implementace projektu.

V souladu s dohodou mezi oběma centrálními bankami budou přeshraniční QR platby mezi Čínou a Indonésií vypořádávány v příslušných místních měnách. Toto uspořádání nejenže v budoucnu usnadní zkušenost s přeshraničními mobilními platbami pro obyvatele obou zemí, ale také pomůže obchodníkům rozšířit jejich zákaznickou základnu. Projekt navíc představuje důležitý krok v úsilí společnosti UnionPay vytvořit nový čtyřstranný model ve spolupráci s průmyslovými partnery, který přispěje k oboustranně výhodné spolupráci v odvětví a zároveň podpoří rozvoj společnosti.

Dosud společnost UnionPay dosáhla nebo usiluje o propojení přeshraničních QR plateb se sítí platebních systémů ve 19 zemích a regionech mimo čínskou pevninu. V budoucnu bude UnionPay pokračovat v rozšiřování propojení pro přeshraniční platby.

KONTAKT: oushuting@unionpayintl.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později...

15. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Kroměřížská nemocnice zrekonstruovala oddělení šestinedělí a novorozeneckou část

Kroměřížská nemocnice zrekonstruovala o letních prázdninách oddělení šestinedělí a novorozeneckou část dětského oddělení. V pokojích je nově klimatizace a...

15. září 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

GAC startuje expanzi na evropský trh přes výchozí bod v Polsku

15. září 2025  12:43

ČEZ Family Aquapalace Run láme rekordy: 6. ročník navštívilo přes 10.000 běžců

15. září 2025  12:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i...

15. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Oprava domova pro seniory v Kroměříži-Vážanech je hotová, loni byl zaplavený

Řemeslníci dokončili opravu poškozených prostor domova pro seniory v Kroměříži-Vážanech. Loni v září je při povodních zaplavila voda. Všech 111 klientů tehdy...

15. září 2025  10:38,  aktualizováno  10:38

Krajská zdravotní, spravující nemocnice na severu Čech, byla v pololetí ztrátová

Společnost Krajská zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, se v letošním prvním pololetí propadla do ztráty 250 milionů korun. Za celý...

15. září 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Škváru nahradí v Českých Budějovicích ragbyové hřiště, proměna spolkne miliony

Českobudějovická čtvrť Suché Vrbné získá sportoviště za 35 milionů korun. Hotové má být příští rok. Zázemí tam najdou ragbisté, kteří o nový areál usilují už od roku 2018. Konečně získají...

15. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Je stejně jako já bezprostřední introvert, říká o své postavě v nové kriminálce Simona Lewandowska

Seriál Mladá krev zasazený do prostředí krajského oddělení vražd podle jeho tvůrců propojuje zkušenosti ostřílených policistů s energií a inovativním přístupem mladých kriminalistů. A chce divákům...

15. září 2025  12:09

Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo – monumentální sousoší Trh a jatka od Adama Trbuška a Artura Magrota

15. září 2025  12:07

GAC přichází do Polska a zahajuje novou kapitolu evropského trhu

15. září 2025  11:55

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.