Byli zdraví a v nejlepších letech. Pak přišla nemoc a život se zastavil

Často panuje představa, že postcovidové potíže mají především lidé, kteří prodělali těžký průběh a byli hospitalizovaní. Nebo že jde hlavně o starší pacienty. Pravda je ale jiná: až 85 % dlouhodobě nemocných mělo mírný či dokonce bezpříznakový průběh akutní infekce. Největší podíl lidí s long covidem je mezi 36–50 lety — tedy v období nejvyšší pracovní aktivity. A nemoc nešetří ani děti a mladistvé.
Je těžké popsat, jak zásadní dopad může mít dlouhodobý postinfekční syndrom na člověka, který dosud neměl žádné větší zdravotní potíže. Jak sami pacienti popisují jaké to je žít s long covidem?
Jaké to je mít long covid?
Long covid nemá jeden příznak. Je to široké spektrum potíží, které se liší individuálně intenzitou i průběhem — ale všechny mají jedno společné: hluboký zásah do každodenního života.
/tohle může být i přímo v nějaké grafice?/
„Je to absolutní peklo a teror, v podstatě mučení.“ | Pacient 31 let, 3 roky s LC, před covidem zdravý
„Covid mi kompletně zničil život. Mluvím o svém životě před covidem jako o minulém životě.“ | Pacient 41 let, 5 let s LC, před covidem zdravý
„Na návštěvu lékaře jsme příliš nemocní. Život skončil.“ | Pacientka 29 let, 3 roky s LC, před covidem zdravá
„Začneš větu, ale už nevíš, jak ji skončit. Podíváš se na začátek věty, ale už nevíš, jak začala. Šlápneš po slovu, ale spadneš do prázdna, jako by tam chyběl schod.“ | Pacient 41 let, 5 let s LC, před covidem zdravý
„Z toho vyčerpání se nedá vyspat, přepít ho kávou ani zlomit vůlí. Člověk sotva udrží kartáček na zuby v ruce.“ | Pacientka 40 let, 5 let s LC, před covidem zdravá
„Ujdu sto metrů a jsem naprosto vyčerpaný a musím si sednout. Nezvládám se soustředit, nemůžu moc psát, číst nebo se dívat na film.“ | Pacient 25 let, 3 roky s LC, před covidem zdravý
„Miloval čtení knížek. Teď pláče, protože zapomíná slova, která znal a ptá se, proč jeho mozek nefunguje.“ | Rodiče 7 letého pacienta
„Zbytek světa se posunul dál a nás tu nechali uvězněné v nekonečném pekelném lockdownu jako z roku 2020, který se pořád dokola opakuje.” | maminka 12 letého pacienta
„Kdo to nezažil, neuvěří.“ | Pacient 37 let, 4 roky s LC, před covidem zdravý
Tato svědectví se opakují napříč věkovými skupinami, profesemi i životními příběhy. Long covid zasahuje, studenty, mladé rodiče, pracující v produktivním věku i děti. A mnozí z nich zůstávají bez adekvátní péče a podpory.
Co je to long covid
Long covid, nebo také postcovidový syndrom, je souhrnný termín pro stav, kdy po prodělání infekce covid-19 zdravotní potíže přetrvávají nebo se objeví další a přetrvávají měsíce až roky. Podle WHO musí příznaky začít do 3 měsíců od infekce, trvat alespoň 2 měsíce a nebýt vysvětlitelné vysvětlit jinou diagnózou.
Jde o multisystémové onemocnění, které může postihnout více orgánových systémů najednou. Vědci popsali už přes 200 možných symptomů, které se u každého pacienta liší kombinací i intenzitou.
Mezi nejčastější příznaky patří.
- přetrvávající vyčerpání a intolerance aktivity
- kognitivní potíže, problémy s pamětí a soustředěním (tzv. mozková mlha)
- bolesti hlavy, kloubů a svalů
- bolesti na hrudi, bušení srdce
- MCAS a histaminová intolerance
- poruchy spánku
- závratě a neurologické potíže, ortostatická intolerance
Objevují se ale i gastrointestinální problémy, deprese, úzkosti, přecitlivělost na hluk nebo světlo, pálení v různých částech těla či jiné pocity dyskomfortu. Symptomy mohou kolísat a zhoršovat se po fyzické nebo duševní aktivitě, (dřívě bežně tolerované), což je známé jako nepřiměřené pozátěžové zhoršení zdravotního stavu (PEM/PESE).
Těžší formy mohou člověka zcela vyřadit z běžného života, v krajních případech vést až k invaliditě. Long covid postihuje stovky milionů lidí po celém světě a často se symptomaticky podobá jiným postinfekčním syndromům (například ME/CFS).
Vedle postinfekčního long covidu existuje také vzácnější postvakcinační syndrom, který může mít podobné projevy ale je zatím velmi málo prozkoumán.. Obecně se předpokládá, že symptomatická léčba bude mít podobný charakter jako u postinfekčního long covidu, v závislosti na konkrétních projevech.
Proč vznikl náš pacientský spolek
Česká asociace pro long covid vznikla ze tří jednoduchých, ale naléhavých důvodů:
1. Mizivé povědomí
Postcovidové potíže jsou často bagatelizovány, přehlíženy nebo nepochopeny. Jak širokou veřejností, tak někdy i odborníky.
2. Snaha pacientů zlepšit vlastní neutěšenou situaci
Mnoho lidí zůstalo po onemocnění bez jasných informací, bez přístupu ke koordinované péči nebo dokonce ve finanční nouzi kvůli ztrátě zaměstnání.
3. Potřeba sdílet zkušenosti
Pacienti nacházejí největší porozumění u lidí, kteří prožívají podobné symptomy a každodenní limity.
Náš spolek je reakcí na tuto situaci: vznikli jsme proto, aby lidé s long covidem nebyli sami, aby měli kde hledat podporu a aby měli zastání ve chvíli, kdy se jim nedostává pozornosti systému.
Naše vize
Usilujeme o to, aby každý pacient s long covidem měl přístup k odborné péči, porozumění a systémové podpoře.
Co děláme:
- šíříme osvětu o long covidu a postinfekčních onemocněních,
- poskytujeme podporu pacientům i jejich rodinám,
- spolupracujeme s lékaři, odborníky a institucemi,
- prosazujeme systémové změny v diagnostice, péči i výzkumu,
- vytváříme bezpečné a důvěryhodné místo pro informace a sdílení.
Chceme svět, ve kterém pacient s long covidem nemusí dokazovat, že je nemocný. Svět, kde dostane pomoc, nikoliv pochybnosti.
Máte vy nebo vaši blízcí zkušenosti s dlouhodobými potížemi po prodělání covidu? Přidejte se k nám. Sledujte naše stránky, sdílejte naše osvětové příspěvky a pomozte šířit povědomí.
Každý hlas, každý příběh a každý sdílený příspěvek je krokem směrem k lepší a dostupnější zdravotní i sociální péči.
Links:
Facebook | Instagram | YouTube kanál | Email
Kontakt:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557662792140