„Být stále mlád": H2 Global Group přináší vodíkový standard do oblasti dlouhověkosti

  16:30
Praha 3. prosince 2025 (PROTEXT) - Trh dlouhověkosti prochází celosvětovým boomem. Stále více lidí si uvědomuje obrovské možnosti dnešního moderního světa, a touha po dožití se vysokého věku, a přitom bez závažnějších zdravotních problémů a v dobré kondici, sílí. Z oblasti, která ještě nedávno patřila spíše biohackerům a nadšencům, se stává seriózní multioborový byznys, do něhož vstupují investoři, zdravotnické a farmaceutické skupiny i luxusní wellness značky. Podle odhadů expertů může globální longevity trh do roku 2034 dosáhnout hodnoty kolem 1,87 bilionu dolarů. Vítězit v něm budou projekty, které dokážou spojit klinickou důvěryhodnost, měřitelné výsledky a prémiové služby. Technologický standard v této oblasti již po několik let nastavuje česká skupina H2 Global Group, specializující se na využití molekulárního vodíku v medicíně, dlouhověkosti, kráse i sportu, s podporou svých dceřiných společností H2 Medical Technologies, H2 Pharm a H2 Longevity Lifestyle.

Od „Blue Zones“ k modernímu a novátorskému pojetí geriatrie

Koncept dlouhověkosti se dnes opírá jak o inspiraci tzv. „Blue Zones“, tedy regionů s vysokým podílem dlouhověkých obyvatel, žijících v oblastech často nazývaných modré zóny, tak o moderní „gero-vědu“, která stárnutí popisuje jako biologický proces, ovlivnitelný mimo jiné oxidačním stresem, chronickým zánětem a mitochondriální dysfunkcí. Právě v těchto mechanismech podle řady vědeckých prací sehrává molekulární vodík velmi důležitou roli. Podle mnoha dostupných klinických studií a odborných článků působí jako selektivní antioxidant, má protizánětlivé a mitochondrie chránící účinky, a v preklinických a klinických studiích vykazuje výrazný potenciál v oblasti kognitivního zdraví, neurodegenerativních onemocnění, fyzické výkonnosti i regenerace. Vodík není zázračný „elixír nesmrtelnosti“, ale perspektivní bioaktivní molekula, která dobře zapadá do filozofie bezpečné, dlouhodobé a měřitelné podpory délky dožití v co možná nejlepším zdravotním stavu a kondici.

H2 Global Group je český inovátor v oblasti molekulárního vodíku

H2 Global Group, se sídlem v České republice, vznikla s cílem vybudovat kolem molekulárního vodíku kompletní technologický a produktový ekosystém. Ve skupině působí lékaři, vědci a farmaceuti, společnost má vlastní vývojové kapacity a úzce spolupracuje s japonským profesorem Shigeo Ohtou, který je považován za otce a zakladatele vodíkové biomedicíny, a je zároveň spolumajitelem firmy. Portfolio firmy zahrnuje řešení pro medicínu a neurovědu, krásu a wellness, lázně a medicínská střediska, sportovní týmy i firemní wellness programy.

H2 Medical Technologies a řízená vodíková terapie

Klíčovou roli v MedTech části skupiny hraje dceřiná společnost H2 Medical Technologies. Vyvíjí a vyrábí bezpečné a účinné generátory molekulárního vodíku, založené na moderní SPE/PEM technologii, schopné produkovat ultra-čistý vodík pro bezpečnou inhalaci v klinickém i domácím prostředí. Zásadním milníkem je nyní prototyp prvního vodíkového generátoru na světě, se kterým bude společnost usilovat o registraci prvního zdravotnického prostředku s vodíkem na světě. Ten bude zároveň použit na první klinickou studii v Česku, schválenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), pro inhalace molekulárního vodíku osobami s mírnou kognitivní poruchou (MCI), která často předchází Alzheimerově demenci. Tato klinická studie bude zahájena na začátku roku 2026, a jejím cílem je zhodnotit bezpečnost a účinnost řízené vodíkové terapie u pacientů s MCI. Studie je aktuálně v náborové fázi, a společnost hledá vhodné dobrovolníky s diagnostikovanou mírnou kognitivní poruchou. Zájemci musí splňovat tato základní kritéria: věk 50–80 let, celkově dobrý zdravotní stav, diagnózu mírné kognitivní poruchy, případně mírné až středně těžké demence, a ideálně s bydlištěm v Ostravě a okolí, kde bude studie probíhat. Účast v této studii nezaručuje žádný zdravotní přínos a neměla by být chápána jako náhrada standardní léčby. Zájemci se mohou přihlásit do 23. 12. 2025 na e-mail: david.skoloudik@H2medical.com.

Tento krok posouvá využití molekulárního vodíku z roviny doplňkového wellness prostředku do pozice seriózního medicínského nástroje již blízké budoucnosti, s potenciálem nejen v oblasti kognitivního zdraví a prevence vzniku a vývoje demence. Tato studie navazuje na evropský patent EP3701956B1 „Profylaktické nebo terapeutické činidlo pro demenci“, jehož původcem je právě profesor Ohta, a držitelem H2 Global Group. Patent popisuje využití molekulárního vodíku v oblasti neurodegenerativních onemocnění včetně demencí, a dává Česku unikátní pozici na světové scéně. 

H2 Longevity® centrum v Ostravě

Na úspěšné vědecké výzkumy nyní navázalo otevření H2 Longevity® centra v Ostravě. Jde o centrum nové generace, kde se kombinují inhalace molekulárního vodíku z přístrojů H2 Medical Technologies, terapie světlem, vodíková hydratace prostřednictvím hydrogenované vody H2 Premium Vodíková Voda, užíváním speciálních doplňků stravy s molekulárním vodíkem a edukace v oblasti regenerace a zdravé dlouhověkosti. Centrum funguje jako showroom pro firemní distributory, investory a partnery, ale také pro zákazníky. Získané know-how chce skupina využít při budování sítě partnerských H2 Longevity® konceptů v dalších městech a zemích.

Strategický globální partner s unikátním vodíkovým řešením

Významnou část byznysu představuje také spolupráce s partnery, kteří chtějí uvést na trh vlastní prémiové řady longevity produktů na bázi molekulárního vodíku. Zájemci se již postupně hlásí z různých zemí Evropy, i dalších regionů. Jsou jimi různá medicínská střediska, wellness hotely, soukromé kliniky a jiná zařízení, která se soustředí mimo jiné na tzv. biohacking, dlouhověkost, péče o tělo a celkovou regeneraci organizmu. Tito partneři oceňují možnost vytvoření si vlastní prémiové značky, ale také využití stávajícího portfolia firmy. H2 Global Group tak vystupuje jako strategický globální partner, který není jen výrobcem, ale také lídrem celého segmentu, udávající směr v oblasti vodíkových technologií, a zároveň aktivně podporuje budování značky a růst svých distribučních partnerů.

Vodíkový pilíř dlouhověkosti

Zájemcům o spolupráci nabízí skupina možnost vybudovat ucelený systém komplexní vodíkové péče, s důrazem na maximální bezpečnost a terapeutickou účinnost pro klienta. Systém zahrnuje odborné školení o správné instalaci, manipulaci a užívání zařízení pro inhalaci molekulárního vodíku, návrh již osvědčených procedur a protokolů, včetně zařazení vodíkové vody do pitného režimu, a vodíkových doplňků stravy pro zvýšení účinnosti terapie. Samozřejmostí je zajištění technické podpory včetně záručního a pozáručního servisu. Pro spolupracujícího partnera je přitom klíčové, že jde o modulární a škálovatelný systém, který lze přizpůsobit na míru klientovi, ale i specifickým podmínkám lokálního trhu, a současně se lze opřít o vědecké i praktické poznatky a dosavadní zkušenosti.

Příležitost pro poskytovatele služeb, distributory a investory

Pro partnery v oblasti zdravotnictví, wellness, lázeňství a kosmetiky představuje H2 Global Group příležitost být u zrodu nového standardu v rychle rostoucím longevity segmentu. Jde jak o lokální vodíkové zóny v klinikách, hotelech, wellness a spa centrech, tak o kompletní portfolia funkčních vodíkových produktů pod vlastní značkou. Pro investory je pak zajímavá kombinace vlastního medicínského výzkumu a vývoje, včetně mezinárodní patentové ochrany, s využitím stávajících klinických studií v oblasti využití molekulárního vodíku, možností globálního škálování prostřednictvím exkluzivního partnerství a licenčních modelů, i silného tematického trendu, v němž dlouhověkost, prevence a optimalizace zdraví přestávají být pouze okrajovým tématem, a stávají se jedním z hlavních spotřebitelských i investičních směrů příští dekády.

Skupina H2 Global Group rozšiřuje svou partnerskou síť a vstupuje na klíčové zahraniční trhy. Otevírá možnost spolupráce investorům, ale i klíčovým strategickým partnerům, kteří chtějí stát u zrodu nové moderní globální infrastruktury v oblasti dlouhověkosti s využitím již prověřeného a funkčního nástroje pro dosažení co nejlepších výsledků. Pokud chcete mít ve svém portfoliu špičkové vodíkové technologie, a vybudovat si silnou a respektovanou značku s využitím toho nejlepšího, co trh nabízí, a zároveň se podílet na růstu mimořádně perspektivního globálního segmentu, nastává právě teď ten správný moment se k nám připojit.

Kontakt na společnost: H2 Global Group

www.H2global.group

www.H2Vibe.cz

www.H2invest.cz

 

Zdroj: H2 Global Group

 

