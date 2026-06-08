Camel Energy GmbH představila na AABC Europe 2026 pokročilé bateriové technologie

Během konference představila společnost Camel Energy GmbH své nejnovější pokroky a možnosti v oblasti pokročilých technologií lithium-iontových a sodíko-iontových baterií, včetně inovativních řešení článků, systémů řízení baterií (BMS) a integrovaných bateriových řešení navržených tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám globálních automobilových výrobců a aplikací v oblasti mobility.
Tato akce poskytla významnou platformu pro výměnu poznatků s lídry odvětví, výrobci originálního vybavení (OEM), technologickými partnery a technickými odborníky z celého bateriového a automobilového ekosystému. Účast společnosti Camel Energy GmbH odráží její trvalé zaměření na inovace, elektrifikaci a vývoj vysoce výkonných a udržitelných řešení pro ukládání energie určených pro budoucnost mobility. Jako evropská dceřiná společnost Camel Group společnost Camel Energy GmbH nadále rozšiřuje své působení v Evropě, posiluje spolupráci s klíčovými hráči automobilového průmyslu a podporuje přechod k čistším a chytřejším řešením mobility.
O společnosti Camel Energy GmbH
Společnost Camel Energy GmbH je evropskou dceřinou společností Camel Group, jednoho z předních světových výrobců pokročilých baterií a systémů pro ukládání energie, který dodává své produkty automobilovým výrobcům z řad OEM i průmyslovým zákazníkům po celém světě.
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Kontakt: Charaf Bennani Baiti, Charaf.bennani@camelenergy.de, Camel Energy GmbH; Luo Zhe, luozhe@chinacamel.com, 15972023668