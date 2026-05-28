Cameron Carpenter zahájí Svatovítské varhanní večery

Festival otevře 30. června americký varhaník Cameron Carpenter, jedna z nejvýraznějších osobností současné varhanní scény. V dalších týdnech se návštěvníci mohou těšit také na koncert se symfonickým orchestrem, večer s lesním rohem i osvědčené propojení varhan se zpěvem.
Mimořádný zážitek přinese nové umístění hracího stolu v hlavní lodi katedrály umožňující sledovat hru interpretů z bezprostřední blízkosti. Zachován zůstává také přenos na velkoplošné obrazovky.
Festival pořádá Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu.
Zdroj: Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze