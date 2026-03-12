CANAL+ a Google Cloud navazují strategické partnerství v oblasti AI

Díky technologiím Google Cloud zrychlí CANAL+ indexování videoobsahu ve své rozsáhlé knihovně. Nový způsob klasifikace vytvoří databázi propojující zvuková, obrazová a textová data. Detailnější práce s obsahem umožní chytřejší a personalizovanější doporučení na domovské stránce a usnadní předplatitelům objevování nového obsahu.
Součástí spolupráce je také využití generativní AI technologie Veo3 od Googlu. Ta produkčním partnerům a kreativním týmům umožní například navrhnout podobu scén ještě před jejich natočením nebo rekonstruovat historické momenty z jediné archivní fotografie.
Bezpečné technické prostředí důsledně chrání práva i vlastnictví aktiv. Produkční partneři CANAL+ zároveň budou mít možnost testovat nové přístupy při efektivnějším řízení nákladů.
Stéphane Baumier, CTO CANAL+: „Toto strategické partnerství otevírá cestu k neomezeným možnostem. Indexování obsahu videí pro CANAL+ ve velkém dává skupině významnou výhodu, zejména tím, že nám umožňuje poskytovat lepší objevování a skutečně vylepšené personalizované cesty v aplikaci CANAL+ na všech našich trzích."
Matt Renner, prezident a CRO, Google Cloud: „Zábavní průmysl se nachází v zásadním bodě zlomu, kdy o vedení na trhu rozhoduje průnik kreativity a výpočetního výkonu. Využitím generativních technologií AI od Google Cloud CANAL+ nejenže přijímá nové nástroje, ale také navrhuje budoucnost médií a zásadně transformuje zábavní prostředí v celosvětovém měřítku."
Zdroj: Google Cloud