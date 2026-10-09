Candy Dulfer se vrací do Česka. „Queen of Sax“ Tour ve třech městech.

Nizozemská saxofonistka Candy Dulfer přijede v prosinci 2027 se svou kapelou do České republiky. V rámci „Queen of Sax“ Tour vystoupí v Praze, Brně a Ostravě. Jedna z nejvýraznějších osobností světové funkové a jazzové scény během své kariéry spolupracovala s hudebníky jako Prince, Dave Stewart, Van Morrison, Aretha Franklin, Beyoncé, Maceo Parker, Lionel Richie nebo Nile Rodgers.
Mezinárodní průlom Candy Dulfer přinesla na konci 80. let instrumentální skladba „Lily Was Here“, kterou natočila s Davem Stewartem. Následovalo debutové album „Saxuality“, které získalo nominaci na cenu Grammy a odstartovalo její dlouhou mezinárodní sólovou kariéru.
Její hudba propojuje funk, soul, jazz a pop a charakteristickým prvkem zůstává výrazný zvuk saxofonu a energie živých vystoupení.
Od Prince a Pink Floyd k vlastní světové kariéře
Během více než tří desetiletí na mezinárodní scéně Candy Dulfer vystupovala a nahrávala s řadou významných světových interpretů.
Zvláštní místo v její kariéře má spolupráce s Princem. Dulfer se podílela na jeho studiových nahrávkách, televizních vystoupeních i koncertních turné a během turné Musicology působila také v jeho doprovodné kapele New Power Generation.
Spolupracovala rovněž s Pink Floyd, Van Morrisonem, Arethou Franklin, Beyoncé, Chaka Khan, Maceem Parkerem, Lionelem Richiem nebo Nilem Rodgersem.
Na svém studiovém albu „We Never Stop“ Candy Dulfer pokračuje v kombinaci funku, soulu, jazzu a současného popového zvuku. Mezi hosty alba patří také Nile Rodgers.
V prosinci 2027 přiveze Candy Dulfer tento charakteristický hudební mix se svou kapelou také do České republiky.
Queen of Sax Tour 2027 – Česká republika
15. 12. 2027 – PRAHA, Divadlo Hybernia
16. 12. 2027 – BRNO, Zoner BobyHall
17. 12. 2027 – OSTRAVA, Multifunkční aula Gong
Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket-online.cz:
https://www.ticket-online.cz/candy-dulfer
Více informací: https://www.artpartner.cz/candy-dulfer
Press fotografie: https://uschovna.cz/zasilka/WREHET39EDYPEZXB-VJ3/
Video: https://youtu.be/86BmSaXZMHw
Zdroj: https://www.artpartner.cz/candy-dulfer
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59509.