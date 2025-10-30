Canon a fotograf Martin Strmiska ve „Světě nevídaném“ ukazují krásu i zranitelnost korálových útesů

Pod hladinou moří a oceánů se odehrává svět, který je stejně fascinující jako křehký. Svět, který většina lidí nikdy nespatří na vlastní oči – a přesto rozhoduje o zdraví celé planety. Fotograf Martin Strmiska, specialista na podmořskou fotografii, se už více než čtvrt století věnuje zachycování života v hlubinách – zejména korálových útesů, které jsou symbolem rozmanitosti i zranitelnosti přírody.
V rámci projektu Canon „Svět nevídaný“, jenž propojuje vědu, fotografii a technologii, přibližuje Strmiska prostřednictvím svého objektivu svět pod hladinou tak, jak ho nelze vidět pouhým okem. Jeho snímky jsou poetickou i dokumentární výpovědí o tom, jak se mění klima, světlo i život v oceánu. „K potápění mě přivedla touha vidět svět, který z povrchu nepoznáte,“ vzpomíná Martin Strmiska. „Začal jsem se potápět asi před pětadvaceti lety, první ponor jsem zažil v Rudém moři – a byl to okamžik, který mě naprosto uchvátil. Byl jsem potápěč, který si vzal fotoaparát do ruky, protože se chtěl podělit o to, co pod vodou vidí.“
Z původní zvědavosti se postupně stala celoživotní vášeň. Podmořská fotografie se pro něj stala způsobem, jak zkoumat vztah člověka a oceánu. Během let Strmiska pozoruje zásadní proměny oceánských ekosystémů. „Korálové útesy vyžadují pro svůj život a prosperitu určité podmínky. Základem pro růst je specifická teplota, přičemž cokoli nad touto hranicí je škodlivé pro jejich prostředí. V důsledku ohřívajícího se moře se život korálů zhoršuje a zkracuje, odumírají a nerostou tak rychle. Místa, která dříve oplývala životem, jsou dnes často vybělená a mrtvá,“ upozorňuje Strmiska. Tento tichý proces, jenž se odehrává daleko od zraku lidí, může mít katastrofický dopad pro celý ekosystém na Zemi. Jeho snímky jsou tak nejen estetickým zážitkem, ale i svědectvím o proměnách klimatu.
Strmiska věří, že fotografie má sílu spojovat emoce a fakta – přimět člověka zastavit se a zamyslet. Proto si pečlivě vybírá techniku, která mu umožní zachytit i ty nejjemnější okamžiky. „Používám Canon EOS R5. Záměrně jsem si vybral tento model, protože kombinuje profesionální kvalitu obrazu a rychlost s kompaktním tělem. To mi umožňuje potápět se na nádech, pohybovat se volně v proudu a reagovat na dění kolem sebe,“ vysvětluje.
K fotoaparátu využívá širokoúhlé objektivy Canon RF, které mu dávají možnost zachytit celé prostředí útesu v jediném záběru. „Pod vodou je všechno v pohybu – světlo, voda, ryby, fotograf i samotný čas. EOS R5 mi dává jistotu, že zachytím okamžik přesně tak, jak ho vnímám.“ Strmiska zároveň oceňuje spolehlivost a barevnou věrnost systému Canon. „V moři se barvy rychle ztrácí. Červená zmizí už v pěti metrech. Proto je důležité, aby technika dokázala pracovat s širokým dynamickým rozsahem a přesně interpretovala nuance světla,“ říká.
Projekt Canon „Svět nevídaný“ (World Unseen) spojuje fotografii s vědeckými iniciativami na ochranu korálových útesů. Canon dlouhodobě podporuje výzkumné týmy, jako jsou Coral Spawning Lab a Nature Seychelles, které využívají makrofotografii, časosběr a kamery Canon pro sledování růstu nových korálů.
„Technologie Canon pomáhají zachytit procesy, které lidské oko nikdy nevidí – třeba okamžik, kdy se z korálových polypů rodí nový život,“ říká Eva Kučmášová, ředitelka marketingové komunikace společnosti Canon ve střední Evropě. „Martin Strmiska svými snímky ukazuje, že fotografie může být nejen uměním, ale i nástrojem ochrany přírody.“
Více o projektu Canon „Svět nevídaný“ a ochraně korálů najdete na: www.canon.cz/view/world-unseen-coral
Zdroj: Canon