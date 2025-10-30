Canon a fotograf Martin Strmiska ve „Světě nevídaném“ ukazují krásu i zranitelnost korálových útesů

Autor:
  11:39
Praha 30. října 2025 (PROTEXT) - Podmořský fotograf a spolupracovník projektu Canon „Svět nevídaný“ zachycuje křehkou krásu korálových útesů fotoaparátem Canon EOS R5. Jeho snímky ukazují, proč má smysl chránit to, co většina z nás nikdy neuvidí.

Pod hladinou moří a oceánů se odehrává svět, který je stejně fascinující jako křehký. Svět, který většina lidí nikdy nespatří na vlastní oči – a přesto rozhoduje o zdraví celé planety. Fotograf Martin Strmiska, specialista na podmořskou fotografii, se už více než čtvrt století věnuje zachycování života v hlubinách – zejména korálových útesů, které jsou symbolem rozmanitosti i zranitelnosti přírody.

V rámci projektu Canon „Svět nevídaný“, jenž propojuje vědu, fotografii a technologii, přibližuje Strmiska prostřednictvím svého objektivu svět pod hladinou tak, jak ho nelze vidět pouhým okem. Jeho snímky jsou poetickou i dokumentární výpovědí o tom, jak se mění klima, světlo i život v oceánu. „K potápění mě přivedla touha vidět svět, který z povrchu nepoznáte,“ vzpomíná Martin Strmiska. „Začal jsem se potápět asi před pětadvaceti lety, první ponor jsem zažil v Rudém moři – a byl to okamžik, který mě naprosto uchvátil. Byl jsem potápěč, který si vzal fotoaparát do ruky, protože se chtěl podělit o to, co pod vodou vidí.“

Z původní zvědavosti se postupně stala celoživotní vášeň. Podmořská fotografie se pro něj stala způsobem, jak zkoumat vztah člověka a oceánu. Během let Strmiska pozoruje zásadní proměny oceánských ekosystémů. „Korálové útesy vyžadují pro svůj život a prosperitu určité podmínky. Základem pro růst je specifická teplota, přičemž cokoli nad touto hranicí je škodlivé pro jejich prostředí. V důsledku ohřívajícího se moře se život korálů zhoršuje a zkracuje, odumírají a nerostou tak rychle. Místa, která dříve oplývala životem, jsou dnes často vybělená a mrtvá,“ upozorňuje Strmiska. Tento tichý proces, jenž se odehrává daleko od zraku lidí, může mít katastrofický dopad pro celý ekosystém na Zemi. Jeho snímky jsou tak nejen estetickým zážitkem, ale i svědectvím o proměnách klimatu.

Strmiska věří, že fotografie má sílu spojovat emoce a fakta – přimět člověka zastavit se a zamyslet. Proto si pečlivě vybírá techniku, která mu umožní zachytit i ty nejjemnější okamžiky. „Používám Canon EOS R5. Záměrně jsem si vybral tento model, protože kombinuje profesionální kvalitu obrazu a rychlost s kompaktním tělem. To mi umožňuje potápět se na nádech, pohybovat se volně v proudu a reagovat na dění kolem sebe,“ vysvětluje.

K fotoaparátu využívá širokoúhlé objektivy Canon RF, které mu dávají možnost zachytit celé prostředí útesu v jediném záběru. „Pod vodou je všechno v pohybu – světlo, voda, ryby, fotograf i samotný čas. EOS R5 mi dává jistotu, že zachytím okamžik přesně tak, jak ho vnímám.“ Strmiska zároveň oceňuje spolehlivost a barevnou věrnost systému Canon. „V moři se barvy rychle ztrácí. Červená zmizí už v pěti metrech. Proto je důležité, aby technika dokázala pracovat s širokým dynamickým rozsahem a přesně interpretovala nuance světla,“ říká.

Projekt Canon „Svět nevídaný“ (World Unseen) spojuje fotografii s vědeckými iniciativami na ochranu korálových útesů. Canon dlouhodobě podporuje výzkumné týmy, jako jsou Coral Spawning Lab a Nature Seychelles, které využívají makrofotografii, časosběr a kamery Canon pro sledování růstu nových korálů.

„Technologie Canon pomáhají zachytit procesy, které lidské oko nikdy nevidí – třeba okamžik, kdy se z korálových polypů rodí nový život,“ říká Eva Kučmášová, ředitelka marketingové komunikace společnosti Canon ve střední Evropě. „Martin Strmiska svými snímky ukazuje, že fotografie může být nejen uměním, ale i nástrojem ochrany přírody.“

Více o projektu Canon „Svět nevídaný“ a ochraně korálů najdete na: www.canon.cz/view/world-unseen-coral

 

Zdroj: Canon

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.