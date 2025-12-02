Canon přináší tipy na dokonalé vánoční dárky

Praha 2. prosince 2025 (PROTEXT) - Vybrat vánoční dárky pro nejbližší není nikdy jednoduché. Canon nabízí portfolio produktů, které osloví každou generaci – od mladých tvůrců obsahu přes milovníky klasické fotografie až po nadšence do sportu a přírody.

Pro mladou generaci, která neustále tvoří a sdílí

Pro dceru, která neustále tiskne referáty do školy, fotografie s kamarádkami, samolepky nebo materiály pro scrapbooking je ideálním dárkem multifunkční tiskárna Canon PIXMA G3430. Díky systému doplnitelných inkoustových zásobníků MegaTank jsou náklady na tisk minimální. Jedna sada inkoustových lahví dokáže vytisknout až 4 600 barevných stran, takže i tisk fotografií ve vysokém objemu vyjde na zlomek ceny oproti tradičním kazetovým tiskárnám. Tiskárna nabízí funkce tisku, skenování i kopírování a díky Wi-Fi připojení je tisk z notebooku či chytrého telefonu naprosto bezproblémový. Stylový design v růžové nebo fialové barvě navíc perfektně zapadne do každého studentského pokoje.   

Pro syna, který se věnuje natáčení vlogů a tvorbě obsahu pro YouTube, je tu Canon EOS R50. Tento kompaktní, ale výkonný přístroj je navržen jako vstupní model do světa profesionální tvorby. Nabízí špičkovou kvalitu videa v rozlišení 4K. Pokročilý systém automatického ostření Dual Pixel CMOS AF II spolehlivě sleduje osoby, zvířata i vozidla, takže každý záběr je dokonale ostrý. Díky výklopnému a otočnému displeji, vstupu pro externí mikrofon a možnosti výměny objektivů systému RF se jedná o univerzální nástroj, který poroste spolu s jeho tvůrčími ambicemi.

V digitální době roste hodnota fyzických fotografií

Maminka, která si ráda prohlíží skutečné fotografie a nespokojí se s jejich uložením v telefonu, ocení tiskárnu Canon PIXMA TS8750. Tento model je navržen pro dosažení prémiové kvality fotografického tisku. Využívá systém šesti samostatných inkoustů, včetně šedé barvy, která zajišťuje dokonalé barevné přechody a hloubku u černobílých i barevných snímků. Výsledkem jsou fotografie v kvalitě fotolaboratoře, které si rodina může založit do alba nebo vystavit. Tisk fotografie formátu A4 přitom vyjde na sympatických 30 Kč, a to včetně kvalitního fotografického papíru. Je tedy jedno, jestli tiskne standardní formáty do alba nebo velké obrazy na stěny.

Pro babičku, která chce mít fotografie vnoučat ihned po ruce, je skvělým dárkem kompaktní fototiskárna Canon SELPHY CP1500. Její obsluha je neuvěřitelně jednoduchá. Pomocí aplikace SELPHY Photo Layout lze bezdrátově tisknout fotografie přímo z chytrého telefonu během několika sekund. Termosublimační technologie vytvoří fotografii až do velikosti pohlednice a speciální ochranná vrstva zajistí, že snímky budou odolné vůči vodě, poškrábání a otiskům prstů.

Pro muže s vášní pro sport a přírodu

Tatínkovi, nadšenému golfistovi, pomůže zlepšit hru laserový dálkoměr Canon PowerShot Golf. Tento kapesní přístroj nabízí okamžité a přesné měření vzdálenosti k jamce či překážkám, a to i s kompenzací sklonu terénu. Klíčovou výhodou je výkonný optický stabilizátor obrazu, který eliminuje chvění rukou a poskytuje klidný pohled na cíl, což výrazně zpřesňuje měření. Jako unikátní bonus umožňuje PowerShot Golf pořizovat fotografie a videa, takže si tatínek může zaznamenat svůj nejlepší úder.

Dědeček, který rád chodí do lesa a pozoruje zvěř, ocení dalekohled Canon 10x30 IS II. Jeho největší předností je revoluční optický stabilizátor obrazu, který aktivně potlačuje otřesy a pohyby. Díky tomu je obraz i při desetinásobném přiblížení dokonale stabilní, což umožňuje pohodlné a dlouhé pozorování detailů, i když už ruce pozorovatele nejsou bez třesu. Lehká a kompaktní konstrukce z něj činí ideálního společníka na procházky přírodou.

„Vánoce jsou o sdílení a vytváření společných zážitků. V Canonu věříme, že naše technologie hraje klíčovou roli v tom, jak tyto zážitky zachycujeme a uchováváme pro budoucí generace,“ říká Eva Kučmášová, ředitelka marketingové komunikace společnosti Canon ve střední Evropě.

Přehled produktů a doporučené ceny

• Canon PIXMA G3430: 3 490 Kč

• Canon EOS R50 + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM CREATOR KIT: 22.989 Kč

• Canon PIXMA TS8750: 4290 Kč

• Canon PowerShot Golf: 8790 Kč

• Canon SELPHY CP1500: 3590 Kč

• Canon Binoculars 10x30 IS II: 14.290 Kč

Poznámka: Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní a mohou se u jednotlivých prodejců lišit.

 

O společnosti Canon Europe

Canon Europe je strategickou centrálou pro region EMEA společnosti Canon Inc., předního světového dodavatele technologií a služeb pro digitální zpracování obrazu. Canon působí přibližně ve 120 zemích, ve kterých zaměstnává zhruba 13.200 lidí. Na celosvětových příjmech společnosti se Canon Europe podílí přibližně jednou čtvrtinou.

Společnost Canon Inc. byla založena v roce 1937. Od té doby díky neustálým inovacím svých produktů a řešení stojí v oblasti zpracování obrazu na světové špičce. Neustále investuje do správných oblastí a využívá příležitostí k růstu – od fotoaparátů přes komerční tiskárny a firemní konzultační služby až po zdravotnické technologie.

Podniková filosofie společnosti Canon nese název Kyosei, což nejlépe vystihuje překlad „Společně žít a pracovat pro obecné blaho". Společnost Canon Europe usiluje v rámci regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) o udržitelný růst podnikání se zaměřením na snižování vlastního dopadu na životní prostředí. Stejně tak dbá na to, aby tento dopad minimalizovali i její zákazníci při využívání produktů a služeb Canon.

Canon je průkopníkem, který přispívá ke zlepšování neustále se vyvíjejícího světa zobrazovací techniky. Svými technologiemi a inovativním duchem Canon posouvá hranice možného a pomáhá tak lidem podívat se na svět z nové perspektivy. Vnášíme do života kreativitu, snímek za snímkem. Protože jen pokud se dokážeme na svět správně podívat, můžeme jej změnit k lepšímu.

Další informace o společnosti Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon-europe.com a www.canon.cz.

