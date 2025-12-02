Canon přináší tipy na dokonalé vánoční dárky

Pro mladou generaci, která neustále tvoří a sdílí
Pro dceru, která neustále tiskne referáty do školy, fotografie s kamarádkami, samolepky nebo materiály pro scrapbooking je ideálním dárkem multifunkční tiskárna Canon PIXMA G3430. Díky systému doplnitelných inkoustových zásobníků MegaTank jsou náklady na tisk minimální. Jedna sada inkoustových lahví dokáže vytisknout až 4 600 barevných stran, takže i tisk fotografií ve vysokém objemu vyjde na zlomek ceny oproti tradičním kazetovým tiskárnám. Tiskárna nabízí funkce tisku, skenování i kopírování a díky Wi-Fi připojení je tisk z notebooku či chytrého telefonu naprosto bezproblémový. Stylový design v růžové nebo fialové barvě navíc perfektně zapadne do každého studentského pokoje.
Pro syna, který se věnuje natáčení vlogů a tvorbě obsahu pro YouTube, je tu Canon EOS R50. Tento kompaktní, ale výkonný přístroj je navržen jako vstupní model do světa profesionální tvorby. Nabízí špičkovou kvalitu videa v rozlišení 4K. Pokročilý systém automatického ostření Dual Pixel CMOS AF II spolehlivě sleduje osoby, zvířata i vozidla, takže každý záběr je dokonale ostrý. Díky výklopnému a otočnému displeji, vstupu pro externí mikrofon a možnosti výměny objektivů systému RF se jedná o univerzální nástroj, který poroste spolu s jeho tvůrčími ambicemi.
V digitální době roste hodnota fyzických fotografií
Maminka, která si ráda prohlíží skutečné fotografie a nespokojí se s jejich uložením v telefonu, ocení tiskárnu Canon PIXMA TS8750. Tento model je navržen pro dosažení prémiové kvality fotografického tisku. Využívá systém šesti samostatných inkoustů, včetně šedé barvy, která zajišťuje dokonalé barevné přechody a hloubku u černobílých i barevných snímků. Výsledkem jsou fotografie v kvalitě fotolaboratoře, které si rodina může založit do alba nebo vystavit. Tisk fotografie formátu A4 přitom vyjde na sympatických 30 Kč, a to včetně kvalitního fotografického papíru. Je tedy jedno, jestli tiskne standardní formáty do alba nebo velké obrazy na stěny.
Pro babičku, která chce mít fotografie vnoučat ihned po ruce, je skvělým dárkem kompaktní fototiskárna Canon SELPHY CP1500. Její obsluha je neuvěřitelně jednoduchá. Pomocí aplikace SELPHY Photo Layout lze bezdrátově tisknout fotografie přímo z chytrého telefonu během několika sekund. Termosublimační technologie vytvoří fotografii až do velikosti pohlednice a speciální ochranná vrstva zajistí, že snímky budou odolné vůči vodě, poškrábání a otiskům prstů.
Pro muže s vášní pro sport a přírodu
Tatínkovi, nadšenému golfistovi, pomůže zlepšit hru laserový dálkoměr Canon PowerShot Golf. Tento kapesní přístroj nabízí okamžité a přesné měření vzdálenosti k jamce či překážkám, a to i s kompenzací sklonu terénu. Klíčovou výhodou je výkonný optický stabilizátor obrazu, který eliminuje chvění rukou a poskytuje klidný pohled na cíl, což výrazně zpřesňuje měření. Jako unikátní bonus umožňuje PowerShot Golf pořizovat fotografie a videa, takže si tatínek může zaznamenat svůj nejlepší úder.
Dědeček, který rád chodí do lesa a pozoruje zvěř, ocení dalekohled Canon 10x30 IS II. Jeho největší předností je revoluční optický stabilizátor obrazu, který aktivně potlačuje otřesy a pohyby. Díky tomu je obraz i při desetinásobném přiblížení dokonale stabilní, což umožňuje pohodlné a dlouhé pozorování detailů, i když už ruce pozorovatele nejsou bez třesu. Lehká a kompaktní konstrukce z něj činí ideálního společníka na procházky přírodou.
„Vánoce jsou o sdílení a vytváření společných zážitků. V Canonu věříme, že naše technologie hraje klíčovou roli v tom, jak tyto zážitky zachycujeme a uchováváme pro budoucí generace,“ říká Eva Kučmášová, ředitelka marketingové komunikace společnosti Canon ve střední Evropě.
Přehled produktů a doporučené ceny
• Canon PIXMA G3430: 3 490 Kč
• Canon EOS R50 + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM CREATOR KIT: 22.989 Kč
• Canon PIXMA TS8750: 4290 Kč
• Canon PowerShot Golf: 8790 Kč
• Canon SELPHY CP1500: 3590 Kč
• Canon Binoculars 10x30 IS II: 14.290 Kč
Poznámka: Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní a mohou se u jednotlivých prodejců lišit.
