Carbon Tracker 2025: Většina českých firem už počítá a zveřejňuje svou uhlíkovou stopu, třetina ale stále zaostává

Autor:
  8:58
Praha 19. listopadu 2025 (PROTEXT) - Výsledky letošního průzkumu Carbon Tracker 2025 ukazují, že české firmy dělají významné pokroky v oblasti měření a transparentního zveřejňování své uhlíkové stopy. Ze 150 největších společností působících v České republice již 70,7 % firem s uhlíkovou stopou aktivně pracuje – počítá ji a zveřejňuje. Oproti loňsku, kdy více než polovina společností své výsledky nezveřejňovala, jde o výrazný posun směrem k vyšší transparentnosti.

„Během čtyř let, kdy jsme realizovali průzkum Carbon Tracker, sledujeme setrvalý nárůst firem, které počítají svou uhlíkovou stopu. Nejde však o reakci na českou legislativu – ta v této oblasti prakticky téměř neexistuje – ale o tlak trhu a evropské legislativy,“ popisuje Lukáš Ferkl, předseda správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic a dodává, že tlak trhu je aktuálně významně vyšší než tlak legislativy. Dále vyzdvihuje nutnost disponovat tvrdými daty o tom, jak firmy k výpočtu CO2 stopy přistupují.

Většina firem už měří, ale téměř třetina stále nepočítá

Podle dat Carbon Trackeru 2025 42 % společností zveřejňuje svou uhlíkovou stopu v rámci skupiny, 13,3 % ji uvádí v lokálním nefinančním reportu (NFR) a 10,7 % poskytlo hodnoty v rámci dotazníku. Přibližně 3,3 % firem stopu počítá, ale nezveřejňuje, zatímco 1,3 % je teprve ve fázi výpočtu. Nicméně 29,3 % firem uhlíkovou stopu stále vůbec nepočítá, což podle autorů průzkumu představuje značný prostor pro zlepšení, zejména s ohledem na blížící se povinnosti podle směrnice CSRD.

Finanční sektor s náskokem, výroba a obchod se zlepšují

Největší pokrok je patrný u finančních institucí, kde již 100 % firem svou uhlíkovou stopu počítá. Výrazně se zlepšila také výroba (81 %), obchod a distribuce (63 %) a stavebnictví (75 %). Pozitivní trend se projevil zejména v energeticky a materiálově náročných sektorech – výroba meziročně posílila o 14 procentních bodů, finanční sektor o 15 bodů a obchod a distribuce o 2 body. Naopak pokles aktivity byl zaznamenán v IT a telekomunikacích, kde se podíl firem s výpočtem snížil z 83 % v roce 2023 na 64 %.

Více než polovina firem počítá všechny tři scopy, scope 3 ale zůstává výzvou

Z organizací, které uhlíkovou stopu počítají, 55,3 % již zahrnuje všechny tři scopy – Scope 1, 2 a 3. Dalších 15,3 % pracuje pouze se Scope 1 a 2, zatímco téměř třetina (29,3 %) výpočet vůbec neprovádí. To znamená, že právě tyto firmy čeká největší zátěž při implementaci požadavků CSRD. Nejvyšší míru komplexního výpočtu (Scope 1–3) vykazuje výrobní sektor (68 %), zatímco například hazard a zábava zatím veřejně nevykazují téměř žádnou aktivitu.

Výpočet nepřímých emisí ze Scope 3 je podle průzkumu nadále nejkomplikovanější částí procesu. Společnosti často narážejí na nedostupnost dat mimo hranice organizace a nutnost využívat databázové emisní faktory či odhady. Zpracování výpočtu Scope 3 může podle respondentů trvat od půl roku až po více než rok, v závislosti na úrovni znalostí a kapacitách interních týmů.

Audit a dekarbonizační cíle: firmy se probouzejí

Zatímco auditem výpočtu uhlíkové stopy prochází především povinné subjekty – finanční sektor (60 %), výroba (47 %) a IT a telekomunikace (45 %) – ostatní firmy zatím auditní procesy teprve zavádějí. Alarmujícím zjištěním však zůstává, že 44 % společností nemá stanovené žádné dekarbonizační cíle. Naopak 32,7 % firem plánuje snížení emisí o více než 10 %, což podle autorů průzkumu potvrzuje rostoucí zájem o reálnou dekarbonizaci.

Evropské firmy aktivnější než české

Ve srovnání s firmami v Evropské unii mají české společnosti dekarbonizační cíle stanoveny méně častěji – výjimkou je pouze finanční sektor, kde je situace srovnatelná, a výroba, kde strategii vyžaduje trh. Podle společnosti EY, která průzkum realizovala, to potvrzuje, že tlak trhu v Česku předbíhá legislativní rámec.

Klíčová zjištění Carbon Trackeru 2025

  • průzkum zahrnul 150 největších firem v ČR (podle obratu)
  • 70,7 % firem s uhlíkovou stopou aktivně pracuje
  • 55,3 % firem počítá všechny tři Scopy (Scope 1–3)
  • 66 % firem má stanovenou dekarbonizační strategii, míra transparentnosti je ale nižší než v EU
  • největší posun zaznamenaly finanční instituce a výrobní podniky
  • 44 % firem dosud nemá žádné cíle v oblasti snižování emisí

 

O Carbon Trackeru 2025: zveřejněné výsledky vznikly z dotazníkového šetření a analýzy veřejných zdrojů mezi 150 největšími společnostmi v ČR podle obratu. Cílem projektu je každoročně mapovat připravenost firem na požadavky ESG reportingu, zejména v oblasti uhlíkové stopy a dekarbonizačních strategií.

Kompletní výsledky Carbon Trackeru 2025 najdete zde.

 

Zdroj: Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Na D1 vzplál návěs kamionu. Hašení zablokovalo provoz směrem k Brnu

Při ranním požáru návěsu kamionu na D1 u Kozlova, který způsobila technická...

Provoz na 120 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno dnes ráno komplikoval požár návěsu kamionu. U obce Kozlov na Havlíčkobrodsku zasahovali profesionální hasiči z Jihlavy. Škoda vzniklá požárem byla...

19. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Patnáctiletá nadýchala skoro dvě promile. Strážníky přitom přesvědčovala, že nepila

Patnáctiletá dívka strážníkům přiznala, že pila vodku. Kdo ji naléval, však...

Rušení nočního klidu bylo důvodem, proč v sobotu krátce po půlnoci dorazila hlídka městské policie do podniku v plzeňské Prokopově ulici. Ihned po vstupu do provozovny ovšem strážníky zaujala zjevně...

19. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Nařízení o digitálních sítích - nástroj k zajištění digitální budoucnosti Evropy

19. listopadu 2025  9:06

VIDEO: Kapsář ženě při chůzi bleskově prošacoval kabát, ukradl drahý mobil

Ženě při chůzi bleskurychle prošacoval kabát, krádež zachytila kamera

Nechat volně rozepnutý kabát a v jeho kapse drahý mobil se nevyplatilo ženě, když s plnýma rukama procházela podchodem pod hlavním nádražím v Brně a stoupala po schodech k nástupišti. Příležitosti po...

19. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudimská zahrada obnovuje skleníky, plánuje jezírko s kořenovou čističkou

ilustrační snímek

Spolek, který se stará o komunitní zahradu v Chrudimi, chce pokračovat v obnově historických skleníků. Dva z nich má už téměř hotové, dalších šest zbývá...

19. listopadu 2025  7:20,  aktualizováno  7:20

Carbon Tracker 2025: Většina českých firem už počítá a zveřejňuje svou uhlíkovou stopu, třetina ale stále zaostává

19. listopadu 2025  8:58

Bilance 2024/2025: Společnost dm upevňuje pozici lídra na českém trhu

19. listopadu 2025  8:25

Světlá opět rozsvítí Zimní procházku parkem. Letos na ní zatančí i sněhuláci

Jelení rodinka bude rozhodně nejfotografovanějším objektem ve Světlé nad...

Ten nápad vznikl víceméně z nouze v době covidu. Nekonaly se žádné společenské ani kulturní akce, zakázány byly adventní trhy i shromažďování lidí. Alespoň trochu chtěli zpříjemnit lidem v této temné...

19. listopadu 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Smrt na Lipně. Cizinec sjel v autě do přehrady, neštěstí vyšetřuje policie

Do lipenslé přehrady sjel osobní automobil, řidič z ciziny neštěstí nepřežil....

V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel starší cizinec, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. Událostí se nyní zabývá policie.

19. listopadu 2025  8:22

Supermarkety se ohledně předvánoční nabídky soustřeďují jen na konzumní čokoládové a sušeným ovocem se vyznačující adventní kalendáře, figurky a stromečky na rozdíl od drobných obchůdků po celý rok...

vydáno 19. listopadu 2025  8:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Smíchov.

Smíchov.

Les jeřábů na staveništi na bývalém Smíchovském nádraží.

vydáno 19. listopadu 2025  8:14

Smíchov.

Smíchov.

Výstavba na bývalém Smíchovském nádraží pokračuje rychlým tempem.

vydáno 19. listopadu 2025  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.