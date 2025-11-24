CARE ČR: Díky novým studnám získaly Etiopanky nejen vodu, ale i práci a respekt

Východoetiopská oblast East Hararghe čelí už léta vážným problémům. Sucho způsobené změnami klimatu a ozbrojené konflikty způsobily, že téměř třetina vodních systémů je nefunkčních. Důsledkem je nedostatek potravin, ale také epidemie cholery. Od roku 2018 tu proto s podporu Ministerstva zahraničních věcí ČR působí organizace CARE Česká republika.
„Projekt WASH pomáhá obnovit přístup k pitné vodě s pomocí solárních energií. Ve spolupráci s kolegy z CARE Ethiopia a místními obyvateli určujeme místa vhodná pro výstavbu nebo obnovu studní, zajištění přístupu k vodě a hygienickému zázemí. Zaměřujeme se přitom na lidi, kteří museli kvůli bojům opustit své domovy a vesnice, které tyto uprchlíky přijaly,“ popisuje Ludmila Kucer, programová ředitelka CARE ČR.
CARE v Etiopii zlepšuje i postavení žen
Tyto nové vodní systémy spravují určené komise – skupiny místních lidí, převážně žen, které se starají o technický stav zařízení, výběr drobných poplatků i školení ostatních obyvatel. Díky seminářům od CARE získávají nejen práci a příjem, ale i respekt a možnost ovlivnit budoucnost svých dětí.
„Jejich úkolem je například dohlížet na správný chod studny, na dostupnost vody i na opravy. Důležitou součástí jsou pak také školení o hygieně ve školách i komunitě. Navštívili jsme domácnost členky této komise, ukázala nám svůj dům, dobytek a děti, které se právě vrátily ze školy, zvědavé a usměvavé. Jsou budoucností místa, které ještě donedávna spoléhalo na neudržitelná řešení. Na místě bylo znát, jak obrovský rozdíl může mít jeden kohoutek s pitnou vodou. Jaký vliv má čistá voda na zdraví, vzdělání, bezpečí a budoucnost,“ popisuje koordinátorka projektu Zdeňka Kubíčková z CARE.
Osvěta o hygieně je velmi důležitou součástí projektu. Nemoci přenášené vodou jsou tu totiž druhou nejčastější příčinou předčasných úmrtí, hned po podvýživě. Terénní pracovníci školí učitele, kteří pak své žáky vedou k základním hygienickým návykům. Tento přístup zajišťuje, že získané znalosti a přínosy projektu přetrvávají i po jeho ukončení.
Pastevci z Boreny
Kromě již zmíněného projektu ve východní Etiopii pomáhá Care Česká republika i na jihu v oblasti Borena a v severní části Etiopie Amhara.
Odlehlou oblast Borena na jihu Etiopie dlouhodobě ohrožuje extrémní sucho. To má dopad na celou zdejší komunitu, která žije z pastevectví. Vysychají prameny, mizí tráva a spolu s ní i dobytek jako kozy, ovce, osli, velbloudi i majestátní zebu. Tato zvířata představují pro místní sílu, prestiž i obživu, a tak jejich úbytek velmi negativně ovlivňuje místní život.
CARE tu pomáhá obnovit přístup k vodě nejen pro lidi, ale i pro jejich stáda, bez kterých by tyto rodiny ztratily zdroj obživy i stability. V rámci projektu se staví nové vodní systémy, školí se zdravotníci a rovněž probíhá i hygienická osvěta ve školách. Voda v Boreně znamená přežití a udržení tradičního způsobu života.
Amhara: nedostatek vody a nemoci
Také v severoetiopském regionu Amhara čelí místní obyvatelé dlouhodobému nedostatku vody a s tím souvisejícím zdravotním problémům. Krajina je suchá, vesnice tvoří jen pár kamenných domků a stromy se krčí v prachu. Kdysi tu tekly malé prameny a řeky, dnes jsou jejich koryta prázdná. Místní ženy často urazí několik hodin, aby získaly pár litrů vody pro rodinu. Následkem toho se v oblasti opakovaně objevují nemoci způsobené kontaminovanou vodou, a to včetně cholery.
Organizace CARE se v regionu zaměřuje na zlepšení přístupu k bezpečné pitné vodě prostřednictvím budování solárně napájených vodních systémů a oprav existujících vrtů. I tento projekt, který pomůže 41 tisícům lidí, je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
„Když po letech z kohoutku poprvé začala téct voda, celá vesnice slavila,“ vypráví humanitární pracovníci CARE. „Děti zpívaly a ženy nám děkovaly. Ten okamžik, kdy se po letech vrátí voda, je pro místní symbolem znovuzrození.“ Kromě obnovy infrastruktury pomáhá CARE také s osvětou. Místní zdravotníci a učitelé šíří znalosti o hygieně, prevenci nemocí a správné péči o vodní zdroje. Zvláštní pozornost se věnuje ženám, dětem, seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním.
Naděje pro celé rodiny
V Etiopii čelí miliony lidí extrémnímu suchu, konfliktům a nedostatku základních potřeb. CARE Česká republika tak proto realizuje tři klíčové projekty, které pomáhají místním komunitám nejen přežít, ale také budovat udržitelnou budoucnost. Mezinárodní síť CARE v Etiopii působí už od 80. let, a právě díky místním zkušenostem a spolupráci s institucemi může pomoc pokračovat i v těch nejcitlivějších oblastech. Společně s českými dárci tak přináší naději rodinám, které přišly o vše, ale stále se nevzdávají.
O organizaci CARE
CARE je mezinárodní humanitární organizace, která již 80 let pomáhá lidem v nouzi po celém světě. CARE Česká republika působí v Sýrii, Jordánsku, Libanonu, Etiopii, Bosně a Hercegovině a v České republice. Zaměřuje se na podporu žen, obnovu živobytí, potravinovou soběstačnost a klimatickou odolnost komunit. Více informací: www.care.cz
Zdroj: CARE Česká republika