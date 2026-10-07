Career Expo Brno ukáže kariérní možnosti napříč obory. ČEZ hledá 800 lidí ročně

Career Expo se letos poprvé uskuteční také v Brně. Studenti, absolventi i lidé s pracovními zkušenostmi zde mohou poznat zaměstnavatele z různých oborů a zjistit, jaké příležitosti jim nabízejí. Osobně se mohou zeptat na náplň práce, požadované znalosti, pracovní podmínky nebo možnosti dalšího vzdělávání.
Energetika nabízí příležitosti také absolventům
„Proměna energetiky se výrazně promítá do našich náborových potřeb. V následujících letech budeme každoročně obsazovat více než 800 pracovních pozic, především v technických a odborných profesích. Vedle generační obměny vznikají také nové role, které představují velkou příležitost pro absolventy technických oborů,“ říká Lenka Hnátková, vedoucí strategického náboru ČEZ.
Tento náborový plán se týká ČEZ jako celku. Pro návštěvníky brněnského festivalu bude osobní setkání příležitostí zjistit, jaké konkrétní možnosti uplatnění firma nabízí a kde se jednotlivá pracoviště nacházejí.
„Dlouhodobě spolupracujeme se školami a věnujeme se mladým talentům. Například v Jaderné elektrárně Dukovany se za poslední dva roky podařilo snížit průměrný věk zaměstnanců o tři roky na méně než 42 let,“ doplňuje Lenka Hnátková.
V regionu je prostor pro začátek kariéry
Podle dat Alma Career bylo z téměř 16 tisíc pozic, které firmy v Jihomoravském kraji od června do srpna 2026 obsazovaly prostřednictvím Jobs.cz a Prace.cz, 41 % vhodných také pro absolventy. Ve strojírenství to bylo 44 % a v elektrotechnice a energetice 42 %.
Právě pro lidi na začátku kariéry může být užitečné porovnat více zaměstnavatelů na jednom místě a doptat se na to, co od nových kolegů očekávají. Career Expo zároveň oslovuje i zkušené profesionály, kteří zvažují změnu práce nebo se chtějí zorientovat v dalších možnostech uplatnění.
Dva dny setkání, přednášek a workshopů
Vedle rozhovorů se zástupci firem nabídne festival přednášky, workshopy a kariérní poradenství. Návštěvníci si mohou předem připravit životopis a otázky k pracovním příležitostem, které je zajímají.
Career Expo Brno se koná 21. a 22. října 2026 v pavilonu A2 brněnského výstaviště. Vstup je zdarma po registraci na www.careerexpo.cz. Festival pořádá Alma Career, provozovatel pracovních portálů Jobs.cz a Prace.cz.
Zdroj: Alma Career
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59510.