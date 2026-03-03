Career Expo je za dveřmi. Jak z letošního ročníku vytěžit maximum?

Autor:
  10:39
Praha 3. března 2026 (PROTEXT) - Největší kariérní veletrh v České republice, Career Expo, odstartuje už ve středu 4. března 2026 v pražském O2 universu. Po dobu dvou dnů nabídne návštěvníkům možnost zorientovat se v aktuálním dění na trhu práce, potkat desítky zaměstnavatelů a získat praktické rady pro další kariérní kroky. Registrace na akci je přitom zdarma na webu www.careerexpo.cz.

Ať už aktivně hledáte nové zaměstnání, přemýšlíte o změně profese, nebo jste absolventem střední či vysoké školy, Career Expo vám pomůže zmapovat možnosti a udělat správné rozhodnutí. Součástí eventu budou odborné přednášky, workshopy i panelové diskuse reflektující nejnovější trendy v HR a na pracovním trhu. „Career Expo je skvělou příležitostí, jak si ujasnit kariérní směřování a objevit nové profesní cesty. Pomůže vám vybrat si tu nejlepší,“ říká Peter Krutý, vedoucí oddělení eventů společnosti Alma Career. Návštěvníci se mohou také těšit na workshopy k psaní životopisu, přípravě na pohovor nebo rozvoji měkkých dovedností.

Proč se vyplatí přijít?

Nejde jen o klasický veletrh s letáky a roll-upy. Career Expo je platforma, kde se potkávají technologie, zaměstnavatelé a lidé, kteří hledají nové pracovní příležitosti. Letošní ročník nabídne AI Session, Gen Z zónu, hlavní stage s inspirativními speakery a řadu doprovodných aktivit.

Pestrá skladba vystavovatelů představí pracovní trh napříč obory. Od energetiky, automobilového průmyslu přes zdravotnictví, vzdělávání až po finance či státní správu. Osobně se představí na veletrhu například Aero Vodochody, Kaufland Česká republika, Česká spořitelna, IKEA, Škoda Auto, Manpower, Lidl, OREA Hotels & Resorts, Prusa Research, Mattoni, Veolia, Správa železnic, Drůbežářský závod Klatovy, Toyota, Smartwings nebo Zentiva. „Career Expo nabízí výhodu osobního kontaktu. Přímo se setkáte se zástupci firem, kteří potřebují nové zaměstnance. To je něco, co je v dnešním online světě poměrně unikátní,“ doplňuje Krutý.

4 tipy, jak se připravit na Career Expo 2026

  • Vyberte si vystavovatele, kteří vás zajímají. Projděte si seznam firem a vyberte ty, u kterých vidíte potenciální překryv s vaší osobností. Připravte si konkrétní otázky. Ukážete tím zájem i připravenost. 
  • Zjistěte si základní informace o oboru. Před návštěvou veletrhu si ověřte průměrné mzdy a aktuální situaci v oboru, který vás láká. Budete tak jistější při vyjednávání. 
  • Promyslete si vlastní představení. Mít jasno v tom, kdo jste, co umíte a co hledáte, vám pomůže zaujmout během krátkého rozhovoru. 
  • Zhodnoťte své silné i slabé stránky. Ujasněte si, v čem vynikáte a kde se chcete zlepšovat. Pomůže vám to při rozhovorech. Budete působit autenticky.

 

Zdroj: Alma Career

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes...

Praha má méně krytů než dřív. Kolik lidí by se v nich dnes schovalo?

Prohlídka Strahovského tunelu. V případě potřeby má sloužit jako kryt, vejde se...

Pod chodníky české metropole jsou stovky krytů, které měly sloužit obyvatelům v případě konfliktu. Některé už svému původnímu účelu sloužit nemůžou, velká část z nich však dodnes zůstává v...

3. března 2026  13:02

Brněnské nemocnice nabízejí lidem s těžkou obezitou operace i poradenství

ilustrační snímek

Brněnské nemocnice nabízejí lidem s těžkou obezitou nejen chirurgické zákroky, ale také poradenství směřující ke změně životního stylu a stravování. S nadváhou...

3. března 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

Lidé v Ústeckém kraji policii odevzdali přes 100 zbraní, mezi nimi panzerfaust

ilustrační snímek

Za dva měsíce lidé v Ústeckém kraji odevzdali při takzvané zbraňové amnestii 103 zbraní, 2543 kusů střeliva a deset kusů munice. Mezi odevzdanou municí se...

3. března 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Uherskohradišťská nemocnice zrušila zákaz návštěv, platil od poloviny ledna

ilustrační snímek

Uherskohradišťská nemocnice dnes zrušila zákaz návštěv, který vyhlásila v půlce ledna kvůli nárůstu počtu akutních respiračních onemocnění v kraji. ČTK to...

3. března 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letošní zima byla v Brně nejchladnější od roku 2017, ale stále nadprůměrná

ilustrační snímek

Letošní zima byla v Brně nejchladnější od roku 2017 a druhá nejchladnější od roku 2013. Zároveň ale byla výrazně teplejší než průměr let 1961 až 1990 a mírně...

3. března 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Polabské muzeum v Poděbradech mimořádně vystaví část denárového pokladu

ilustrační snímek

Polabské muzeum v Poděbradech na Nymbursku vystaví od středy do neděle přes 100 mincí z unikátního poděbradského pokladu, tedy souboru více než 1400 stříbrných...

3. března 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na...

Nehoda osobního auta dnes před polednem zkomplikovala průjezd pražským Brusnickým tunelem, pravý pruh směrem na Smíchov je dočasně uzavřen. Řidička po nárazu do zdi tunelu skončila s autem na střeše.

3. března 2026  12:32,  aktualizováno  12:39

GLOSA: Jak se ANO snaží kritizovat vedení Brna, když u všeho tři roky svítilo

Tisková konference zastupitelů hnutí ANO 3. března 2026, na kterou dorazil...

Hnutí ANO nemá v Brně opoziční práci jednoduchou, když předchozí tři roky všechna rozhodnutí „peklo“ v jedné náruči s dalšími stranami ve vedení města v čele s ODS. Jde to jen těžko popřít. Jako terč...

3. března 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Vyškov v zámecké zahradě opraví i bývalý domek zahradníka, bude v něm kavárna

ilustrační snímek

Vyškov nechá v zámecké zahradě opravit i bývalý domek zahradníka za 20,6 milionu korun. Bude z něj kavárna s venkovní terasou. Prostory město nabídne k...

3. března 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Lídrem ProOlomouc pro komunální volby v Olomouci je Aleš Prstek

ilustrační snímek

Lídrem hnutí ProOlomouc pro letošní komunální volby v Olomouci je dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš...

3. března 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Technická univerzita Ostrava otevírá obor Zelené materiálové technologie

ilustrační snímek

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) otevírá magisterský studijní program Zelené materiálové technologie. Profesně zaměřené studium je...

3. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Archeologové objevili v centru Velkého Meziříčí kruhovou studnu i pranýř

Nálezy studny a známek pranýře jsou natolik unikátní, že kvůli jejich zachování...

Hříšníci a provinilci byli ve středověku běžně vystaveni veřejnému zostuzení v centrech řady měst. Jedním z nich, jak uplynulé dny ukázaly, bylo také Velké Meziříčí. Archeologové, zkoumající náměstí...

3. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.