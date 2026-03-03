Career Expo je za dveřmi. Jak z letošního ročníku vytěžit maximum?

Ať už aktivně hledáte nové zaměstnání, přemýšlíte o změně profese, nebo jste absolventem střední či vysoké školy, Career Expo vám pomůže zmapovat možnosti a udělat správné rozhodnutí. Součástí eventu budou odborné přednášky, workshopy i panelové diskuse reflektující nejnovější trendy v HR a na pracovním trhu. „Career Expo je skvělou příležitostí, jak si ujasnit kariérní směřování a objevit nové profesní cesty. Pomůže vám vybrat si tu nejlepší,“ říká Peter Krutý, vedoucí oddělení eventů společnosti Alma Career. Návštěvníci se mohou také těšit na workshopy k psaní životopisu, přípravě na pohovor nebo rozvoji měkkých dovedností.
Proč se vyplatí přijít?
Nejde jen o klasický veletrh s letáky a roll-upy. Career Expo je platforma, kde se potkávají technologie, zaměstnavatelé a lidé, kteří hledají nové pracovní příležitosti. Letošní ročník nabídne AI Session, Gen Z zónu, hlavní stage s inspirativními speakery a řadu doprovodných aktivit.
Pestrá skladba vystavovatelů představí pracovní trh napříč obory. Od energetiky, automobilového průmyslu přes zdravotnictví, vzdělávání až po finance či státní správu. Osobně se představí na veletrhu například Aero Vodochody, Kaufland Česká republika, Česká spořitelna, IKEA, Škoda Auto, Manpower, Lidl, OREA Hotels & Resorts, Prusa Research, Mattoni, Veolia, Správa železnic, Drůbežářský závod Klatovy, Toyota, Smartwings nebo Zentiva. „Career Expo nabízí výhodu osobního kontaktu. Přímo se setkáte se zástupci firem, kteří potřebují nové zaměstnance. To je něco, co je v dnešním online světě poměrně unikátní,“ doplňuje Krutý.
4 tipy, jak se připravit na Career Expo 2026
- Vyberte si vystavovatele, kteří vás zajímají. Projděte si seznam firem a vyberte ty, u kterých vidíte potenciální překryv s vaší osobností. Připravte si konkrétní otázky. Ukážete tím zájem i připravenost.
- Zjistěte si základní informace o oboru. Před návštěvou veletrhu si ověřte průměrné mzdy a aktuální situaci v oboru, který vás láká. Budete tak jistější při vyjednávání.
- Promyslete si vlastní představení. Mít jasno v tom, kdo jste, co umíte a co hledáte, vám pomůže zaujmout během krátkého rozhovoru.
- Zhodnoťte své silné i slabé stránky. Ujasněte si, v čem vynikáte a kde se chcete zlepšovat. Pomůže vám to při rozhovorech. Budete působit autenticky.
Zdroj: Alma Career