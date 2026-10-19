Career Expo už ve středu poprvé v Brně. Představí možnosti napříč obory

Akce je určena studentům, absolventům i zkušeným profesionálům, kteří zvažují další kariérní krok. Návštěvníci se budou moci ptát zástupců firem na pracovní pozice, požadavky i podmínky práce a porovnat si možnosti na jednom místě. Mezi vystavovateli budou například ABB, Albert Česká republika, ČSOB, Notino, ORLEN, Siemens Energy, Skupina ČEZ, Škoda Auto a Teplárny Brno. Součástí programu budou také přednášky, workshopy a kariérní poradenství.
Podle dat Alma Career bylo v Jihomoravském kraji od června do srpna 2026 inzerováno 15 919 pracovních pozic, meziročně o 8,3 % více. Celkem 6 523 z nich, tedy 41 %, bylo vhodných také pro absolventy. První ročník veletrhu nabídne prostor zorientovat se v příležitostech, které regionální trh práce představuje.
Vstup na akci je zdarma. Stačí se zaregistrovat na www.careerexpo.cz.
Zdroj: Alma Career
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59668.