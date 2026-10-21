Carporty a screenové rolety: LAMARK rozšiřuje řešení exteriéru domu

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Praha 21. října 2026 (PROTEXT) - Česká výrobně-technologická společnost LAMARK letos rozšířila portfolio o hliníkové carporty a samostatné screenové rolety. Obě novinky spojuje jeden směr: nabídnout zákazníkům technicky i vizuálně sladěný venkovní prostor od jednoho partnera – od zaměření a návrhu po montáž a servis.

Plot, brána, pergola, přístřešek pro auto i stínění často vznikají v různých etapách a od několika dodavatelů. Výsledkem mohou být rozdílné barvy, materiály, technická řešení i nejasná odpovědnost při servisu. LAMARK proto své portfolio rozvíjí jako navazující systém venkovních prvků, které lze sladit s architekturou domu i mezi sebou.

Důležitá je přitom možnost plánovat exteriér postupně. Majitel domu může nejprve řešit oplocení a bránu, později doplnit bioklimatickou pergolu, carport nebo stínění, a přesto zachovat dojem jednoho promyšleného celku. Pokud se už při prvním návrhu zohlední budoucí rozšíření, lze lépe sladit odstíny RAL, proporce konstrukcí, vedení kabeláže i umístění ovládacích prvků. Jednotný dodavatel zároveň omezuje počet rozhraní, na kterých při realizaci obvykle vznikají technické komplikace.

Nechceme pouze přidávat další položky do katalogu. Stavíme portfolio tak, aby plot, brána, pergola, carport i stínění mohly vznikat v jednom technickém a vizuálním konceptu. Zákazník tím získá jednoho partnera, jasnou odpovědnost a řešení, které spolu skutečně ladí,“ říká Milan Kučera, zakladatel a jednatel společnosti LAMARK.

Carport jako součást architektury domu

První letošní novinkou je hliníkový carport s pevnou střechou z izolovaného sendvičového panelu. Chrání vůz před deštěm, sněhem, kroupami i slunečním zářením, ale současně má fungovat jako čistý architektonický prvek. Konstrukce může být samostatně stojící nebo přisazená k domu, pro jedno či dvě vozidla; atypické rozměry pro více vozidel se řeší individuálně.

Před návrhem LAMARK prostor zaměří pomocí 3D skenování a posoudí terén, umístění vzhledem k domu i způsob parkování. Carport lze doplnit integrovaným LED osvětlením, screenovými roletami, pevným hliníkovým stíněním nebo bezrámovým zasklením. Firma zajišťuje celý proces od konzultace a technického návrhu přes dodání až po odbornou montáž a následný servis.

Carport navazuje na čisté linie současných rodinných domů a lze jej barevně propojit s oplocením, okenními rámy nebo pergolou. Hliníková konstrukce s minimálními nároky na péči nevyžaduje pravidelné natírání ani broušení a je navržena pro dlouhou životnost. Důraz na přesné zaměření je podstatný zejména u přisazených variant, kde se musí řešení přizpůsobit fasádě, spádu terénu i bezpečnému příjezdu vozidla.

Screenové rolety už nejsou jen doplňkem pergoly

Druhou produktovou novinkou jsou screenové rolety nabízené také jako samostatné exteriérové stínění. Nejde o interiérový produkt: screen se instaluje do vhodného stavebního otvoru z venkovní strany – k oknům a francouzským oknům, na balkony, terasy, lodžie, do nik, průchodů i dalších venkovních konstrukcí. Nemusí být před prosklenou plochou ani součástí pergoly.

Technická tkanina je po stranách vedena ZIP systémem ve vodicích lištách, což pomáhá udržovat její vypnutí a stabilitu. Omezuje přímé slunce, oslnění a přehřívání, podle zvolené tkaniny může zvýšit soukromí a zachovat denní světlo i výhled ven. Součástí řešení je motorické ovládání; doplnit lze větrné čidlo, které při dosažení nastavené mezní hodnoty větru vyšle pokyn k vytažení rolety, nebo propojení s chytrou domácností.

Screeny současně rozšiřují možnosti práce s celým exteriérem. Vedle oken a prosklených dveří mohou chránit boční strany terasy, otevřený průchod nebo samostatný stavební otvor. Při umístění před prosklenou plochou zachytávají sluneční záření ještě před sklem, a pomáhají tak omezit přehřívání interiéru. Výsledný účinek vždy závisí na zvolené tkanině, orientaci otvoru a konkrétních podmínkách stavby.

Jeden partner pro techniku i výsledný vzhled

Společným jmenovatelem novinek je návrh a realizace na míru konkrétnímu prostoru. U screenů se posuzují rozměry, kotvení, orientace ke slunci, působení větru i požadovaná míra průhledu. U carportu rozhoduje počet a uspořádání vozidel, terén i umístění vzhledem ke stavbě. Barevné provedení konstrukcí, vodicích lišt a tkanin lze sladit s fasádou, okny, oplocením i pergolou. Zákazník tak nemusí skládat venkovní prostor z izolovaných prvků.

Vývoj pokračuje venkovními žaluziemi a roletami

Carporty a samostatné screenové rolety nejsou posledním rozšířením nabídky. LAMARK už připravuje další produkty v oblasti venkovního stínění, zejména venkovní žaluzie a předokenní rolety, které chce představit v blízké době. Konkrétní termín uvedení zatím firma neoznámila.

Zázemím pro další rozvoj je výrobně-technologický areál v Novém Bydžově, kde LAMARK soustřeďuje vlastní vývoj, konstrukční a technické know-how i klíčové výrobní procesy. Právě propojení vývoje, přesného zaměření, realizace a servisu umožňuje firmě rozšiřovat portfolio tak, aby nové produkty nebyly osamocenými doplňky, ale součástí jednoho funkčního a vizuálně sjednoceného exteriéru.

 

O společnosti LAMARK

LAMARK je česká výrobně-technologická společnost založená v roce 2004. Nabízí ploty, brány, pergoly, carporty, screenové rolety a další řešení pro exteriéry rodinných domů i komerčních objektů. Má za sebou více než 18.000 realizací a působí v Česku, na Slovensku a v Německu. Zajišťuje konzultaci, zaměření, technický návrh, dodání, montáž i následný servis.

 

Zdroj: LAMARK

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59705.

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