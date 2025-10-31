Čas nepočká. V PRONATALU mohou ženy zdarma zjistit, jak jsou na tom s plodností

„Ženy se rodí s konečným počtem vajíček. Jejich počet nelze během života navýšit a nelze je ani nijak omlazovat. Vyšetření plodnosti není přehnaná prevence. Je to první krok správným směrem ke zjištění vaší ovariální zásoby,“ říká MUDr. Nicole Mardešićová, MHA, vedoucí lékařka PRONATAL.
Mnoho žen si stále myslí, že „mladých se to netýká“, jenže realita může být jiná – a někdy rozhodují měsíce. Daniela Šplíchalová je jednou z žen, které musely řešit plodnost mnohem dřív, než plánovaly. „Být mladý neznamená být plodný. Ve svých devatenácti jsem se dlouho léčila v nemocnici se zánětem, který přerostl do takových rozměrů, že mi nakonec museli vzít vejcovody, takže nechat si odebrat vajíčka byla jediná cesta, jak mít jednou vlastní děti,“ říká dnes už šťastná maminka dvou holčiček. A dodává: „Cesta k miminku může být různá, ale nikdy není zbytečná. Já sama jsem důkazem, že sny se plní, i když k nim vede delší cesta. Stojí za to nevzdávat se a hlavně – udělat si představu o své fertilitě včas.“
Evropská společnost pro lidskou reprodukci uvádí, že šance na přirozené otěhotnění klesá po 35. roce výrazněji a po 40. roce je už jen kolem 5 % za měsíc snažení. Pro ženy, které plánují těhotenství později, může být řešením social freezing – zmrazení vajíček v mladším věku (ideálně mezi 25–35 lety).
IVF pojišťovna hradí jen do 40 let
Dalším důvodem proč nečekat s vyšetřením ovariální rezervy je úhrada eventuální poruchy plodnosti. V Česku pojišťovna přispívá na mimotělní oplodnění do 40. narozenin ženy. „Moderní medicína dokáže mnoho, ale čas bohužel neobejdeme,“ říká Richard Honner, vedoucí embryolog PRONATAL.
