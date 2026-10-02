CaseBioscience® se připojila k týmu, který od agentury ARPA-H získal grant ve výši až 7,3 milionu dolarů na rozvoj konzervace buněčných terapií při pokojové teplotě

Cílem programu BoSS je podpora nových technologií pro výrobu, skladování a přepravu buněk při pokojové teplotě bez nutnosti chlazení. Jak uvádí tým BoSS, cílem je zajistit, aby se nejmodernější biologické léky daly „přepravovat a skladovat stejně snadno jako aspirin".
Tým Reverzibilní biostabilizace v okolním prostředí (RAB) pod vedením společnosti Likarda je jedním z pouhých tří vybraných pro program BoSS. Sdružuje odborníky z oborů konzervační vědy, buněčné biologie, buněčného metabolismu, bioinženýrství, imunologie, biologie kmenových buněk, vývoje přípravků a výroby.
Program v kostce
- Program: ARPA-H Systémy biologické stabilizace (BoSS)
- Projekt: Reverzibilní biostabilizace v okolním prostředí (RAB)
- Finanční podpora: Až 7,3 milionu dolarů
- Tým: CaseBioscience, Draper, CPSI Biotech, Fresenius Kabi, Likarda, MiNK Therapeutics a Spencer Lab na Univerzitě v Coloradu v Boulderu
- Cíl: Vyvinout nové přístupy pro skladování a přepravu živých buněčných léčiv při pokojové teplotě, čímž se sníží závislost na logistice chladicího řetězce
- Počáteční fáze: 15 měsíců, se začátkem 24. září 2026
Tým bude pracovat na snížení závislosti na logistice chladicího řetězce prostřednictvím integrace specializovaných fyziologických mechanismů, nových strategií ochrany buněk a bioinženýrských přístupů s cílem vyvinout nové metody pro skladování a přepravu buněčných léčiv při pokojové teplotě.
Zjistěte více o účasti společnosti CaseBioscience v programu ARPA-H BoSS a seznamte se s nejnovějšími zprávami a vývojem ve společnosti CaseBioscience.
Buněčné terapie prokázaly potenciál proměnit léčbu rakoviny a dalších závažných onemocnění, avšak jejich širší dostupnost zůstává částečně omezena složitostí a náklady spojenými s logistikou chladicího řetězce. Mnoho produktů na buněčné bázi vyžaduje specializované podmínky konzervace, skladování a přepravy, aby si zachovaly životaschopnost a funkčnost. Technologie schopné stabilizovat terapeutické buňky při pokojové teplotě by mohly výrazně zjednodušit distribuci, snížit logistické překážky a pomoci rozšířit přístup k těmto pokročilým léčivům.
„Koncepce konzervace živých buněk v suchém stavu se zkoumá již více než dvě desetiletí, ale významné vědecké a technické překážky vedly pouze k omezenému úspěchu," uvedl dr. John Baust, přední odborník v oboru biokonzervace a spolupracovník na projektu se společností CPSI Biotech. „Program BoSS agentury ARPA-H nabízí bezprecedentní příležitost řešit tento problém současně z několika vědeckých a technických úhlů pohledu. V případě úspěchu by tato práce mohla znamenat zásadní změnu v přístupu k konzervaci, skladování a distribuci biologických přípravků."
Program rovněž navazuje na výzkum, který má hluboké kořeny ve vědeckém týmu společnosti CaseBioscience. Dr. Lynda McGinnisová, ředitelka výzkumu a vývoje ve společnosti CaseBioscience, pomáhala před více než dvěma desítkami let jako průkopnice v raném výzkumu sušeného skladování spermií.
„Je to skvělá příležitost vrátit se k výzkumu, který někteří z nás zahájili v Bostonu před 25 lety," uvedla dr. McGinnisová. „Je čas na zcela nový přístup ke skladování a přepravě buněk pro klinické terapie a dokonce i pro reprodukční medicínu."
Společnost CaseBioscience® přispěje svými odbornými znalostmi v oblasti vývoje přípravků klinických médií, bioprezervace a buněčného metabolismu k vývoji a hodnocení nových přístupů k dlouhodobé stabilizaci terapeutických buněk při pokojové teplotě.
„Jsme velice rádi, že můžeme být součástí programu s takovou vědeckou hloubkou a zdroji, které umožňují rozvíjet nápady, jež by mohly významně posunout tento obor vpřed," uvedl Dr. Kevin Flynn, vědecký ředitel společnosti CaseBioscience. „Je to příležitost vnést naše schopnosti do výjimečné spolupráce, prozkoumat to, co dosud nebylo možné, a proměnit tento potenciál v pokrok."
„Jsme velmi hrdí na to, že společnost CaseBioscience byla agenturou ARPA-H vybrána k účasti v programu BoSS. Toto ocenění je silným potvrzením naší vědy, naší technologie konzervace a týmu, který za ní stojí. Pokud by se živé buněčné terapie daly skladovat a přepravovat stejně snadno jako konvenční léky, zásadně by se změnil okruh osob, které k nim mají přístup, a je nám ctí spolupracovat na tomto cíli s tak výjimečnou skupinou partnerů," uvedla Ami Mezeziová, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka společnosti CaseBioscience.
První fáze programu BoSS je nyní v plném proudu a tým RAB zahájil společné výzkumné a vývojové aktivity.
O CaseBioscience®
CaseBioscience je společnost působící v oblasti přírodních věd, která vyvíjí a vyrábí pokročilá média a konzervační řešení pro buněčnou terapii, regenerativní medicínu a technologie asistované reprodukce. Díky kombinaci odborných znalostí v oblasti buněčné biologie, buněčného metabolismu, vědy o složení přípravků a biokonzervace vyvíjí CaseBioscience řešení určená k podpoře zdraví, konzistence a výkonu buněk od výzkumu až po klinické aplikace. Společnost působí v rámci systému kvality certifikovaného podle normy ISO 13485:2016 a disponuje výrobním závodem registrovaným u Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a výzkumnými a vývojovými pracovišti v Coloradu. CaseBioscience také spolupracuje s biotechnologickými a farmaceutickými organizacemi na vývoji a výrobě specializovaných médií a konzervačních řešení.
Další informace najdete na CaseBioscience.com.
Kontakt: Shamain Dang, viceprezident pro prodej a marketing, CaseBioscience Inc., info@casebioscience.com, Spojené státy
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